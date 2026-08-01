Mototest QJ Motor SRK 800: Vetřelec v divoké smečce
Čínská značka QJ Motor se už oťukala ve světě okruhových závodů a nyní chce své zkušenosti přenést i na sportovní modely. Letos tak představila naháče SRK 800 s řadovým čtyřválcem.
Před několika lety o nich člověk neměl ani tušení, v současnosti dobývají celý svět. Řeč je o čínských výrobcích motocyklů, jakým je například i QJ Motor. Ten je součástí obří společnosti Qiangjiang, která produkuje 1,2 milionu jednostopých vozidel a čtyřkolek ročně. Široké portfolio zahrnuje skútry, cruisery nebo populární cestovní endura. Tyto modely jsou jeho hlavní hybnou silou, ale tahle značka začíná pokukovat i po vrcholu motorkářského kumštu, po supersportech a ostrých naháčích. To jsou segmenty, kde stále hrají prim japonští a evropští výrobci.
Jenže QJ Motor na to jde chytře. Potřebné zkušenosti získává ze závodních tratí, protože se už nějakou dobu angažuje v Moto2, a má dokonce vlastní tým v mistrovství světa supersportů při WSBK. Ani proto nepřekvapí, že si vyvinulo vlastní řadové čtyřválce, přičemž menší osmistovku dává do kapotovaného modelu SRK 800 RR a do naháče SRK 800. Právě druhý jmenovaný stroj nás zaujal i díky bohaté výbavě za velmi lákavou cenu 174.900 Kč.
Splynutí s davem
Značka QJ Motor se tímto krokem vrhla do prestižního segmentu, v němž je spousta „hladových“ vlků, kteří se snaží každého vetřelce roztrhat na kousky. A novinka SRK 800 vypadá, že by se těmto atakům mohla hravě ubránit. Tedy alespoň podle dravého designu. Velká nádrž, štíhlá záď, krátký výfuk a minimalistická maska dávají stroji agresivní výraz, i když nám chybí nějaká originalita. Podobných „mašin“ je na trhu spousta a moc se od sebe neliší. Ani černé lakování není zrovna atraktivní. Oživují ho alespoň stříbrné nápisy nebo zlaté detaily na kolech.
Když k tomu přidáte hnědé kryty motoru, zlatou přední vidlici nebo žlutou pružinu pod sedlem, nakonec si řeknete, že i ta černá je dobrá. U tak levné motorky oceňujeme i hezky zpracované detaily, jakými jsou například červeně prošívané sedlo nebo odlévané hliníkové držáky stupaček. Samozřejmostí je i digitální přístrojový štít, v němž se jednoduše listuje tlačítky na levé rukojeti. Mohl by mít ale nápaditější grafiku.
Příjemně se na SRK i sedí. Sedlo je úzké, tužší a 174 cm vysoký jezdec došlápne bez problémů na zem. Proti ostatním ostrým naháčům střední třídy má QJ Motor širší a lehce zvednutá řídítka. Jezdec se k nim musí lehce naklonit, ale zároveň je pořád částečně uvolněný. Nemusíte být stále opřeni o rukojeti, což přispívá k pohodovějšímu cestování, ale zároveň zatěžujete přední kolo, které tak máte pod kontrolou. Užijete si sportovní jízdu a nebudou vás „prudit“ dlouhé přejezdy.
Rozměrově jde o malou motorku, což naznačuje poloha stupaček k sedlu, takže i malí jezdci mají dost skrčené nohy. Navíc se sedlo směrem dozadu lehce zvedá, takže je jezdec pořád nalepený na nádrži. Ta má objem 17,5 litru a díky své velikosti i slušně chrání jezdce při vysokých rychlostech na dálnici – k pohodě na dlouhých trasách přispívá i tempomat.
Z domácí dílny
Zkonstruovat vlastní čtyřválec se sportovní charakteristikou není nic jednoduchého a QJ Motoru se to podle nás povedlo velmi slušně. Čtyřválce, zejména u středních kubatur, máme spojeny s pozvolným probouzením až po výbuch emocí ve vysokých otáčkách. Maximální výkon 70 kW působí v porovnání s konkurencí nízký – shodný má i Honda CB650R – ale maximum točivého momentu 75 Nm vypadá působivě. Hezky funguje už ve středním pásmu a na vrcholu již mnoho dalšího adrenalinu nepřidává. Výkon stoupá lineárně, je využitelný v širokém spektru otáček a vlastně se chová podobně jako dvouválce.
Kvéjéčku nedělá problém se na šestku ploužit obcí padesátkou, přičemž motor točí zhruba 2500 otáček. Za cedulí jen otočíte plynem, a motorka bez reptání zrychlí. Nejvíce se rozdovádí po překročení 7000, kdy v sobě najde ještě skryté rezervy. V devíti tisících se červeně rozbliká displej, protože se dostanete do omezovače. Evidentně by tam nějaký potenciál stále byl, protože chuť motoru táhnout je ještě velká. To vše doprovází klasický „bzučák“, kterému koncovka výfuku přidává i trochu chrapláku.
Rychlořazení nahoru funguje od nějakých 3000 otáček spolehlivě a rychle, směrem dolů to ale při dravější jízdě občas zaskřípalo a museli jsme si pomoci spojkou.
S cizí pomocí
Podvozek Číňané poskládali z evropských komponentů. Tlumiče si vzalo na starosti Marzocchi, přičemž přední obrácená vidlice umožňuje plnou stavitelnost a na zadním tlumiči lze upravit odskok a předpětí pružiny. Jsou nastaveny spíše na pohodlí a velmi dobře tlumí drobné i větší nerovnosti. Naštěstí se ale při sportovní jízdě motocykl nehoupe. Podvozek představuje velmi slušný kompromis, který by mohl vyhovovat širokému spektru jezdců. Kompaktní stroj k tomu přidává i příkladnou stabilitu v náklonech a hbité překlápění z jedné strany na druhou.
Každému by se potom měly líbit brzdy. Kvéjéčko vyfasovalo Bremba se čtyřpístkovými radiálně uchycenými třmeny, které se zakusují do 320mm kotoučů. Dělají přesně to, co řidič chce. Jejich maximální účinnost je skvělá, stejně jako citlivost při jemném dávkování.
V kontextu nízké ceny jde o výbornou motorku, i když drobným přešlapům se nevyhnula. Třeba přepínání jízdních módů, jen když stroj stojí, není příliš praktické.
Plusy
- Nízká cena
- Pružný motor
- Kvalitní zpracování
- Vyvážený podvozek
- Účinné brzdy
Minusy
- Přepínání jízdních módů při stání
- Občas váhající rychlořazení dolů
|QJ Motor SRK 800: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní řadový čtyřválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|778
|Vrtání x zdvih (mm)
|67 x 55,2
|Výkon (kW/min-1)
|70/10 000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|75/8500
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|vícelamelová mokrá
|Sekundární převod
|řetěz
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 320 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 260 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Délka x šířka x výška (mm)
|2085 x 805 x 1110
|Rozvor (mm)
|1450
|Výška sedla (mm)
|810
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|197
|Objem nádrže (l)
|17,5
|Nejvyšší rychlost (km/h)
|215
|Spotřeba (l/100 km)
|4,7
|Základní cena
|174 900 Kč
Zdroj: Svět motorů