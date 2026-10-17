Mototest Suzuki GSX-8TT: V těle stylového klasika
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Suzuki rozšiřuje nabídku svých motocyklů o hezký střední cesťák GSX-8TT. Pod retro kabátkem se ukrývá moderní technika, kterou známe i z jiných modelů japonského výrobce.
Každý z motorkářů prochází nějakým vývojem a postupem času se u něj mění priority. V mládí jsme dychtili po co největším výkonu, ostře řezaném designu a precizních jízdních vlastnostech. V pozdějších letech si naopak chceme užívat poklidnější cestování a naopak dáváme větší důraz na pohodu a na estetické cítění. I proto řada výrobců začala vyrábět stroje v retro designu, které se zaměřují na jinou skupinu zákazníků. Je s podivem, že do tohoto proudu Suzuki vstoupilo až loni, kdy představilo model GSX-8TT. A možná je dobře, že nespěchalo a dalo si na něm záležet.
Pohled do historie
Výsledek jeho snahy je nádherný. Suzuki vzalo základ z agresivního naháče GSX-8S a přepracováním přední části z něj udělalo laskavého společníka. Vlastně dva, protože Suzuki představilo i model GSX-8T, který také odkazuje na bohatou historii značky, ale působí moderněji. Označení „TT“ testovaného stroje vychází z kombinace základního modelu GSX-8T a slova „timeless“, což symbolizuje znovuzrození klasických motocyklů v moderním pojetí. Jednoduchá kapotáž kolem kulatého předního světla připomíná dřívější modely, stejně jako kapkovitý tvar nádrže. Spodní kryt motoru je inspirovaný silničními závodními stroji ze sedmdesátých let. Hezkým detailem jsou nýty spojující kapotáž s malým plexištítkem.
Také barevná kombinace se vyvedla. Základem je černý rám a vidlice, na které navazují šedé trubky podsedlovky. K nim hezky ladí zelený metalický lak, sportovní polepy na nádrži a masce nebo zlatá kola. Na retro charakteru se podílejí zrcátka ukotvená na konci řídítek. Suzuki se k podobnému řešení odhodlalo poprvé v historii. Sice lehce překážejí při manipulaci se strojem na místě, ale je v nich dobře vidět dozadu.
Na shodných základech
Konstrukčně je motorka stejná jako dřívější GSX-8S. Shodný mají dvojitý páteřový rám i úhel hlavy řízení, odpružení KYB se zdvihy 130 mm vpředu i vzadu, brzdy i motor. Pozice za řídítky je sice lehce předkloněná, ale vlastně velmi pohodlná. Sedlo 810 mm nad zemí je tak akorát, abychom v klidu došlápli na zem. Pomáhá i to, že motorka je krásně úzká. Stupačky za jízdy zajišťuje uvolněný posez, ale při stání jsou umístěny přesně do míst, kde máme nohy, takže se občas ťukneme do kotníků.
Jednoduché ovladače na řídítkách jsou přehledné a lehce dosažitelné. Digitální přístroje s 5" displejem mají dobrou čitelnost a v menu nastavení se rychle orientujeme. Suzuki má slušnou elektronickou výbavu a přepínání jízdních režimů je jednoduché. Na levé rukojeti lze šedým tlačítkem zvolit jeden ze tří jízdních režimů včetně palivových map, protože suzuki má elektronický plyn. Po stlačení Mode se stejným ovladačem upravuje kontrola trakce, kterou lze úplně vypnout. A praktická je také funkce automatického přidržení zadní brzdy po dobu 30 sekund při rozjezdu do kopce, takže motorka nesjede dolů.
V rámci možností
Řadový dvouválec už známe z jiných modelů. Z objemu 776 cm3 dává výkon 61 kW a točivý moment 78 Nm, což při srovnání s konkurencí není zrovna moc. Velkou devízou nového dvouválce s přesazenými ojničními čepy o 270° je kultivovanost. Vibrace dobře potlačuje dvojice vyvažovacích hřídelí umístěných v úhlu 90° vůči klikové hřídeli. Potěší i zátahem od nízkých otáček a silou v těch středních. I při poklidném tempu stačí otočit rukojetí plynu, a motorka vyrazí vpřed. Pro svižnější svezení není potřeba motor až tak moc točit, i když je pravda, že maximum ze sebe dostane v rozmezí od sedmi do devíti tisíc, kdy se červeně rozbliká otáčkoměr a zasáhne omezovač.
Charakter dvouválce vyhoví začínajícím motorkářům i zkušenějším jezdcům. K němu můžeme zařadit i výbornou převodovku s antihoppingovou spojkou a obousměrným rychlořazením. A líbit se bude i motorkářům, kteří mají rádi svou peněženku, protože dvouválec je úsporný. My jsme jezdili v průměru za 4,3 l/100 km, což znamená, že 16,5litrová nádrž vystačí skoro na 400 km nerušené zábavy.
Relativně dlouhý rozvor 1465 mm přispívá ke stabilitě v přímém směru, přičemž celková geometrie podvozku zajišťuje i svižnou ovladatelnost a agilitu. Nejlépe se cítí při pohodové jízdě, kdy se jezdec kochá okolím. Příjemná pozice za řídítky, pohodlné sedlo i komfortnější nastavení tlumičů z něj dělají ideálního parťáka pro dlouhé výlety.
Nebojí se ale ani ostřejšího zacházení, i když u podobně koncipovaného stroje s retro designem to nebude jeho hlavní úkol. Stačí lehce zatlačit na řídítka a nahnout tělo, a suzuki se sklápí do zatáčky. Změna směru je rychlá, i když v tomto směru známe hravější motorky. Při výjezdu ze zatáček není problém přidat pořádně plyn a vyrazit vpřed – motor není až tak silný a v případě nutnosti pomůže kontrola trakce.
Největší devizou Suzuki GSX-8TT je jeho líbivý design, který nás vrátí do sedmdesátých let minulého století. Hezký kabátek navíc ukrývá moderní techniku, současné jízdní vlastnosti a řadu elektronických pomocníků. Výkon 61 kW není ohromující, ale pokud využijete celý potenciál motoru, vlastně to stačí.
Plusy
- Hezký design
- Výborná ovladatelnost
- Zátah motoru v širokém spektru
- Všestranné využití
Minusy
- Nižší výkon
- Vyšší cena
|Suzuki GSX-8TT: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm³)
|776
|Vrtání a zdvih (mm)
|84 x 70
|Kompresní poměr
|12,8:1
|Výkon (kW/min-1)
|61/8500
|Točivý moment (Nm/min-1)
|78/6800
|Převodovka
|manuální, 6°
|Stálý převod
|řetěz
|Spojka
|mokrá antihoppingová
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 310 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 240 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Délka x šířka (mm)
|2115 x 775
|Rozvor (mm)
|1465
|Výška sedla (mm)
|810
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|203
|Maximální rychlost (km/h)
|215
|Objem nádrže (l)
|16,5
|Spotřeba (l/100 km)
|4,2
|Základní cena
|249 900 Kč
Zdroj: Svět motorů