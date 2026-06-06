Mototest Triumph Trident 800: Divadlo pro široké publikum
Britská značka Triumph poslední dobou každý rok vychrlí řadu novinek v širokém spektru kategorií. Letos náš zrak zaujal cestovní roadster Trident s novou tříválcovou osmistovkou.
Když před pěti lety Triumph představil roadster Trident 660, navázal tím na dlouhou řadu předchozích cestovních strojů se shodným označením. Novinka zamířila do nabité střední třídy a měla za úkol propojit klasický vzhled s moderní technikou, což se jí povedlo na výbornou. Pro někoho ale mohl být výkon 60 kW málo, a tak loni britský výrobce tuto řadu rozšířil o výrazně silnější osmistovku.
Ta svým pojetím i výkony představuje zajímavý mezičlánek mezi klasickou konstrukcí, jakou je například Speed Twin 900, a agresivním ryze sportovním Street Triple 765 R. A možná ještě důležitější je skutečnost, že i s vytříbenou technikou se cenově vejde do 250 tisíc korun.
Chutný koktejl
Styl, kterým se trident prezentuje, se nám hodně líbí. Kompaktní motorka s délkou 2024 mm a rozvorem 1402 mm vypadá moc hezky a umně spojuje moderní a klasické prvky. V jeho designu najdete drsnost i eleganci a ostré hrany s plynulými liniemi. Klasický výraz stroji dává diodové kulaté přední světlo s logem uprostřed. Kulatý je také přístrojový panel s dvojicí displejů. Horní monochromatický ukazuje rychlost a otáčky, dolní barevný jízdní data a slouží i k propojení systému My Triumph Bluetooth.
Široká 14litrová palivová nádrž plynule přechází do tvarovaného sedla a velmi štíhlé krátké zádě – na spolujezdce moc místa nezbývá a ani se vzadu nemá za co chytit. Minimalistický držák registrační značky udržuje zadní část čistou a sportovní. A nyní se dostáváme k rozdílům proti 660. Osmistovku bezpečně rozeznáte podle dlouhé koncovky výfuku, plastového klínu pod motorem a malého štítku před přístroji, který je ale spíš jen na okrasu.
Nádrž je sice široká, ale naštěstí má v oblasti kolenou výrazné prolisy, takže nohy stroj hezky obepínají. Sedlo 810 mm nad zemí zaručuje i 174 cm vysokému jezdci normální došlápnutí na zem a v kombinaci s uchycením stupaček a širokými vyššími řídítky příjemnou a uvolněnou jezdeckou pozici.
Pálivá přísada
Řadový tříválec o zdvihovém objemu 798 cm³ se třemi škrticími klapkami, unikátními vačkovými hřídeli a vyvažovači nebo kovanými ojnicemi a vysokokompresními písty jsme si už vyzkoušeli loni v Tigeru Sport a nemohli jsme si ho vynachválit. Podčtvercový motor miluje otáčky, což dokládá i nejvyšší výkon 84,6 kW v 10 750 min-1 nebo maximum točivého momentu 84 Nm při 8500 min-1.
Ale nebojte se, nemusíte ho pořád drtit na maximum. Vždyť 90 % točivého momentu je k dispozici již ve středním pásmu.
Tříválec si toho nechá hodně líbit a ukazuje výbornou pružnost. Na šestku při padesátce točí 2000 min-1 a stále běží jemně a kultivovaně. Při přidání plynu neprotestuje, nekucká, neškube a snaží se okamžitě zrychlovat. Od tří tisíc je zátah znatelnější a po překročení pěti tisíc nás řádně zatlačí do hezky tvarovaného sedla. A právě ve středním poli je s ním jízda nejzábavnější. Chraplavý tón z nízkých otáček se mění v typický „řev“ ve vysokých. Rychlořazení nahoru funguje na cvrknutí špičky nohy, a tak si jezdec může vychutnat opojný pocit důrazného zrychlení. Nad hranicí 7000 min-1 v motoru „bouchnou saze“ a jeho potenciál se zastaví až v červeném poli při 11.500 min-1.
Nemá sice takovou sílu odspodu jako větší motorizace, ale to vůbec nevadí. V pohodovém výletním tempu je tříválec milým poslušným společníkem. Pokud mu dáte volnost, dokáže prohnat i výrazně silnější konkurenci. A ani není moc žíznivý. My jsme jezdili se spotřebou kolem pěti litrů.
Pro každou příležitost
Základem Tridentu 800 je trubkový ocelový rám s obvodovou konstrukcí, na nějž je nasazen podvozek Showa. Vpředu je 41mm obrácená vidlice se zdvihem 120 mm, vzadu centrální tlumič se zdvihem 130 mm. U obou lze nastavit kompresi i odskok, takže si je může jezdec nastavit podle svých představ. Proti předchozí verzi 660 z roku 2021 je na konstrukci i několik drobných změn. Rozvor se protáhl o milimetr na 1402 mm a závlek na 108 mm, hlava řízení je s 24,5° strmější. To znamená, že i při rychlejší jízdě drží přímý směr a přitom se hezky sklápí do zatáček. I díky kompaktním rozměrům je na ovládání snadný, hbitý a při vyšším tempu působí pevně, stabilně i dospěle. Není vyloženě ostrý a precizní jako Street Triple, ale pohodlnější nastavení tlumičů se snaží skloubit každodenní použitelnost se sportovním svezením. A to se mu povedlo na jedničku.
S výkonem osmistovky korespondují i brzdy. Do předních kotoučů s průměrem 310 mm se zakusují radiální čtyřpístkové třmeny – 660 má jen dvoupístkové plovoucí třmeny. Brzdný výkon je dostačující a dobře se dávkuje. Výbava je také na úrovni. Nechybí tempomat nebo kontrola trakce a díky šestiosé elektronice a náklonovému ABS lze volit mezi třemi jízdními módy, které jednoduše přepínáte tlačítkem na levé rukojeti.
Pokud se vám líbí klasický design, ale chcete stroj s moderními jízdními asistenty a pořádným výkonem, je Triumph Trident 800 skvělou volbou. Vypadá jako Speed Twin 900, jezdí jako Street Triple 765 a nestojí moc.
Plusy
- Točivý a silný motor
- Líbivý design
- Výborné jízdní vlastnosti
- Uvolněná pozice za řídítky
- Bohatá výbava
Minusy
- Na spolujezdce se moc nemyslelo
- Občas váhající rychlořazení směrem dolů
|Technické údaje Triumph Trident 800
|Motor
|čtyřtaktní řadový tříválec DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|798
|Vrtání x zdvih (mm)
|78 x 55,7
|Kompresní poměr
|13,2:1
|Výkon (kW/min-1)
|84,6/10 750
|Točivý moment (Nm/min-1)
|84/8500
|Převodovka
|6° manuální
|Spojka
|vícelamelová mokrá
|Sekundární
|převod řetěz
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|čtyřpístková, dva kotouče 310 mm
|Brzda zadní
|kotoučová 220 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Rozvor (mm)
|1402
|Výška sedla (mm)
|810
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|198
|Objem nádrže (l)
|14
|Spotřeba (l/100 km)
|4,7
|Záklxvadní cena
|249 000 Kč
Zdroj: Svět motorů