Mototest Yamaha Tricity 300 Airbag: S pytlem před jezdcem
Yamaha letos vylepšila svůj tříkolový skútr Tricity 300. Pozměnila design i některé funkce, ale zásadní novinkou je instalace airbagu. Tricity se tak stalo prvním sériovým strojem Yamahy s tímto ochranným prvkem.
Přestože se někteří motorkáři na tříkolové skútry dívají trochu nedůvěřivě, jejich existence má své logické důvody. I silnější stroje můžete vodit s béčkovým řidičákem na auto. A to je velké lákadlo. Když se vám zdají stopětadvacítky slabé a nechce se vám dělat papíry na velkou motorku, jsou na ráně tříkolky. Že se jedná o zajímavý segment, zjistila i Yamaha a koncem roku 2019 představila třístovku se třemi koly Tricity. Letos k nám dorazilo modernizované provedení, které se pyšní jednou bezpečnostní vychytávkou. Poprvé na ni totiž Yamaha instalovala airbag pro jezdce.
Ostřejší linie
Konstrukce stroje se nezměnila, a tak i nadále jde o pořádný kus motorky. S celkovou délkou 2250 mm je výrazně větší než stejně silná jednostopá třístovka XMAX, a dokonce delší než vlajkové pětikilo TMAX. Přímý konkurent Piaggo MP3 proti němu vypadá jako drobeček. Působivý je i odhalený mechanismus ramen přední naklápěcí nápravy. Přepracovaná přední kapotáž má užší a ostřejší linie, takže nyní stroj působí sportovněji. Nově koncipovaný je i přední reflektor s trojicí diodových segmentů. Nové zadní světlo je čistě diodové a působí moderněji. Přepracované boční panely a nová grafika dodávají stroji ostřejší vzhled.
Modernizovaný skútr dostal menší černobílý displej, na němž se zobrazují jízdní údaje, a hlavní 4,2" barevný displej, který lze propojit s telefonem. Přes aplikaci MyRide pak můžete přijímat hovory, poslouchat hudbu nebo si prohlížet SMS. A přes další aplikaci Garmin StreetCross můžete mít přístup k navigaci. Jenže není kam odložit mobil. Po pravé straně nad spínací skříňkou (ta se sem přestěhovala z pozice uprostřed) sice máme konektor na dobíjení, ale v celé vnitřní kapotáži není žádná odkládací polička nebo uzavíratelná schránka.
Ochránce zdraví
Místo ní je totiž uprostřed umístěný airbag. A to je největší novinka letošního tricity. Proti běžné verzi se za airbag připlácí 20.000 Kč, takže jeho cena vyskočí na 259.990 Kč. Za větší bezpečnost je to ale podle nás přijatelná cena. Naštěstí jsme jeho služby nemuseli využít, takže jak funguje, víme jen z popisu výrobce. Že je aktivní, potvrzuje kontrolka, která po nastartování svítí 6 sekund. Airbag má za úkol absorbovat kinetickou energii jezdce, kterého náraz vymrští dopředu.
Je proto navržen tak, aby se aktivoval v případě čelního nárazu. Dva G-senzory umístěné poblíž středu stroje musejí zaznamenat sílu vyšší než nastavená hodnota. Systém se obvykle nespustí v případě nárazu zezadu, nárazu z boku nebo když s ním lehnete. Nemusí se aktivovat v závislosti na úhlu a podmínkách některých čelních nárazů nebo v případě, že je skútr přimáčknutý pod velké vozidlo.
Pohoda a komfort
Podobně jako jiné velké skútry je tricity velmi pohodlné. Sedí se na širokém sedle a spojení s řídítky vytváří uvolněnou jízdní pozici. Vzhledem ke dvěma kolům vpředu je ale kapotáž po stranách blízko k jezdci. Nezbývá tak dost místa na plochy stupaček, takže máme více skrčená kolena. Na pravé straně nám ještě vadí vyčnívající pedál brzdy.
Ačkoliv se motocykl při jízdě normálně naklání, lze například u křižovatky zastavit, aniž byste museli dát nohy na zem. Při dobrzďování sepnete páčkou na levé rukojeti aretaci předních kol. Když se vám to povede ve vodorovném stavu, zůstanete stát vzpřímeně. Nám se povedl vždy jeden pokus z pěti. Při lehkém přidání plynu se aretace zruší a můžete normálně jet. Se zaaretovanou přední nápravou může yamaha i stát, a proto je vybavena pákou parkovací brzdy. Jinak máte k dispozici boční i zadní centrální stojánek.
Potěší bezklíčkový přístup a zapalování Smart Key nebo velký osvětlený úložný prostor pod sedlem s objemem 45 litrů, který pojme i dvě integrované přilby.
Lehká změna
Jízda s tříkolkou je specifická. Dvojice předních kol má mnohem lepší adhezi a nehrozí, že by předek uklouzl. Jen se člověk nesmí bát to do zatáčky normálně položit. Yamaha dobře zvládla odpružení, takže ani nepoznáte, že jedním kolem trefíte kanál a druhé jede po vozovce. Vzhledem k velikosti stroje, dlouhému rozvoru a velkým 14" kolům je tricity příkladně stabilní nejen v zatáčkách, ale i při rychlé jízdě v přímém směru, například 130 km/h po dálnici. Nemusíte se přitom bát plně brzdit ani v zatáčce. Přepracovaný brzdový systém nově obsahuje technologii ABS s režimy při zatáčení. Dostává informace od inerciální měřicí jednotky IMU a dokáže zabránit zablokování kol, když je stroj v náklonu.
Počítejte ale s tím, že velký skútr se složitým systémem přední nápravy váží 242 kg. Při proplétání kolonami a úzkými městskými uličkami není tříkolka tak hbitá jako stejně velké normální skútry. A dynamika je uspokojivá. Jednoválec o objemu 292 cm3 má slušný výkon 20,6 kW a točivý moment 28,9 Nm. To stačí ke svižným startům i dosažení vysoké cestovní rychlosti. Jenže třeba klasická a lehčí Yamaha XMAX se stejným motorem je jiný dravec.
Pokud si nechcete dělat řidičák na velkou motorku a toužíte po silnějším skútru, je Yamaha Tricity velmi zajímavou alternativou i díky airbagu.
Plusy
- Skvělý posez a ochrana jezdce
- Jízdní stabilita
- Slušná dynamika
- Vyšší bezpečnost
Minusy
- Vyšší hmotnost
- Žádná odkládací schránka
- Méně hbitá v hustém provozu
|Yamaha Tricity 300: Technické údaje
|Motor
|čtyřtaktní čtyřventilový jednoválec SOHC
|Chlazení
|vodou
|Zdvihový objem (cm3)
|292
|Vrtání x zdvih (mm)
|70 x 75,9
|Výkon (kW/min-1)
|20,6/7250
|Točivý moment (Nm/min-1)
|28,9/5750
|Převodovka
|bezstupňová CVT
|Sekundární převod
|přímý
|Startování
|elektrické
|Brzda přední
|dva kotouče 267 mm s ABS
|Brzda zadní
|jeden kotouč 267 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R14 a 140/70 R14
|Délka x šířka (mm)
|2250 x 815
|Rozvor (mm)
|1470
|Výška sedla (mm)
|795
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|242
|Objem nádrže (l)
|13
|Spotřeba (l/100 km)
|3,3
|Základní cena
|234 990 Kč
|Cena s airbagem
|254 990 Kč
Zdroj: Svět motorů