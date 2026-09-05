Mototest Zero LS1: Skútr v novém formátu
Americká společnost Zero je známá jako propagátor elektrického pohonu u motocyklů. Postupně ho naroubovala na cestovní stroje a hbité terénní krosky, nyní přichází s praktickým městským skútrem LS1.
Už několikrát se nám potvrdilo, že nejlepším dopravním prostředkem v přeplněných městech, zejména tedy v Praze, jsou hbité maloobjemové skútry. Stačí vám na ně „béčkový“ řidičák na auta, propletou se hustou dopravou a ani s parkováním si hlavu příliš lámat nemusíte. Ideální jsou stopětadvacítky, které jedou i slušně rychle za hranicemi městských aglomerací. Ale zajímavou alternativou se jeví být i elektroskútry, jakým je například Zero LS1.
Klasický vzhled
Na první pohled vypadá jako normální skútr se spalovákem. Tedy s nízkou podlahou pro pohodlné nastupování, tradiční konstrukcí a rozměrným panelem chránícím nohy. Žádná divočina, ale všední stroj s uhlazeným designem, kterému chybí jen výfuk. Přestože celkové rozměry výrobce neudává, rozvorem kol 1338 mm nebo výškou sedla 780 mm nad zemí odpovídá konkurenčním strojům. Zero LS1 totiž míří na silnější, a tedy rozměrnější část stopětadvacítkových skútrů. Tradiční jsou i kola s rozměry 14 palců vpředu a 13 vzadu nebo ovládací prvky.
Pod elegantním kabátkem se schovává elektrický pohon. Motor s nejvyšším výkonem 8,4 kW je uprostřed a přímo na jeho hřídel je napojený karbonem vyztužený řemen přenášející sílu na zadní kolo. Spojka ani převodovka není potřeba, což výrazně zjednodušuje konstrukci i následnou údržbu. Na druhou stranu je toto řešení mnohem sofistikovanější než u některých konkurentů s elektromotorem v kole.
Výsuvná energie
Ještě zajímavější je uložení dvojice lithium-iontových baterií o kapacitě 1,86 kWh v podlaze (dohromady tedy 3,72 kWh). Prostor se otevírá lankem pod sedlem a lze je postupně vyndat ven. Chce to trochu cviku a mít šikovné prsty, protože odpojit konektor, a hlavně vysunout druhou baterii není zrovna nejjednodušší. Výhoda je v tom, že si je můžete odnést třeba do bytu, když nemáte garáž, nebo do kanceláře a tam je přes kabel uložený pod sedlem nabít. Nabíjet můžete i s bateriemi v boxu prostřednictvím konektoru pod sedlem.
Nevýhoda je, že je nelze dobíjet větším výkonem, ale jen 800 W z běžné zásuvky. Pak to i dlouho trvá, protože z nuly na 90 % se dobijí za 4,5 hodiny. Přes noc nebo během pracovní doby to lze stihnout, ale pokud chcete jet dál, počítejte s dojezdem maximálně 110 km a potom předlouhým čekáním. Akční rádius lze zvětšit třetí baterií, kterou si nabitou dáte pod sedlo a potom ji vyměníte za vybitou z podlahy. Dojezd by pak měl stoupnout na 156 km.
Ovládání je stejné jako u jiných skútrů. S dálkovým klíčkem v kapse stačí zatlačit do spínací skříňky a aktivovat systém. Červeným tlačítkem stroj jakoby nastartujete. Jedinou zvláštností je, že ještě musíte zmáčknout obě brzdy, abyste mu dali vědět, že jste připraveni k jízdě. Reakce na plyn je totiž okamžitá. A síly má tento skútr na rozdávání. I když je výkon 8,4 kW podobný jako u běžných spalovacích skútrů, maximální točivý moment 51 Nm je čtyřnásobný. A díky zpřevodování je na zadním kole až 240 Nm.
Z křižovatky na zelenou tak v ostrém režimu Sport vystřelíte jako raketa. Ani se nedivíme, že ve výbavě je standardně i kontrola trakce. Bohatě ale stačí prostřední mód Standard. S ním budete při startu pořád hbitější než benzinové stopětadvacítky, ale skútr se už chová přívětivěji. V úsporném režimu Eco se po otočení plynu neděje téměř nic a zrychlování je velmi pozvolné. Se zvoleným jízdním módem se mění také rekuperace. V eku je nejúčinnější, ve standardu menší a ve sportu skoro neznatelná.
Nízko nad zemí
Skútr je určený hlavně do města. Základem pohodové jízdy je příjemná pozice za řídítky. Ruce máme natažené tak akorát a sedlo je v ideální výšce nad zemí i nad podlahou, takže nohy jsou mírně skrčené. V nízkých rychlostech a manévrování na místě oceňujeme velký rejd a také rozumnou hmotnost. S bateriemi totiž LZ1 váží 134 kg, a dokonce má i zpátečku. Stačí přidržet tlačítko na levé rukojeti, přidat plyn, a vydá se dozadu. Při proplétání kolonami aut se ale více hodí úzká stavba a rychlé reakce na natočení řídítek. Je potřeba si ovšem dávat pozor na ostatní účastníky silničního provozu.
Překvapivě jistě se LS1 chová i na silnicích za městem. Má dost síly na to, aby to v klidu roztáhl na stovku, takže potom už je nějaká stabilita potřeba. Té pomáhá už samotná konstrukce s těžkými bateriemi v podlaze a nízkým těžištěm. Motor uprostřed zase přispívá k lepšímu rozložení hmotnosti, takže i rychlejší průjezdy zatáčkami jsou jisté. Snad jen odpružení by mohlo být dotaženější, protože na nerovnostech skútr spíše poskakuje.
Se skútrem Zero LS1 jsme nakonec ujeli více než 300 km převážně ve městě a rychlostmi do 90 km/h. Při počítání spotřeby nám vyšel dojezd na 105 km, což odpovídá předpokladům. Pokud ale budete využívat plný potenciál a maximální rychlosti, počítejte s rádiem 80 km. Elektrický skútr byl příjemným společníkem a ve městě je ve svém živlu. Je ale nutné také připomenout, že pole jeho působnosti je hodně omezené.
Plusy
- Okamžitá reakce na plyn
- Tichý klidný chod
- Pohodlná pozice za řídítky
- Jisté a hbité jízdní vlastnosti
- Jednoduchá údržba
- Zpátečka
Minusy
- Omezený dojezd
- Nižší komfort odpružení
|Zero LS1: Technické údaje
|Motor
|střídavý elektromotor s permanentními magnety
|Chlazení
|vzduchem
|Nejvyšší výkon (kW)
|8,4
|Maximální točivý moment (Nm)
|51
|Převodovka
|1°, redukční
|Stálý převod
|řemen
|Brzda přední
|dvoupístkový třmen, kotoučová
|Brzda zadní
|kotoučová
|Pneumatiky P a Z
|110/80 R14 a 130/60 R13
|Rozvor (mm)
|1338
|Výška sedla (mm)
|780
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|134
|Kapacita baterie (kWh)
|2 x 1,86
|Dobíjecí výkon (kW)
|0,8
|Kombinovaný dojezd (km)
|110
|Maximální rychlost (km/h)
|100
|Základní cena (Kč)
|124 900
Zdroj: Svět motorů