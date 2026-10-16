MPV, kombíky a přehnané výkony. V Paříži se ukazuje čínská prémie pro Evropu
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Po dostupných hybridech a EV se další vlna čínské ofenzívy dotkne prémiových značek. Na autosalonu v Paříži se ukázaly vlajkové lodě několika čínských nováčků.
Zvyšující se ambice čínských automobilek nelze přehlédnout ani v Evropě a autosalon v Paříži přinesl další důkaz. Ukázalo se na něm hned několik vlajkových SUV, která se mohou velikostí i výbavou rovnat třeba největšímu Range Roveru. Některé přivezly automobilky, které doposud v Evropě nepůsobily.
Hned u vchodu do výstaviště si mohou návštěvníci prohlédnout stánek Li Auto. Startup založený v roce 2015 bývalým motoristickým novinářem patří mezi ty nejúspěšnější v Číně a částečně stál i za popularitou vozů se sériovými hybridy. V roce 2024 se pustil i do elektromobilů a ty do Evropy zamíří jako první.
Na stánku se objevila exportní verze velikého elektrického MPV, přejmenovaná na Li Megahome. Velmi bohatě vybavené auto má baterii o kapacitě 102,7 kWh, kterou dokáže nabíjet výkonem až 552 kW, a na stovku se díky elektromotorům o výkonu 400 kW rozjede za 5,5 sekundy.
Prvním modelem, který zde zamíří do prodeje, je ovšem elektrické SUV/MPV Li 6. To má na délku 4950 mm a především zepředu je modelu Mega velmi podobné, zadní část se už více podobá tradičním SUV. Auto má pohon všech kol a výkon až 400 kW, baterie má kapacitu 87,3 kWh a nabíjet se umí výkonem přes 500 kW. Na domácím trhu i6 začíná na ceně v přepočtu 755.000 Kč, u nás tedy můžeme počítat nejméně s 1,4 milionu Kč.
Později by se mohla objevit také SUV ze série L, která využívá ve všech případech sériový hybrid se čtyřválcovou patnáctistovkou. Vystavený Li 9 Livis je vlajkovou lodí s luxusní výbavou a schopností plně autonomní jízdy. Li Auto vstupuje nejprve na nizozemský a norský trh, později by se mělo rozšířit i do dalších evropských zemí.
Další novou značkou, která míří do prémiových vod i v Evropě, je Aito. Ta vznikla teprve v roce 2021 ve spolupráci automobilky Seres a firmy Huawei jako první výsledek aliance HIMA. Seres už je aktivní i v Evropě, krátce své modely nabízel i v Česku, Aito se zde ale objevuje poprvé.
Aito má v nabídce pět SUV, všechny s možností výběru mezi elektrickým pohonem a sériovým hybridem. V Paříži se ukázala rovnou i vlajková loď M9, která má v kratší variantě 5.285 mm. Auto má světla, do kterých je možné si vepsat vlastní světelný podpis, automatické dveře a typický moderní čínský luxusní interiér s lednicí, rozložením 2+2+3, pohodlnými sedadly a nekonečným výčtem výbavy. Od zbytku podobných aut jej trochu odlišuje nahrazení zadní obrazovky projektorem, plátno se před pasažéry vysune ze stropu.
Elektrická varianta má baterii o kapacitě 120 kWh a pohon s výkonem 497 kW. Sériové hybridy mají na výběr mezi baterií o kapacitě 60 kWh a dvěma elektromotory s kombinovaným výkonem 479 kW, nebo vrcholnou variantou se 75 kWh a třemi elektromotory s kombinovanými 664 kW.
Otázkou samozřejmě je, nakolik bude evropská varianta odlišná od čínské vzhledem k lokálním omezením na produkci Huawei. Ten autu dodával komponenty pohonu, veškerý software, audio a také systém autonomního řízení. Varianta postavená na stánku v Paříži byla stále v čínské verzi. Na úpravu má Aito ještě času dost, protože lokální zahájení prodeje se plánuje až na příští podzim.
Avatr už evropskou expanzi ohlásil několikrát, na nic konkrétního dosud nedošlo. V Paříži se to má změnit a ohlášeny byly první detaily vstupu značky na místní trh. Avatr spadá pod státní automobilku Changan, ale podílí se na ní i největší světový výrobce baterií CATL. Jako první se podívá do Norska a do Španělska a připravila si na to tři modely, které později doplní dalších šest. Nějakou dobu už značka provozuje designové centrum v Mnichově.
Na stánku se Avatr prezentoval zcela novým kombíkem 06T, který nabídne elektrický pohon nebo sériový hybrid. Elektrická verze má baterii o kapacitě 89 kWh a na výběr jsou varianty s pohonem o výkonu 450, 502 nebo 712 kW. Všechny mají dvojici motorů na zadní nápravě, jen ta nejsilnější přidává třetí dopředu. Sériový hybrid má 46 kWh a 370 kW na zadní nápravě.
Ukázal ale také svůj příspěvek do kategorie velikých SUV. Avatr T09 Concept se přetaví v produkční vůz se sériovým hybridem, který bude mít na výběr mezi patnáctistovkou nebo dvoulitrem. Obě verze dostanou baterii o kapacitě 71,24 kWh a elektromotory budou mít podobně vysoké hodnoty výkonu jako u menšího kombíku.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto: autor, Jakub Šuplata, automobilky, zdroj videa: Auto.cz