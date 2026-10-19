Multipla se vrací hned dvakrát. Fiat dal legendární jméno pick-upu a sourozenci topolina
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Stellantis letošní autosalon v Paříži pojal v retro stylu a svůj příspěvek k tomu měl i Fiat. Ten se vrátil ke jménu Multipla a využil jej na dvou velmi odlišných vozech. Minimálně jeden z nich by se měl podívat i do reálných ulic.
Mezi koncepty automobilky Stellantis na pařížském autosalonu se objevily také dvě moderní pojetí Fiatu Multipla. Tedy vozu, který už Fiat dvakrát dostal do produkce jako originálně tvarované MPV se skvělým využitím prostoru na malém půdorysu. Ostatně i druhá multipla z 90. let byla s délkou jen 4 metry kratší než současná fabia.
Právě kompaktní rozměry a využití prostoru jsou tím, co obě multiply spojuje s novými koncepty. Ten větší nazvaný Multiplay si nehraje na retro a naopak patřil mezi to nejmoderněji vypadající na celém výstavišti. Pokud bychom nějakou podobu hledat chtěli, i Multiplay má bouli se světly hned pod čelním oknem.
Koncept spojuje MPV s SUV a překvapivě také s pick-upy. Zadní část střechy za druhým párem dveří je totiž posuvná a odhaluje malou korbu. To celé zvládá na délce jen 4,45 metru, což je jen o pár cm více než třeba Škoda Karoq. Fiat zadní část nazývá Metamorfosi a pohybuje se po vodicích lištách.
Pokud je vůz v režimu SUV, má tři řady sedadel po dvou, plus je tu jedno navíc. Jde o modul, který může být volitelně sedátkem pro psa, úchytem pro dětskou autosedačku, stolkem nebo úložným boxem. Z polstrování lze dokonce udělat vodítko a ve dveřích je skládací miska na vodu pro domácího mazlíčka. Myslí se ale i na lidi, a tak se sedadlo spolujezdce může sklopit do spací polohy.
Jaká je technika zeleného konceptu, Fiat neřekl, a je to asi jedno. S jeho výrobou se totiž nepočítá, do produkce se dostanou pouze některé z nápadů a designových prvků na něm použitých. Produkce ale čeká druhý vystavený kousek s podobným jménem.
O existenci Fiatu Multiplina už nějakou dobu víme a psali jsme o něm na Auto.cz. Na stánku se ukázal v téměř finální produkční verzi, i když nějaké úpravy jej ještě čekají. Multiplina má být těžkou čtyřkolkou s homologací ve třídě L7e. V podstatě jde o nataženou verzi Fiatu Topolino, který se řadí do nižší třídy L6e. Ten měří 2,53 metru, Multiplina se stále vejde do tří metrů délky.
Multiplina by díky jiné homologaci měla nabídnout sedačku až čtyřem lidem a výkon může ze 7 kW vyrůst na 15 kW. Legálně se může rozjet až na 90 km/h a odvážní piloti se tak mohou vydat i na dálnici. Pomoci by tomu měla i větší baterie než 5,5kWh v topolinu. Jenže Fiat musí před produkcí vyřešit jeden zásadní problém.
Topolino váží 417 kg, protažená multiplina s větší baterií ještě podstatně ztěžkne. Jenže hmotnostní limit pro třídu L7e je jen 450 kg. Šéf designu Fiatu François Leboine v rozhovoru pro britský Autocar řekl, že je autíčko blízko produkci, ale pracuje se právě na snížení váhy: „Cílem cvičení je snížit hmotnost: najít triky a nápady, jak se zbavit hmotnosti úplně všude. Je to trochu jako u závodního auta – a je to vtipné, protože to se závoděním nemá nic společného. Ale přístup je stejný. Pokud můžete do nějakého dílu udělat díru, uděláte ji. Je to opravdu celé o odlehčování, odlehčování a odlehčování.“
Autíčko vystavené na stánku vypadalo naprosto produkčně, dveře ale bohužel zůstaly zamčeny. Přes stahovací střechu a okna je vidět interiér velmi podobný tomu v topolinu, dveře jsou stále nesouměrné a výbava naprosto minimální. Navíc je zde zadní pár sedaček a vypadá to, že na rozdíl od topolina by zde mohla být otevíratelná zadní část.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto: Autor, Jiří Landa, Jakub Šuplata, zdroj videa: Auto.cz