Mustang Cobra se vrací. Ford naznačuje vysokootáčkový atmosférický osmiválec
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Ford po více než dvou desetiletích oživuje jedno ze slavných jmen historie mustangu. Novou Cobru zatím neukázal, zveřejnil však její jméno a zvuk motoru. Mluví přitom o pohonné jednotce zrozené ze závodění – stopy vedou k atmosférickému osmiválci a možná také k návratu extrémnější verze Cobra R.
Ford Racing oznámil návrat Mustangu Cobra nezvykle úsporným teaserem. Auto v něm vůbec nevidíme. Slyšíme jen nastartování motoru, jeho vytáčení a několik přeřazení, po nichž se postupně skládají písmena C-O-B-R-A. Závěr je už jednoznačný: Ford Mustang Cobra, „Legacy Reborn“ a dovětek, že příběh bude pokračovat v roce 2027.
Samotný návrat jména tak už není spekulací. O technice však Ford zatím řekl jen málo. Nejdůležitější stopou je věta „For the drivers, with an all-motor heart born from racing“. Výraz „all-motor“ se v americké automobilové terminologii používá pro motor bez přeplňování, zvuk v teaseru navíc odpovídá vysokootáčkovému osmiválci.
Také řazení zní jako manuální převodovka. Ani tu však Ford výslovně nepotvrdil, stejně jako přesný objem, výkon nebo konstrukci motoru.
Stopa vede na závodní GT3
Formulace „born from racing“ přirozeně obrací pozornost k závodnímu Mustangu GT3. Ten používá atmosférický osmiválec o objemu 5,4 litru odvozený od rodiny Coyote, který vyvinul Ford Racing společně s M-Sportem. Podle oficiálních údajů má v závodním provedení 550 koní, tedy přibližně 410 kW, konkrétní výkon ale závisí na pravidlech Balance of Performance v jednotlivých šampionátech (například IMSA, WEC nebo GT World Challenge), kde se upravuje pomocí restriktorů sání a mapování motoru, obvykle v rozmezí pět až šest set koní
Právě silniční derivát tohoto motoru se objevuje mezi možnými kandidáty pro novou Cobru. Jisté to ale není. Car and Driver připomíná také možnost návratu ke koncepci někdejšího 5,2litrového motoru Voodoo s plochým klikovým hřídelem ze Shelby GT350, zatímco Ford Authority ve svých zákulisních informacích spekuluje o objemu 5,2 nebo 5,4 litru.
O motoru z GT3 tedy zatím můžeme mluvit jen jako o logické možnosti, nikoli jako o potvrzeném řešení.
Slovo „racing“ přitom Ford v roce 2027 skloňuje i jinde. Vrací se s vlastním hypercarem do nejvyšší třídy vytrvalostního mistrovství světa a do Le Mans a i ten pohání atmosférický 5,4litrový osmiválec odvozený od Coyote. Nejde ovšem o motor převzatý z GT3, nýbrž o samostatnou závodní konstrukci. Že se oba projekty potkávají ve stejném roce, může být náhoda. Ford Racing na tomto příběhu ale zjevně staví.
Nástupce Shelby GT350?
Teaser zároveň dobře zapadá do zpráv, které se objevily několik dní před ním. Ford Authority s odvoláním na vlastní zdroje uvedl, že Ford připravuje další ostrou verzi současného Mustangu S650, která má fungovat jako duchovní nástupce Shelby GT350.
Podle těchto informací má stát mezi současným Dark Horse a přeplňovaným Dark Horse SC. Počítá se s atmosférickým osmiválcem, širší karoserií, úpravami podvozku, většími brzdami a účinnějším chlazením. Padla také zmínka o šestistupňové manuální převodovce Tremec. Další dealerské dokumenty, které měl Ford Authority k dispozici, mají počítat s uvedením na konci roku 2027 jako s vozem modelového roku 2028. Ford samotný zatím tuto technickou specifikaci nepotvrdil. Jeho vlastní teaser pouze říká, že „příběh pokračuje v roce 2027“.
Návrat jména je přitom malým obratem. Ještě letos v lednu šéf Fordu Jim Farley na otázku o návratu označení Cobra a Boss odpověděl jednoznačně: „Ne. Žijeme v budoucnosti.“ Ford tehdy sázel na novou výkonnostní řadu Dark Horse a na ní postavil i Dark Horse SC, nástupce Shelby GT500. Jméno GT350 je pro Ford navíc uzavřenou kapitolou. Spolupráce se Shelbym skončila a Shelby American dnes prodává vlastní přestavby Mustangu s tímto označením. Cobra tak byla nejbližší historické jméno, které má Ford plně ve svých rukou.
Vrátí se také Cobra R?
Ještě jednu drobnou nápovědu Ford do videa schoval. V závěrečném nápisu COBRA zůstává písmeno R zvýrazněné modře – možný odkaz na návrat označení Cobra R.
Ani to zatím není potvrzené, historicky by ale spojení dávalo smysl. První SVT Mustang Cobra přišel v modelovém roce 1993 a už tehdy Ford nabídl také odlehčenou, okruhově zaměřenou Cobru R. Další následovaly v letech 1995 a 2000.
Právě poslední Cobra R z roku 2000 přidává aktuálnímu teaseru ještě jednu historickou paralelu. Používala atmosférický osmiválec DOHC o objemu 5,4 litru, tedy stejném, jaký má dnes motor závodního GT3. Dávala 287 kW (385 koní) a jako první Mustang dostala šestistupňovou manuální převodovku. Vzniklo jí jen tři sta kusů. Běžná SVT Cobra vydržela v nabídce do modelového roku 2004, v posledních ročnících už s kompresorem.
Zdroj: Ford Authority, Carscoops, Car and Driver, Road & Track