Mustang že neumí zatáčet? Ford Mustang GTD se stal nejrychlejším americkým autem na Nürburgringu
Souboj nejsportovnějších verzí amerických mohykánů v zeleném pekle se znovu překlápí ve prospěch modrého oválu. Mustang GTD Competition trať zajel za rekordních 6:40.835.
Amerika má nového krále mezi sériovými vozy. Po trojnásobném rekordu konkurenčního Chevroletu Corvette ve verzích Z06, ZR1 a ZR1X minulý rok v srpnu se Ford na trať vrátil s přepracovaným mustangem označeným GTD Competition. Kupředu ho žene vylepšený přeplňovaný osmiválec o objemu 5,2 litru.
Oficiální hodnoty zatím známé nejsou, došlo ale na zvýšení výkonu (standardní verze má 815 koní) a snížení hmotnosti (GTD váží 1998 kg). K tomu napomohla nová disky kol z hořčíku, karbonová sportovní sedadla a lehčí tlumiče.
Vylepšení se dočkala také karoserie a obrovské zadní křídlo. Zadní disky byly opatřeny aerodynamickým talířem a přítlak zvyšují také dodatečné přední spoilery. Vůz byl obut do nově vyvinutých pneumatik s vyšší přilnavostí.
Nemalý posun
Že je Ford Mustang GTD na Nürburgringu velmi rychlý, bylo jasné už z předchozích dvou rekordních jízd továrního jezdce týmu Ford Performance a Multimatic Dirka Müllera. Nový čas však překonal všechna očekávání, když překonal původní nejrychlejší čas vozu z minulého roku o více než 11 sekund.
S časem 6 minut a 40.835 sekund se Mustang GTD Competition umístil na šestém místě v žebříčku třídy předvýrobních vozů a prototypů na Nürburgringu a porazil Chevrolet Corvette ZR1X téměř o osm sekund. Model ZR1 s pohonem zadních kol dokonce bezmála o deset sekund.
Stal se tak na Nürburgringu nejrychlejším americkým vozem schváleným pro silniční provoz a je jasné, že když minulý rok sdělil šéf Fordu Jim Farley Chevroletu, že „hra začíná“, myslel to opravdu vážně.
Rychlost není zadarmo
Vylepšená sériová verze dorazí „v přísně limitovaném počtu kusů“, z nichž každý bude individuálně značený a číslovaný. Zatím neznáme cenu, už standardní Ford Mustang GTD však začíná na astronomické částce 327.960 dolarů (necelých 7 milionů korun).
Pro Ford je vyvíjen a vyráběn stejnou společností, která vyráběla hypersport Ford GT, tudíž je možné, že cena limitované edice Competition bude ještě výrazně vyšší. Za takovou cenu by bylo možné pořídit 10 zcela základních modelů Ford Mustang, ten má ale s modelem GTD pramálo společného.
Ford také k příležitosti rekordního modelu Competition otevřel aplikační okno pro další vlnu výroby sériového mustangu GTD, možnost projevit zájem o verzi Competition dostanou zákazníci později.
Na koho se nedostane, může se spokojit se stále pekelně rychlým Chevroletem Corvette ZR1X. K jeho koupi nepotřebujete posvěcení automobilky a navíc ušetříte. Začíná na částce 223.195 dolarů (přibližně 4,5 milionu korun).
Zdroje: Nürburgring, Ford, Motor1