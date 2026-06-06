Mýtus jménem Cx: Podle něj má kamion lepší aerodynamiku než motorka
Když automobilky představují nový model, v tiskových zprávách se to jen hemží magickými hodnotami koeficientu odporu vzduchu. Jenže v reálném světě plném neúprosné fyziky je bez kontextu v podstatě bezcenný.
Automobilový marketing nás dlouho trénoval v tom, abychom vnímali koeficient odporu vzduchu jako měřítko dálniční efektivity. Když se objeví hodnota pod 0,24, motoristická veřejnost uznale pokyvuje hlavou. Jen málokdo si však uvědomuje, že toto slavné číslo je ve své podstatě bezrozměrný matematický konstrukt. Vyjadřuje pouze kvalitu a čistotu tvaru objektu v laboratoři, nikoliv reálnou sílu, se kterou musí motor nebo elektromobil za jízdy bojovat.
Koeficient (součinitel) aerodynamického odporu Cx zjednodušeně ukazuje pouze efektivitu tvarového řešení auta. Tedy jak čistě kolem něj vzduch obtéká a jak hladce se za ním zavírá, ale úplně ignoruje jeho skutečnou velikost.
Skutečná síla odporu vzduchu, kterou vozidlo při pohybu překonává, se totiž řídí jasným fyzikálním vztahem:
- Fx (výsledná síla odporu vzduchu): Neviditelná zeď, kterou musí motor neustále přetlačovat. Čím je vyšší, tím víc auto žere.
- 1/2 (fyzikální konstanta): Neměnná matematická hodnota vyplývající z přírodních zákonů.
- ρ (ró, hustota vzduchu): Hustota prostředí, kterým auto projíždí. Studený vzduch v zimě je hustší a klade větší odpor než teplý letní vzduch.
- v2 (rychlost umocněná na druhou): Zásadní faktor. Odpor neroste lineárně, ale kvadraticky. Pojedete-li dvakrát rychleji, odpor vzduchu vzroste čtyřikrát.
- Cx (koeficient odporu vzduchu): Bezrozměrné číslo vyjadřující pouze efektivitu tvaru a to, jak čistě kolem něj vzduch proudí bez vzniku turbulencí.
- A (čelní plocha vozidla): Skutečná velikost „štítu“ (šířka × výška auta), kterým vůz rozráží vzduch.
V této rovnici hraje hustota vzduchu i druhá mocnina rychlosti obrovskou roli, ale pro automobilový design jsou klíčové poslední dvě proměnné. Vedle koeficientu tvaru Cx zde figuruje písmeno A, které reprezentuje čelní plochu vozidla (front facia). Abyste zjistili, jak snadno auto rozráží vzduch, musíte obě tyto hodnoty vynásobit. Výsledný aerodynamický odpor je tou jedinou veličinou, na které při dálničních rychlostech reálně záleží.
Tento fakt staví do zcela nového světla současný trend masivních vozů. Různé studie i alarmující data Mezinárodní energetické agentury (IEA) opakovaně varují, že globální posun spotřebitelských preferencí směrem k segmentu SUV spolehlivě vymazal veškeré technologické zisky, kterých inženýři za poslední desetiletí dosáhli v oblasti efektivity motorů.
Automobilky se sice chlubí, že jejich nové elektrické SUV má skvělý aerodynamický koeficient, jenže když je takové auto dva metry široké a téměř metr sedmdesát vysoké, jeho obří čelní plocha veškerou snahu designérů pohřbí. V praxi pak tato aerodynamicky tvarovaná „stodola“ protlačuje vzduchem mnohem větší odpor než třicet let starý, klidně hranatý, ale nízký a úzký sedan s papírově horším koeficientem.
Motorky nejsou aerodynamické
Lidská intuice v oblasti aerodynamiky často selhává, což v reálném světě vytváří fascinující paradoxy. Typickým příkladem jsou motocykly. Na první pohled působí jako ztělesnění rychlosti a šípovitosti. Ve skutečnosti jsou však motorky z hlediska obtékání vzduchu katastrofou.
Jezdec sedící na stroji vytváří obrovské množství turbulencí, vzduch se nekontrolovaně trhá kolem jeho helmy, ramen a nekrytých částí podvozku. Koeficient odporu motorky s jezdcem se běžně pohybuje kolem hodnoty 0,60 až 0,70, což je výsledek horší než u průměrné dodávky či kamionu. Důvodem, proč jsou motocykly přesto rychlé, je výhradně jejich minimální čelní plocha.
Podobně překvapivý pohled nabízí srovnání čistokrevných supersportů s běžnými rodinnými sedany. Zatímco manažerský vůz hladce klouže vzduchem s koeficientem hluboko pod 0,25, extrémní stroje typu Bugatti nebo okruhové speciály mají tuto hodnotu často výrazně vyšší, klidně kolem 0,35. Supersporty totiž nutně potřebují přítlak a ten je zpravidla nárůstem odporu vzduchu.
Ještě absurdnější situace nastává, když vedle sebe postavíme moderní dálniční tahač a puristický sportovní roadster, jakým je například legendární Caterham. Kamion je sice obří hranatý kolos, ale jeho obvodové stěny jsou hladké a optimalizované tak, aby kolem nich vzduch proudil s minimálním odporem, dokud se neodtrhne za návěsem. Výsledkem je koeficient kolem 0,50.
Oproti tomu „motokára“ Caterham s vystrčenými koly, chybějící střechou a otevřenou mechanikou generuje tak masivní turbulence, že jeho koeficient tvaru vyskočí na bídných 0,65. Obří tahač je tak z čistě geometrického pohledu paradoxně aerodynamičtější než lehký sportovní automobil.
Proč tedy automobilky v reklamních kampaních stále dokola omílají pouze izolovanou hodnotu Cx? Odpověď je pragmatická a schovává se za ní marketingová srozumitelnost. Čelní plocha auta je totiž do značné míry rigidní veličina – je pevně definována tím, kolik prostoru lidé uvnitř potřebují k pohodlnému sezení. Konstruktéři nemohou auto libovolně zúžit nebo snížit. Jediným hřištěm, kde mohou svádět bitvy o milimetry a setiny, jsou detaily tvaru: zapuštěné kliky dveří, aktivní žaluzie chladiče nebo aerodynamické kryty kol.
Nízký koeficient odporu vzduchu je sice chvályhodný výsledek inženýrské práce, sám o sobě však o reálné spotřebě na dálnici neříká téměř nic. Skutečná efektivita se ukrývá v neúprosné kombinaci tvaru a celkových rozměrů vozidla. Dokud fyzika fyzikou bude, velká auta budou prostě vždy potřebovat mnohem více síly k proražení neviditelné vzduchové zdi.
|Vozidlo (rok uvedení)
|Koeficient odporu (Cx)
|Čelní plocha (A v m2)
|Výsledný odpor (Cx * A v m2)
|Poznámka
|Volkswagen XL1 (2014)
|0,189
|1,50
|0,28
|Rekordman. Dvoumístný technologický experiment
|Mercedes-Benz EQS (2021)
|0,20
|2,51
|0,50
|Současná špička mezi sériovými sedany
|Audi A2 1.2 TDI (2000)
|0,25
|2,00
|0,50
|Čtvrt století starý hliníkový hatchback
|Porsche Taycan (2019)
|0,22
|2,33
|0,51
|Ukázka skvělé aerodynamiky moderního elektrického GT
|Škoda Octavia IV (2020)
|0,24
|2,22
|0,53
|Vynikající výsledek pro běžné rodinné auto
|Volkswagen Golf IV (1997)
|0,32
|2,00
|0,64
|Standard devadesátých let. Bídný koeficient 0,32, ale auto bylo celkově malé a úzké
|BMW iX (2021)
|0,25
|2,82
|0,71
Přelomově nízký koeficient u velkého SUV. Kvůli obří čelní ploše však horší celkový odpor
|Audi Q8 e-tron (2023)
|0,27
|2,65
|0,72
|Velké moderní SUV. Skvělý tvarový koeficient zabíjí obří stavba karoserie
|Bugatti Chiron (2016)
|0,35
|2,07
|0,72
|Chiron potřebuje obří chladiče a křídla pro přítlak, což mu kazí koeficient, zachraňuje ho ale nízká stavba
|Caterham Seven (2010)
|0,65
|1,40
|0,91
|Auto je sice miniaturní, ale nemá střechu, blatníky a kola mu trčí do prostoru
Zdroje: Aerodynamics of Road Vehicles (Wolf-Heinrich Hucho), Car and Driver, EcoModder, Engineering Explained, Engineering ToolBox Mezinárodní energetická agentura (IEA), Nature Climate Change