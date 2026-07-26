Mýtus o koupi slovenské dálniční známky do půlnoci má háček. Chyba stojí stovky eur
Vyrážíte na Slovensko? Dejte si dobrý pozor, jak nakládáte s nákupem dálniční známky. Přestože automatizované kamery na mýtných branách prominou nákup známky provedený do konce kalendářního dne, v případě setkání s policejní hlídkou tato tolerance neplatí.
Mezi šoféry po celém Česku i Slovensku koluje informace, že když náhodou vjedete na zpoplatněnou dálnici bez platné e-známky, vlastně se nic neděje – stačí po příjezdu do cíle sednout k telefonu a známku dokoupit do půlnoci téhož dne. To však neplatí zcela.
Stacionární kamerový systém Národní dálniční společnosti (NDS) sice vyhodnocuje průjezdy vozidel až po skončení kalendářního dne, takže pokud si známku dokoupíte do 23:59, automatizovaná pokuta v poště nepřistane. Jakmile vás však během jízdy bez platného poplatku zastaví fyzická policejní hlídka, žádné výmluvy na to, že známku plánujete koupit večer na hotelu, neobstojí.
Policisté posuzují situaci v reálném čase. V momentě kontroly zkrátka musíte mít známku aktivní. Pokud ji nemáte, odjedete s blokovou pokutou, která se na místě běžně pohybuje až do výše 200 eur (4830 korun). Pokud byste se rozhodli s policisty přít a přestupek by přešel do správního řízení, může se účet za zapomnětlivost vyšplhat až na 500 eur (12 tisíc korun).
Masivní letní zátahy u hranic
Národní dálniční společnost ve spolupráci s krajskou policií nenechává nic náhodě a pro letní sezónu spustila intenzivní kontrolní akce. Zaměřuje se především na úseky, kde se kumuluje sváteční doprava. Sítě kontroly rozprostírají policisté hlavně na hraničních přechodech jako Čunovo, Milhosť nebo mimořádně vytížené Jarovce–Kittsee.
Kontroly navíc často probíhají v noci z pátku na sobotu, tedy přesně v době, kdy se vlny dovolenkářů vydávají na cestu. A čísla ukazují, že hlídky rozhodně nečelí prázdným dálnicím. Během jediného víkendového zátahu zkontrolovali policisté na vybraných stanovištích téměř 5300 vozidel. Výsledek? Přibližně šedesát řidičů, tj. o něco víc než 1 %, odjelo s blokovou pokutou.
Zástupci dálniční společnosti potvrzují, že neplatiči málokdy bývají chroničtí hříšníci. Nejčastěji jde o příležitostné řidiče, kteří mimo léto po dálnicích téměř nejezdí a na povinnost jednoduše zapomenou. Dálničáři proto varují, že současný tlak polevovat nebude a hlídky budou na slovenských tepnách operovat po celé léto.
Jediný oficiální web
Dalším úskalím, na které řidiči narážejí při snaze vyřídit známku narychlo z mobilu, jsou neoficiální prodejní portály. Pokud do vyhledávače zadáte heslo pro nákup slovenské dálniční známky, mezi prvními odkazy se často objeví sponzorované stránky soukromých zprostředkovatelů, přesněji spíše šejdířů.
Nákup přes tyto neoficiální e-shopy přináší dvě velká rizika. Tím prvním jsou zbytečné poplatky. Za dálniční známku zaplatíte výrazně více, než určuje zákon, přičemž motoristi takto překupníkům ročně zbytečně odevzdají miliony eur. Druhým a často ještě závažnějším problémem je řešení případných chybných údajů.
Při zadávání registrační značky v rozrušení nebo ve spěchu snadno vznikne překlep. Pokud nakoupíte na oficiálním státním webu eznamka.sk, oprava chybného údaje či reklamace je otázkou několika kliknutí. U neoficiálních překupníků je však reklamační proces obvykle noční můrou s nejistým výsledkem a vy tak riskujete, že zaplatíte dvakrát.
Oficiální portál nedávno prošel modernizací, nabízí přehledný reklamační formulář, kompletní mapu zpoplatněných úseků i odpovědi na časté dotazy. Samotná platba je navíc otázkou pár sekund díky podpoře služeb Apple Pay a Google Pay.
Všechny e-známky s časovým omezením (1denní, 10denní i 30denní) začínají platit okamžikem nákupu nebo od vybraného data a končí o půlnoci (ve 23:59:59) příslušného kalendářního dne.
(Příklad: Pokud si desetidenní známku koupíte nebo nastavíte s platností od 10. července, platí přesně do 19. července 23:59:59).
|Ceny slovenské dálniční známky v roce 2026
|Typ dálniční známky
|Cena
|Jednodenní
|8,10 € (~200 Kč)
|Desetidenní
|10,80 € (~270 Kč)
|Měsíční
|17,10 € (~430 Kč)
|Roční (365 dní)
|90,00 € (~2 250 Kč)
Zdroje: Autonoviny.sk, eznamka.sk, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Národná diaľničná spoločnosť (NDS)