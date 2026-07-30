Mýtus o zcela čistém elektromobilu končí. Euro 7 prověří gumy, brzdy i baterie
Přicházející emisní norma Euro 7 mění zavedená pravidla. Evropská unie se poprvé zaměří na mikroplasty z pneumatik, brzdy nebo životnost baterií. A elektromobily to tak budou mít složitější.
Představa elektromobilu jako naprosto ekologického vozu dostává s příchodem normy Euro 7 první vážnou trhlinu. Evropští zákonodárci si totiž konečně všimli toho, že moderní spalovací auta mají výfukové plyny vyčištěné téměř na hranici laboratorní sterility, jenže na celkových emisích z dopravy se stále častěji podílí něco úplně jiného: nevýfukový prach. Každé sešlápnutí brzdového pedálu a každý kilometr odvalování pneumatik po asfaltu uvolňují do ovzduší i půdy tisíce tun jemných částic a mikroplastů.
A právě v této disciplíně elektromobily narážejí. Kvůli masivním akumulátorům váží často o stovky kilogramů více než jejich spalovací sourozenci, což znamená větší zátěž pro pneumatiky i podvozek. Euro 7 proto přichází s historickým průlomem. Poprvé se pravidla týkají absolutně všech vozidel bez ohledu na to, co mají pod kapotou nebo z jaké nádrže čerpají energii.
Emisní norma Euro 7 má pro osobní automobily a dodávky začít platit od listopadu 2026, zatímco pro nákladní auta a autobusy vstoupí v platnost od května 2028.
Nerezové brzdy jako novinka
Zajímavý paradox nabízí pohled na brzdy. Pro benzinová a naftová auta stanoví nová norma hranici 7 miligramů pevných částic na kilometr, jenže elektromobily budou muset splnit limit ani ne poloviční, konkrétně 3 miligramy. Důvod je zřejmý. Elektromobil většinu běžného zpomalování zvládá pomocí rekuperace – tedy brzděním samotným elektromotorem, který ze vzniklé energie dobíjí baterii. Klasické mechanické brzdy tak používá zřídka.
Tato přísná čísla donutí automobilky i dodavatele k technologickým kouzlům. Výrobci už dnes testují brzdové kotouče potažené speciálními vrstvami nitridů či karbidů, které prakticky nepráší a nekorodují.
Německé centrum pro letectví a kosmonautiku v rámci výzkumného projektu ZEDU-1 již v roce 2022 ukázalo prototyp vozu, který má brzdy i pneumatiky neprodyšně zakrytované a vznikající prach za jízdy aktivně vysává. Co znělo ještě nedávno jako sci-fi, se možná brzy stane běžnou součástí konstrukce i u běžných aut.
Garantované zdraví baterie
Zatímco emise z pneumatik ještě dolaďují mezinárodní pracovní skupiny a jejich ostré limity dorazí postupně v dalších letech, v jedné oblasti dává Euro 7 kupujícím okamžitou jistotu. Jde o životnost baterií u elektromobilů a hybridů. Dosud byla záruka na kapacitu akumulátoru spíše dobrým gestem a marketingovým trumfem jednotlivých značek. Euro 7 však z garantované kapacity dělá tvrdou zákonnou povinnost.
Nové auto v EU bude muset po pěti letech provozu nebo odejetých sto tisících kilometrech garantovat minimálně 80 % původní kapacity baterie. Po osmi letech nebo sto padesáti tisících kilometrech nesmí stav spadnout pod 72 %.
Pro budoucí zájemce o ojeté elektromobily jde o skvělou zprávu. Odpadne nečitelné riziko a stav baterie bude muset být z palubního systému snadno, přesně a transparentně vyčítatelný pro každého mechanika i kupujícího.
Politická rebelie a záchrana dostupných aut
Výsledná podoba normy Euro 7 je přitom podstatně rozumnější než původní návrh Evropské komise. Ten požadoval extrémní zpřísnění i pro výfukové plyny spalovacích motorů. Proti tomu se ale zvedla tvrdá vlna odporu vedená Českou republikou a dalšími automobilovými mocnostmi. Argument byl drtivě logický: nutit automobilky investovat miliardy eur do vývoje nových spalovacích motorů v situaci, kdy má po roce 2035 platit zákaz jejich prodeje, by znamenalo jediné – okamžitou smrt malých a cenově dostupných aut typu Fabia či Polo.
Unie nakonec ustoupila. Výfukové limity pro oxidy dusíku a další plyny zůstávají víceméně na úrovni dnešní normy Euro 6. Háček je však v tom, jak dlouho a kde je auto musí plnit.
Místo dosavadních pěti let bude muset vozidlo plnit přísné limity po dobu deseti let nebo do najetí dvou set tisíc kilometrů. Auta budou navíc vybavena palubním monitoringem emisí, který v reálném čase pohlídá, zda například selhávající filtr pevných částic neznečišťuje ovzduší více, než je dovoleno.
Kdy to vypukne a co to udělá s cenami
První nově vyvíjené modely dostanou razítko schválení podle normy Euro 7 na sklonku roku 2026. Pro všechna nově prodávaná auta v autosalonech pak pravidla začnou platit od konce roku 2027. Pro majitele starších vozů se samozřejmě nic nemění, norma platí výhradně pro nové registrace.
Zda novinka výrazně prodraží auta, zůstává předmětem sporů. Zatímco úředníci hovoří o mírném nárůstu v řádu několika tisíc korun, samotné automobilky varují před vyššími částkami kvůli nutnosti instalace drahých senzorů a odolnějších brzdových systémů. Výsledkem ale bude auto, které sice možná mírně podraží, ale zákazníkovi vydrží déle, bude průkazně spolehlivější a k životnímu prostředí ohleduplnější ve všech směrech, nikoli jen na papíře.
Zdroje: Auto Bild, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Evropská environmentální agentura, Evropská komise, Fraunhoferův institut