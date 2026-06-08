Na 1000 mil československých letos vyrazí 130 veteránů, včetně auta Richarda Hammonda
Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů československé výroby a pět vozů původního dálkového závodu ze 30. let.
Zájem o účast, stejně jako v minulých letech, vysoce překračoval kapacitu jízdy. "Na start by se mělo postavit 17 zahraničních posádek, ze Slovenska, Německa. Soutěž pojede pět vozidel původního dálkového závodu, ale třeba i vůz, jehož majitelem byl známý motoristický novinář Richard Hammond," uvedl ředitel 1000 mil československých Jiří Patočka.
Přejímka vozů bude ve středu 10. června odpoledne v Opletalově ulici před budovou Autoklubu ČR a samotná jízda odstartuje ve čtvrtek ráno. Jako první se na trati objeví Jawa Minor z Národního technického muzea s ženskou posádkou. Příjezd vozů zpět do Prahy organizátoři plánují v sobotu okolo 17:00 před budovu Národního technického muzea.
Na start se postaví vedle několika vozů Jawa Minor vozy dalších československých značek, z nichž nejpočetněji zastoupená bude Aero s 29 posádkami. Dále se objeví vozy Škoda, Walter, Tatra nebo Praga. Ze zahraničních značek jsou zastoupené například BMW, Ford, Jaguar, Bentley, Mercedes, Buick, Lincoln nebo Lagonda. Nejstarším vozem na startu bude Buick Master Six Roadster z roku 1926.
Soutěž už několik let obnovuje tradici stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou 1000 mil československých, který byl pořádán Autoklubem republiky československé ve 30. letech 20. století. První obnovený ročník se jel roku 1970. Od roku 2015 se závod jezdí každoročně. Jízdy se mohou zúčastnit vozy do modelového roku 1939.
Pořadatelem soutěže je v současnosti Spolek přátel 1000 mil československých v součinnosti s Veteran car clubem Praha, Veteran klubem Bratislava, Autoklubem ČR a Národním technickým muzeem.
Zdroj: ČTK