Na 6. místě v registracích v Česku už je čínská značka. Tváří se jako jedna, ale jsou vlastně dvě
Čínské automobilky už přešly od opatrného okoukávání trhu a vyrazily do útoku. Poznává to i Česko, kde jedna z nich v květnu zaznamenala rekordní registrace.
Celé dekády se v Evropě strašilo útokem čínských automobilek a opravdu na to došlo. Poznávají to v Británii, kde je čínské auto nejprodávanější vůbec, v Albánii mají přes 50 % trhu a daří se jim i jinde. Letos ale došlo i na konzervativní Česko, kde se vůbec poprvé dostala čínská značka do první desítky v registracích.
Stalo se tak za měsíc květen a se 796 vozy se umístila na šestém místě se 3,89% podílem na trhu. Jen to není tak úplně čistá výhra, protože ve skutečnosti jde o značky dvě. Omoda a Jaecoo vystupují společně v jednom řádku ve statistikách registrací SDA, mají společné autosalony a v rámci koncernu Chery jsou brány jako jeden celek. Přitom ale jinak trvají na tom, abychom je považovali za dvě samostatné značky.
Impresivní jsou ale i registrace po modelech. Vůbec poprvé se totiž do první desítky vozů dostalo Jaecoo 7, kterého se prodalo 357 kusů, a skončilo na 10. místě s 1,74% podílem na trhu. Na 24. místě je plug-in hybridní Omoda 9 se 177 kusy, na 31. místě Omoda 5 se 139 kusy, na 55. místě Jaecoo 5 s 85 kusy a na 103. místo se podívala naprostá novinka Omoda 7 se 38 kusy.
Zde je tedy nutné zdůraznit, že statistiky SDA zaznamenávají registrace, a ne prodeje. Všechny Omody 7 tak pravděpodobně zatím stojí u dealerů. Podporuje to i další statistika na webu SDA. Téměř 98 % registrovaných vozů Omoda a Jaecoo za květen je registrováno na firmy a za prvních pět měsíců roku je to 94 %. Pro srovnání, u Škody je to 86 %, u MG 39 %, u BAIC 44 %, u Hyundai 72 % a u Peugeotu 60 %. Minulý rok mělo Jaecoo 82 % firemních registrací a Omoda 78 %.
Pokud se podíváme na prvních pět měsíců roku, je dvojice Omoda/Jaecoo na 10. místě celkově. Zatím se jich registrovalo 2242 kusů a mají 2,17% podíl na trhu. Nejúspěšnější je Jaecoo 7 na 16. místě s 1125 kusy, následuje Omoda 9 na 48. místě se 447 kusy, Omoda 5 na 55. místě se 421 kusy, Jaecoo 5 na 104. místě s 209 kusy a Omoda 7 má zatím dohromady 40 kusů v registracích.
Chery takto docela jasně porazilo MG, které u nás do loňska jasně vládlo mezi čínskými značkami. Letos je zatím na 17. pozici se 1478 kusy, z modelů je nejúspěšnější MG ZS na 21. místě s 878 kusy. Samotné Chery, které u nás začalo prodávat loni, má za letošek na kontě 513 vozů a je na 26. místě, BYD registroval 375 vozů a je na 27. místě. Nově příchozí BAIC má 318 registrací a je na 30. místě, Leapmotor se 154 vozy na 37. místě. Všechny ostatní čínské značky u nás se drží pod 100 kusy.
Ještě loni bylo stále nejúspěšnější MG, které se se 4678 kusy umístilo na 12. pozici celkově. SDA loni bralo Jaecoo a Omodu separátně, dohromady registrovaly 2018 vozů a umístily by se tak na 20. pozici. Z modelů bylo nejúspěšnější MG ZS s 3188 kusy na 13. místě a Jaecoo 7 s 1227 kusy na 42. místě.
Číňané si polepšují i v Evropě celkově a za měsíc duben (za květen ještě nejsou kompletní data) vyrostli o 124,5 %. Nejúspěšnější je MG, které zatím prodalo 110.413 aut a je na 16. místě, následuje jej BYD se 102.045 kusy na 19. místě. Omoda/Jaecoo, v evropských statistikách brány samostatně, dohromady registrovaly 76.501 vozů a skončily by tak zatím na 21. místě.
Útok Chery na náš trh mimochodem zdaleka nekončí. V blízké době by se zde měla začít prodávat značka Lepas, která byla založena teprve loni. Spolu s ní se zde objeví i docela zajímavý iCaur, který staví elektrické a hybridní offroady. Následovat by mohl Jetour, zaměřený na SUV a offroady a dalších pár značek ještě Chery v portfoliu má. Téměř jistý je i Freelander, který vzniká ve spolupráci s britským JLR.
Zdroj: SDA, zdroj foto: Auto.cz,