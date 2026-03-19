Na český trh míří nový čínský pick-up Dongfeng Z9 GT. Co má společné s Renaultem?
Čínská ofenziva na českém trhu pokračuje. Automobilka Dongfeng nahrazuje dosluhující pick-up novým modelem Z9 GT. Láká na prověřenou techniku od Renaultu, zajímavou výbavu i cenovku.
Není to každý den, kdy můžeme na českém trhu přivítat nového zástupce kategorie vozů pick-up. České zastoupení automobilky Dongfeng nyní oznámilo příchod nového modelu Z9 GT, který v dosavadní nabídce přímo nahradí stávající model DF 6.
Oproti stávajícímu modelu narostl do délky na celých 5520 mm, což je ještě o 15 centimetrů více, než má nový Ford Ranger. Rozvor činí rovných 3,3 metru, u karoserie pick-up je ale především důležitá informace o ploše nákladového prostoru 2,4 m2. Část pro cestující má čtyři plnohodnotné dveře a usadí se v ní pět cestujících.
Kategorie pick-upů je v Česku často neprávem přehlížena. „(...) Můžete s ním přijet kamkoliv. Díky jeho terénním schopnostem téměř doslova,“ vysvětluje Branislav Kocper, CEO společnosti Plastonic, která je importérem značky Dongfeng v Česku. Nový vůz nabídne modernější design s výraznými předními světlomety s denním svícením ve tvaru písmene Z. Na výběr bude z pěti barev exteriéru a dvou provedení interiéru. V každém případě uvnitř modelu Z9 GT najdeme plně digitální 10,25" přístrojový panel a infotainment s 12,8".
Osvědčená technika
Po krátkém působení Renaultu Alaskan na českém trhu se do tuzemska technika Renault Group přece jen v hávu praktického pick-upu vrátila už s modelem Dongfeng DF 6. Nový model Z9 GT ji využívá také; jde o čtyřválcový turbodiesel Renault M9T-500 o objemu 2,3 litru, známý také z užitkových vozů Renault Master či Nissanu NV400.
Dongfeng motor chválí, jelikož ve zmíněných užitkových vozech motory běžně najedou přes 400.000 kilometrů. Motor poskytuje výkon 140 kW a díky přeplňování nabízí točivý moment rovných 500 Nm. Splňuje normu Euro 6d a primárně je napojen na zadní nápravu skrz osmistupňovou automatickou převodovku.
Je možné připojit také přední nápravu a vybrat si jeden z osmi jízdních režimů. Pokud se s Dongfengem Z9 GT chystáte častěji jezdit do náročnějšího terénu, určitě oceníte možnost připlatit za uzávěrku zadního diferenciálu. Zadní náprava je tuhá, což umožňuje naložit až 865 kg nákladu. Je to méně než dříve zmiňovaný ranger, a to i v jeho plug-in hybridní variantě.
Stejně tak ale Dongfeng Z9 GT oproti rangeru méně stojí; na českém trhu bude dostupný od 934.900 Kč vč. DPH. Mezi příplatkovou výbavou kromě dříve zmiňované uzávěrky najdeme také elektrickou roletu chránící náklad na korbě, panoramatické střešní okno, 360° parkovací kameru a další komfortní prvky.
Zdroj: Dongfeng