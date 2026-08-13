Na chorvatských benzínkách ušetříte stovky korun, ale musíte sjet z dálnice
Chorvatská vláda opět sáhla k regulaci cen pohonných hmot a od úterý 11. srpna poslala ceny benzínu i nafty dolů. Než ale s vidinou levného tankování vjedete k prvnímu stojanu, musíte znát jedno zásadní pravidlo. Státní strop totiž neplatí všude a nepozornost vás může stát poměrně dost peněz.
Chorvatský kabinet na svém zasedání rozhodl o dalším snížení zastropovaných cen základních paliv, čímž reaguje na situaci na trhu i vrcholící turistickou sezónu. Za litr nejrozšířenějšího benzínu Eurosuper 95 po šesticentovém zlevnění zaplatíte maximálně 1,56 eura (37,84 Kč). Nafta zlevnila o čtyři centy na 1,71 eura (41,48 Kč) za litr a zkapalněný plyn LPG vyjde na 1,20 eura (29,11 Kč) za kilogram.
V praxi to znamená, že naplnění padesátilitrové nádrže vás dnes vyjde o dvě až tři eura levněji než na přelomu července a srpna, kdy ceny krátkodobě vyletěly nahoru. Pokud by navíc vláda v Záhřebu nezastropovala marže obchodníků a neudržela sníženou spotřební daň, stál by dnes benzín bezmála 1,71 eura (41,48 Kč) a nafta dokonce 1,91 eura (46,33 Kč). Na jedné plné nádrži tak díky státnímu zásahu ušetříte oproti čistě tržnímu prostředí zhruba 7,50 eura (181,91 Kč) u benzínu a rovných 10 eur (242,55 Kč) u nafty.
Pozornější řidiči si na stojanech nepochybně všimnou jednoho neobvyklého úkazu. Nafta je v Chorvatsku aktuálně o patnáct centů dražší než benzín. Tento nezvyklý fenomén je důsledkem zvýšeného tlaku na globálních trzích i vysokého podílu dieselových vozidel v regionu, takže majitelé naftových motorů tentokrát sahají do peněženky o něco hlouběji.
To vůbec nejdůležitější pro letní cestovatele se však skrývá v drobném dodatku vládního nařízení. Cenový strop platí výhradně pro běžné čerpací stanice ve městech, vesnicích a na silnicích první třídy. Jakmile najedete na dálnici, pravidla hry se mění. Dálniční pumpy jsou z regulace vyjmuty a ceny tam určuje volný trh. Litr nafty přímo na dálničním tahu tak může hravě přesáhnout hranici dvou eur. Stačí přitom jediný krátký sjezd z dálnice k nejbližší městské stanici a na jediné nádrži ušetříte v přepočtu klidně tři až čtyři stovky korun.
Podobná past číhá na řidiče přímo u stojanů. Cenová brzda se vztahuje výhradně na standardní Eurosuper 95 a základní Eurodiesel. Prémiová paliva (často označovaná jako Class Plus, MaxxMotion či Q Max) zůstávají neregulovaná a čerpací stanice si u nich účtují plné komerční ceny. Pokud tedy chcete ušetřit, sáhněte cíleně po standardní tankovací pistoli.
Chorvatská vláda tentokrát stanovila platnost cenového výměru na pouhých sedm dní, tedy do pondělí 17. srpna. Pokud plánujete cestu na druhou polovinu měsíce, počítejte s tím, že se ceny v úterý 18. srpna opět přepočítají podle aktuálního vývoje na burze. Zda se současný příznivý trend udrží, ukážou nejbližší dny.
Zdroje: Fuelo.net, HERE Fuel API, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, Sea-Help.eu