Na elektrokoloběžce nově až od 15 let! Změny platí i pro cyklisty
Španělsko ode dneška zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Dnešním dnem začala platit novela silničního zákoníku, která s tím počítá, uvedla španělská média.
Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci či při snížení viditelnosti také reflexní vestu.
Pro řízení elektrických koloběžek je tak stanoven minimální povinný věk jako v případě motocyklůnejnižší kategorie. V případě motocyklu se však počítá i se zkouškou a vystavením řidičského průkazu, s čímž novela zákoníku pro koloběžky nepočítá.
Novela zákona se celkově zaměřila na úpravu pravidel pro subjekty silničního provozu, které považuje za zranitelné. Těmi jsou také chodci či cyklisti. Cyklistům nové znění zákoníku nařizuje mimo města nosit přilbu a jet rychlostí o 20 kilometrů za hodinu nižší než je povolená rychlost na dané silnici.
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz