Na jedno nabití k Atlantiku. Škoda Peaq má nový rekord
Celkem 936 kilometrů z Česka do Nizozemska bez nabíjení cestou. To je výkon, kterého dosáhla nová Škoda Peaq s dvoučlennou posádkou. Průměrná spotřeba? Pouhých 9,2 kWh na sto kilometrů.
Ujetí 936 km na jedno nabití je rekordem mezi sedmimístnými SUV, na nějž dohlíželi i zástupci certifikační autority TÜV Süd. Škoda Peaq v sériovém provedení vyrazila minulé úterý z Mladé Boleslavi v poledne a ve středu časně ráno doputovala do Nizozemska. Tam odpoledne v přímořském středisku Zandvoort jízda skončila. Cílem akce bylo zjistit, jakou vzdálenost dokáže vůz urazit na jedno nabití trakční baterie. Podle cyklu WLTP dojezd modelu Peaq 90 činí až 647 kilometrů, při rekordní jízdě tak urazil o téměř 45 procent víc.
„Chtěli jsme ukázat, co dokáže technika na samé hraně svých možností, a to v běžném provozu. Pro dosažení maximálního dojezdu jsme samozřejmě zvolili nejvhodnější trasu i odpovídající defenzivní styl jízdy,“ říká Jakub Krs, jeden z řidičů při rekordní jízdě, který je ve Škodě zodpovědný za strategii vysokonapěťových baterií.
„Běžný uživatel takto s vozem asi nikdy nepojede, naopak bude využívat možnosti, které peaq nabízí co do dynamiky, palubního infotainmentu i komfortu,“ doplňuje druhý řidič Marek Jež, vedoucí modelové řady Peaq.
Jízdu posádka absolvovala se sériovým vozem Škoda Peaq 90 s využitelnou kapacitou trakční baterie 86 kWh z celkových 91 kWh. Výkon 210 kW dodává motor na zadní nápravu, 19" kola byla obuta sériovými pneumatikami se sníženým valivým odporem. K pozoruhodnému výsledku přispěla i výborná aerodynamika vozu s koeficientem odporu vzduchu Cx = 0,249.
zdroj: Škoda Auto