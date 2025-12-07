Na kolik vyjde provoz Bentley? Jenom palivo za 6 let stálo jako nejdražší Škoda Kodiaq!
Kdo v minulosti potřeboval hodně jezdit, většinou volil vznětový motor kvůli hospodárnosti provozu. Nizozemec na to šel jinak. Roční výkon 50.000 km absolvoval s Bentley W12.
Najet s luxusním Bentley Continental GT W12 za šest let 300.000 km, to je solidní výkon. Když nizozemský majitel luxusního britského kupé sdílel tenhle milník na Instagramu, dostalo se mu blahopřání přímo od nizozemského zastoupení britské značky Bentley Maastricht.
Součástí videa je také video, které ukazuje, jak se počítadlo kilometrů přehouplo z 299.999 km na rovných 300.000 km. Tmavě zelené kupé je z roku 2019 a tudíž se jedná o třetí generaci modelu.
Teď si možná řeknete. Proběh 300.000 km, to mám na své octavii či passatu také. Ano, u těchto aut, která pořizují firmy svým obchodním zástupcům, nejde o nijak zázračný výkon. Tady se ale bavíme o voze s cenovkou kolem 250.000 eur (přes 6 milionů korun).
Pro zajímavost, magazín Auto Bild ve svých dlouhodobých testech běžně ujede 100.000 km. V celé historii testů od roku 1986, kdy byl Auto Bild, však jeho redaktoři nikdy na 100.000 km netestovali vůz značky Bentley.
Auto Bild uvádí, že jen náklady na palivo činily u popisovaného Continentalu GT W12 přes 65.000 eur, tedy něco málo přes 1,5 milionu korun (asi jako Škoda Kodiaq RS), při udávané spotřebě paliva 12,2 litru na 100 km. Je jasné, že v praxi bude apetyt tohoto kupé po benzinu jistě mnohem vyšší.
K tomu si přidejte náklady za servis, ať již plánovaný či neplánovaný, nebo pojištění, které je u takového auta neskutečně drahé. Z hlediska spolehlivosti ale luxusní kupé s dvouřadým vidlicovým dvanáctiválcem fungovalo údajně velmi dobře. Dokonce tak, že se majitel rozhodl zdolat v něm další metu. Novým cílem je ujet 400.000 km. Držíme palce.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedia, Foto: Auto Bild