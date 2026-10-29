Na lyže dodávkou? Pozor na registraci, Rakousko může žádat emisní nálepku
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Rakouské emisní plakety jsou zákeřnou věcí, o níž člověk nemusí mít tušení, řídí-li běžné osobní auto. Nesplnění povinnosti se však může hodně prodražit. Naopak ve Francii je systém emisních plaket skvěle promyšlený.
Německé emisní nálepky na čelních sklech, tzv. Umweltplakette, jsou obecně známé. Jsou potřeba k vjezdu do řady měst po celém Německu pro všechna vozidla včetně osobních, a tak je nezřídka k vidění i na sklech českých aut. Co už však řada řidičů nemusí vědět, je fakt, že něco podobného funguje i v Rakousku.
Vyrážel jsem z Kroměříže do Itálie Renaultem Trafic v osobní verzi, o němž se zanedlouho dočtete v testu. U takovýchto aut není nikdy jisté, jestli jsou registrována jako osobní nebo nákladní. Běžně v Česku to je skoro jedno, v Rakousku to je však zásadní rozdíl právě kvůli tamním emisním plaketám. Ty jsou totiž povinné jen pro vozidla třídy N – ale už od N1, takže včetně dodávek do 3,5 tuny.
Jobovek je v systému víc. Získat takovou plaketu z Česka je vždy otázkou dnů. Na dálku je možné to udělat skrz zprostředkovatelské weby či přes organizaci DEKRA, která si za kompletní službu účtuje 39 eur (cca 950 korun). Proces registrace a doručení fyzické nálepky, bez které do zóny nesmíte vjíždět, takovýmto způsobem na dálku trvá nějakou dobu, většinou týden až dva.
Když ráno zjistíte, že odpoledne budete projíždět rakouskou emisní zónou, jedinou možností je najít otevřenou pobočku rakouské TÜV či autoklubu ÖAMTC a dorazit tam s doklady od vozidla. Tam vám ji zaměstnanec prodá – výhodou je, že je to s cenou 5 eur (cca 120 korun) levnější – a vylepí.
Problematické může být také to, že zóny, kde je třeba emisní plakety, nejsou nijak označené dopravními značkami – na rozdíl od Německa či Francie. Zóny navíc nejsou obecně ve velkých městech, nýbrž zhusta jen na východě Rakouska. Platí ve Vídni, Burgenlandu (spolkovém státě u hranic s Maďarskem), jihovýchodní půlce Štýrska a na dvou dálnicích – na tyrolské A12 a na zhruba dvacetikilometrovém úseku A1 u Lince.
Podobně také z plošných zón nejsou vyňaty dálnice, takže zónou není možné bez nálepky ani projet bez zastavení. Kdo nálepku nemá, anebo čí vůz není v dostatečně vysoké emisní třídě, musí úseky a oblasti objíždět, včetně těch dálnic. Pokuta za vjezd do zóny bez nálepky, byť by auto plnilo nejnovější emisní normu, je až 2180 eur, tedy zhruba 53 tisíc korun.
Francie přímo naopak
V další oblíbené lyžařské destinaci, Francii, vyžadují některá města také emisní nálepky, ovšem zde to platí i pro kategorii M1. Systém Crit’Air, jak se to tam jmenuje, je ale na škále uživatelské přívětivosti úplně na druhém konci spektra.
Registrace probíhá po internetu na oficiálních vládních stránkách a podobně jako jinde, i zde samozřejmě potřebujete technický průkaz, jehož fotka či sken se k žádosti přikládá. Vyplnění formuláře je otázkou pěti minut a náklady na nálepku jsou 5,11 eur (cca 124 korun) – včetně doručení nálepky do Česka.
Klíčový rozdíl oproti Rakousku i Německu je ovšem v tom, že k vjezdu do emisní zóny nepotřebujete tu nálepku mít vylepenou. Do 24 hodin od registrace – v případě „mého“ superbu, kterým jsem jel na roadtrip do Normandie, o němž se u nás také dočtete, to trvalo asi hodinu – vám přijde e-mailem certifikát, který si vytisknete a strčíte do auta pro případ kontroly. Nálepku vylepíte, až za několik dní přijde poštou.
Rozdílů je víc. Například, v Rakousku je nálepka svázaná pevně s emisní normou, kterou dané vozidlo plní – podle čísla normy člověk dostane emisní kategorii trochu nesmyslně bez ohledu na palivo. Francouzské emisní kategorie nejsou až tak pevně svázány s normami Euro – zmíněný superb se vznětovým motorem plnícím normu Euro 6e nedostane nejvyšší kategorii pro spalovací auta, na niž mají nárok zážehové motory s Eurem 6, nýbrž kategorii druhou.
Reálně to ale problém není, běžně je do měst povolen vjezd vozům i několika horších emisních kategorií. Která města emisní zóny mají a která ne, se dá také najít relativně snadno na internetu a když do zóny vjíždíte, oznámí vám to dopravní značka. I zde ale někdy jsou do zón zahrnuty např. části obchvatů.
Zóny bývají i v menších městech po celé Francii, takže pokud jedete do „hexagonu“ a nechce se vám nad tím přemýšlet, zaregistrování vozu můžeme doporučit. Stejně jako v Rakousku a Německu platí nálepka neomezeně.
Zdroje: certificat-air.gouv.fr, DEKRA.at