Na Pařížský autosalon dorazí přes sto společností. Tato auta očekáváme nejvíc
Hned několik světových premiér, velké množství nových modelů zavedených i méně známých značek, od sportovních vozů až po rodinná SUV a opět i zajímavé a bizarní koncepty. Co vše přinese letošní Pařížský autosalon, vám přinášíme uceleně a přehledně.
Už jen pár týdnů nás dělí od jedné z největších automobilových událostí letošního roku, kterou je Pařížský autosalon. Jednadevadesátý ročník výstavy Mondial de L’Auto se opět uskuteční v pařížském areálu Expo Porte de Versailles a pro veřejnost se otevře v úterý 13. října. My se na něj však podíváme již o den dříve a nejdůležitější chystané premiéry vám přehledně představíme už dnes.
Italská automobilka Alfa Romeo plánuje odhalit „auto, na které každý alfista čeká“. Detaily zatím neznáme, o to větší překvapením by ale výsledný koncept mohl být. Zdali půjde o sportovní vůz, jako chystaný Alpine A110, který by měl ukázat další fázi evoluce prototypu nové čistě elektrické platformy, zatím není jasné, Alfa ale slibuje řidičské potěšení.
Alpine se na autosalonu zaměří také na rozšíření personalizace svých existujících modelů. Ukáže to na novém Alpine A290 Collection a také na modelu A390 s novými prvky výbavy dostupnými skrz zákaznický program Atelier Alpine.
Audi veřejnosti poprvé ukáže svůj nový vstupní model v podobě modelu A2 e-tron a kompaktní hatchback bude centrem pozornosti také u automobilky BYD. Ta přiveze stále ještě relativně nový a velmi oranžový model Dolphin G.
Na letošním pařížském autosalonu ale nebude BYD jedinou čínskou automobilkou – svůj stánek potvrdil Changan, na jehož základě Mazda vyrábí své stávající čistě elektrické modely. Spekuluje se, že by Chery mohlo ukázat své dostupné kompaktní auto s názvem QQ3, které by mělo konkurovat Fordu Puma nebo Renaultu 4.
Jeho odhalení v Paříži ale zatím potvrzeno nebylo. Obrovský poprask se předpokládá na výstavní ploše domácí automobilky Citroën. Ten se totiž chystá reinkarnovat legendární 2CV a vyrazit do boje proti novým elektrickým supermini Renault Twingo a Dacia Spring s cenou pod 15.000 € (365.000 korun).
Opačný konec cenového spektra kompaktních hatchbacků nedávno obohatila Cupra Raval, agresivní sportovně střižený malý vůz na platformě MEB+ s vynikajícími jízdními vlastnostmi. Ostatně se nám líbil natolik, že jsme mu v redakčním testu nadělili plný počet bodů.
Podobně nadšení jsme byli z Dacie Striker, která se v Paříži poprvé ukáže veřejnosti rovnou po boku nedávno představeného Springu.
V Paříži se ukáží také luxusní odnože mainstreamových automobilek v podobě Denzy (BYD) a DS Automobiles (Stellantis), ta veřejnosti poprvé oficiálně ukáže model N°7.
Fiat by měl po dlouhém čekání oficiálně představit modely Grizzly a Grizzly Fastback včetně technických detailů a ukázat by se mohl koncept Multiplina ve své produkční podobě. Jde o malý čtyřmístný quadricykl na bázi úspěšného modelu Topolino.
Dorazí také automobilka Ford, která ale své plány úspěšně tají. Ani automobilka Geely neuvedla, jaké modely v Paříži ukáže. Na výstavní ploše automobilky Honda bude centrem pozornosti pravděpodobně supermini Super-N a nové doplňky od HRC (Honda Racing Corporation).
To stánek korejské automobilky Hyundai bude pravděpodobně praskat ve švech. Očekává se totiž, že automobilka ukáže evropskou podobu páté generace modelu Tucson, a pokud bude jen vzdáleně připomínat jeho korejskou variantu, je na co se těšit.
JAS Motorsport přiveze svůj nádherný restomod založený na první generaci legendární Hondy NSX a u automobilky Kia můžeme očekávat před pár dny představený model PV7. Zda překvapí i další novinkou, zatím není jasné. Své místo bude mít po letech také značka Lancia, která vystaví kromě modelu Ypsilon také nové kupé-SUV Gamma.
Zajímavější novinkou koncernu Stellantis ale bude malý městský hatchback Leapmotor B03, který hodlá útočit na rivaly jako ID.Polo, Renault 5 a další, ale za cenu výrazně nižší. Novému dostupnému modelu bude kontrastovat superluxusní SUV D19, u kterého chce automobilka zjistit potenciální zájem ze strany evropských zákazníků.
Britský Lotus chce v Paříži také udělat dojem, jen zatím není jasné, s jakým modelem. Vyloučit nelze model Eletre X nebo emiru s novým agregátem od Horse Powertrain. Maserati chystá dorazit s konceptem, který má redefinovat designovou filosofii značky.
U trojcípé hvězdy se očekává velké množství nových modelů, které si svou premiéru odbyly v posledních měsících. Patří mezi ně nové CLA, GLA, GLB, GLC, VLE, vrcholné AMG GT 4-door a fanoušci doufají také v nedávno představený extrémně limitovaný model AMG CLE 646 Spezialanfertigung, který se postaral o návrat osmiválce pod kapotu menších osobních vozů AMG.
Opel přiveze modernizovaný model Astra ve sportovní linii GSE Line a také několik konceptů, které mají demonstrovat klíčové prvky nadcházejících modelů. Spřízněný Peugeot se chystá Paříž rozzářit tak, jak to bylo dříve zvykem – slibuje několik plnohodnotných konceptů, které sice naznačují směřování značky, ale k produkční podobě mají daleko. Kromě toho automobilka ukáže také čistě elektrický model e-208 GTI.
Barevný by měl být také stánek automobilky Renault s jejími elektrickými retro modely v barvách Pop, hlavní hvězdou by ale měl být nový Trafic E-Tech, který v příštím roce vyrazí do boje proti populární Kie PV5 a Volkswagenu ID.Buzz.
Tuzemská Škoda bude i nadále lákat na novinky Epiq a Peaq. Další významnou premiérou bude maličký Smart #2, který po letech absence na trhu navrátí do Evropy malý dvoudveřový a především pouze dvoumístný automobil, jehož předchůdce s názvem ForTwo byl vůbec prvním modelem značky. Jeho podobu už díky relativně dlouhé kampani dobře známe, světu se v Paříži ale oficiálně představí vůbec poprvé.
Volkswagen také v poslední době omladil velké množství modelů, které by do Paříže mohl přivézt. Spekuluje se o tom, že by se v Paříži mohl ukázat nástupce modelu ID.4, co je ale velmi pravděpodobné, je přítomnost konceptu Mission Efficiency. Značka jej totiž nevyužívá jen pro vytvoření nadšení kolem svých produktů, ale především chce dle zájmu veřejnosti zjistit, zda by jej měla alespoň v omezené sérii vyrábět. Dle nás určitě ano!
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na Volvo, které přiveze svůj důležitý model EX60, ale velmi pravděpodobně také před pár dny představené modely XC40, XC60 a XC90 po modernizaci. Všechny uvedené modely se dočkaly uhlazenějšího designu a nových technologií, dva větší ze zmíněných také nového plug-in hybridu s obrovskou baterií a nezvykle velkým dojezdem.
Na jaký vůz se těšíte nejvíce a co vás o jednotlivých modelech zajímá? Podělte se s námi v komentářích a my se při návštěvě letošní Pařížské autoshow pokusíme získat co nejdetailnější odpovědi na vaše dotazy.
Zdroj: Mondial de L’Auto, AutoExpress, Car Magazine