Na platformu STLA One si ještě počkáme. Stellantis investuje miliardu eur do továrny ve Francii
Revoluce nebude hned, ambiciózní plány s globální architekturou STLA One se v realitu promění až ke konci dekády. Novou techniku uvedou na trh tři modely Peugeotu v roce 2029. Mezitím investuje Stellantis přes miliardu eur do modernizace francouzské továrny.
Před pár dny jsme na základě tiskové zprávy informovali o velkém plánu koncernu Stellantis FaSTLAne 2030, který avizoval příchod globální platformy STLA One. Posléze se v diskuzi pod informací o příchodu nové Lancie Gamma na platformě STLA Medium objevil dotaz, kde tedy je slibovaná nová platforma.
Samozřejmě je jasné, že ač je vývoj v automotive sektoru čím dál rychlejší, strategický plán na dalších téměř pět let není automaticky slibem, že každý další představený model novou platformu ihned využije. Dle posledních zpráv se prvních modelů postavených na platformě STLA One dočkáme nejdříve za tři roky.
Vyjasňuje se také profilace čtyř klíčových značek, které budou stát v čele dalšího směřování koncernu Stellantis. Jako první totiž vozy na platformě STLA One představí automobilka Peugeot pravděpodobně v roce 2028. S jejich výrobou totiž počítá od roku 2029.
Připravuje se na to investicí v hodnotě více než jedné miliardy eur (přibližně 25 miliard korun) do alsaského průmyslového závodu Mylhúzy ve Francii. Ta zvýší výrobní kapacitu závodu, který zaměstnává přibližně 4500 pracovníků. Stellantis také ocenil odhodlání francouzské vlády podporovat dekarbonizaci mobility a prosazovat iniciativu „Vyrobeno v Evropě“.
Na nové modulární architektuře připravuje automobilka Peugeot pro začátek tři automobily segmentu C, které budou 100 % elektrifikované. Kromě čistě elektrických variant ale stále nabídnou také blíže nespecifikované hybridní pohonné jednotky. Peugeot vnímá vedení koncernu jako jednu za čtyř globálních značek s nejvyšším potenciálem z hlediska objemu prodeje a ziskovosti společně se značkami Fiat, Jeep a Ram.
Segment C je také logický start pro uvedení revolučních modelů, jelikož v Evropě představuje téměř třetinu celkového automobilového trhu. Koresponduje to se zaměřením strategie FaSTLAne 2030 posílit tržní pokrytí na Starém kontinentu. Zřejmě se dočkáme nové generace populárního modelu 308 a odvozeného SUV 3008, a možná podivného kupé-SUV 4008.
„Jsem velmi potěšen, že mohu oznámit tyto investice ve Francii určené pro výrobu tří plně elektrických a hybridních modelů značky Peugeot v závodě Mulhouse. Toto rozhodnutí potvrzuje profesionalitu a mimořádné nasazení našich týmů,“ uvedl Antonio Filosa, generální ředitel společnosti Stellantis, během návštěvy závodu.
Zdroje: Stellantis