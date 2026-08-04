Na prodej je SsangYong s osmiválcem z Hummeru. Původně měl konkurovat Tesle
Vozy značky SsangYong, dnes KGM, patří mezi to nejlevnější na našem trhu. Proto překvapí, že v Americe si dnes můžete koupit ojetý actyon s osmiválcem. Navíc zřejmě nezůstalo jen u jednoho kusu.
V USA je právě teď na prodej ojetý kus pick-upu SsangYong Actyon Sports z roku 2008. To možná nevypadá jako námět na článek, jenže automobilka SsangYong ve Spojených státech svá auta nikdy nenabízela. A vzhledem k tamním zákonům tam individuálně dovezené auto ze zahraničí staré jen 17 let nemůže být ani legálně přihlášeno. A ještě zajímavější je, že tento SsangYong má pod kapotou šestilitrový osmiválec LS od General Motors.
Cpát právě tuto jednotku do naprosto libovolných aut je jedním z oblíbených hobby Američanů, jak se ale dostala do takto „vzácného“ vozu? Právě v roce 2007 se kalifornský startup Phoenix rozhodl vyrábět vlastní elektromobily, inspirován nedalekou Teslou. Na rozdíl od té ale chtěl nabídnout SUV a pick-up.
Rozjet sériovou produkci vlastních vozů je opravdu náročný úkon, jak je ostatně vidět na úspěšnosti elektromobilních startupů. Phoenix se proto dohodl s korejským SsangYongem a nakoupil od něj několik stovek gliderů, tedy kompletních aut bez pohonné jednotky. Šlo o SUV Actyon a pick-upy Actyon Sports.
Tyto vozy v Kalifornii měly dostat elektrické motory o výkonu 100 kW a stále si měly zachovat pohon 4x4, řešený klasicky přes kardan. Energii měla dodávat lithium-titanátová baterie od americké společnosti AltairNano. Základní verze měla mít 35 kWh a dojezd asi 200 km, pracovalo se ale i na 70kWh verzi s dojezdem přes 400 km.
Díky titanátové chemii zvládala baterie obrovské nabíjecí proudy. Pomocí prototypové 250kW rychlonabíječky se dokázala dobít na 80–90 % za zhruba 10 minut, což je na rok 2008 opravdu velmi dobré. Auto ale mělo také začínat na ceně 75.000 USD, což je v přepočtu a s přihlédnutím k inflaci jako současných 2,3 milionu korun.
Ale právě nová baterie byla jedním z důvodů, proč se ssangyongy od Phoenixu nikdy nerozšířily. Nová technologie totiž byla stále velmi drahá a sériová produkce baterií se neustále odkládala. Společně s tehdy začínající finanční krizí to znamenalo problém s financováním a Phoenix sice přežil, projektu se ale musel vzdát. Jenže tou dobou už měl v amerických skladech kolem 200 importovaných gliderů z Koreje.
Ty se po konci projektu začaly objevovat na amerických inzertních serverech, kde si je mohl koupit každý za cenu v přepočtu mezi 40.000 až 100.000 Kč. Zásadní výhodou pro potenciální zájemce bylo, že auta neměla VIN čísla a štítky SsangYongu. Phoenix Motorcars se u amerického úřadu NHTSA zaregistroval jako samostatný americký výrobce vozidel, zkompletované kusy tedy dostaly VIN číslo Phoenixu. Ty jsou tedy dle VIN čísla americkým produktem a bylo možné je přihlásit k provozu na tamních silnicích.
Nehotové vozy, což znamená naprostou většinu z dovezených kusů, ale nedostaly VIN žádné. Ty měly pouze nákupní fakturu z bankrotové aukce. Lidé, kteří si tyto karoserie koupili za pár tisíc dolarů, je na značky dostávají přes statut Specially Constructed Vehicle, neboli kitové auto. I tyto glidery tedy nakonec bylo po přestavbě možné legálně dostat na silnice.
Američané využili nezvyklé vozy všelijak a některé se opravdu dočkaly elektrického pohonu. Na to se využívaly komponenty z Nissanu Leaf a později i z bouraných tesel Model S. Ne každý ale chtěl mít korejský elektrický pick-up, a tak došlo na montáže spalovacích motorů. Prodávaný kus s osmiválcem je toho extrémním příkladem.
Informací ke konkrétnímu kusu Američan ze státu New York moc nepřidal, ale jde o motor LS3 o objemu 6 litrů, který se montoval do SUV General Motors, včetně třeba Hummeru H2. Výkon byl dle konkrétní verze od 224 do 250 kW. Tedy podstatně více než původní 2,3litrový čtyřválec se 110 kW, který se do actyonu montoval v Koreji.
S novým motorem do actyonu zamířila i šestistupňová automatická převodovka od GM, upravené hlavy válců, nové písty a další komponenty. Přestavba přitom vypadá čistě a motor pod kapotou působí skoro přirozeně. Současný majitel jej prodává na Facebook Marketplace za 16.000 USD, tedy v přepočtu za 340.000 Kč.
Na amerických serverech je podobných přestaveb více a o jedné se psalo podrobněji v roce 2021. Bílý pick-up v Texasu dostal bednový motor od GM Performance – konkrétně 6,2litrový V8 LS3 s udávaným výkonem kolem 370 kW. Bednový motor je americká specialitka, jde o motory prodávané přímo pro podobné přestavby. Auto s pohonem zadních kol prý jezdí jak muscle káry – zanechává za sebou mrak kouře z pneumatik. A kolemjdoucím, co se ptají, co je to vlastně za auto, prý majitel odpovídá, že jde o prototyp pick-upu od Cadillacu.
Zdroj: Marketplace, zdroj foto: Marketplace, zdroj videa: KGM