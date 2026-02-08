Na Rétromobile se nešetřilo. V čele rekordních výsledků dražeb znovu stálo Ferrari
Po nedávném lámání rekordů v aukci Mecum na Floridě nikdo nečekal, že budou pokořeny tak rychle. Na Rétromobile v Paříži se to ale několika kouskům podařilo.
Prestižní výstava Rétromobile se letos uskutečnila v jubilejním 50. ročníku. Paříž nadělila organizátorům hned několik velkých úspěchů. Kromě rekordní návštěvnosti – přišlo 181.500 lidí – především šlo úspěšnou dražbu několika vozů za rekordně vysoké částky. Tu zařizovala aukční síň Gooding Christie's a celkem se prodalo aut za více než 50 milionů eur (1,22 miliardy korun).
Začněme rovnou třešničkou na dortu, nádherným exemplářem jednoho z 272 vyrobených Ferrari 288 GTO z roku 1984. Vzhledem k raritě modelu to zní až neuvěřitelně, ale není to ani měsíc od aukce na Floridě, kde jiný exemplář s mírně vyšším kilometrovým proběhem překonal rekordní částku z roku 2022. Nikdo nečekal, že po skoku z do té doby rekordních 3,7 milionu eur (90 milionů korun) na astronomických 7,2 milionu eur (175 milionů korun) bude i tato částka brzy překonána.
Na Rétromobile se ovšem dražil exemplář s proběhem pouhých 1500 kilometrů. To znamená, že od výroby s ním celkově dva majitelé najeli v průměru méně než 36 kilometrů za rok a víme, jaký hlad je mezi sběrateli vozů Ferrari po co nejmenším možném nájezdu.
Ferrari 288 GTO je poháněno osmiválcovým motorem typu F114B o objemu 2,8 litru s dvojitým přeplňováním. Přestože si majitelé auto z řidičského pohledu moc neužili, s výsledkem aukčního domu nepochybně spokojeni být museli. Nový majitel za něj totiž zaplatil 9.117.500 eur (222 milionů korun).
Nejen že tato částka po přepočtu zdatně překonává magickou hranici 10 milionů dolarů, ale zároveň o více než 2 miliony eur (50 milionů korun) překonává ani ne měsíc starý rekord. Pokud někdo tvrdí, že zájem o starší veterány klesá, tyto výsledky jsou slušným protiargumentem.
Nejdražším autem aukčního světa stále zůstává Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé z roku 1955, za který jeho majitel utratil ohromných 135 milionů eur (3,3 miliardy korun). S letošním posunem hodnoty modelu 288 GTO však i ten začíná jít ve šlépějích svého legendárního předchůdce, modelu 250 GTO a jeho variant.
Pro úplnost, nejvyšší veřejně známá transakce vozu značky Ferrari proběhla v roce 2023, kdy aukční síň RM Sotheby’s vydražila model 330 LM z roku 1962. Ten je evolucí zmiňované řady 250 GTO. Vydražil se za necelých 44 milionů eur (1,2 miliardy korun).
Chybějící sedadlo nevadí
Slušnou porci na sebe strhl také model FXX-K Evo. Jde o striktně okruhovou variantu hypersportu Ferrari LaFerrari, což znamená atmosférický motor V12 s asistencí systému KERS. Také to znamená, že k jeho koupi vám nestačí ani nekonečná zásoba peněz, nýbrž musíte být vysoko postavenými klienty na VIP listu automobilky Ferrari a doufat, že vám značka nabídne možnost si daný vůz zakoupit.
Automobilka po několika letech zkušeností a testování s vozem FXX-K přišla s vylepšenou specifikací vozu s přídomkem Evo. Šlo především o různé formy snížení hmotnosti a aerodynamických vylepšení. Na specifikaci Evo bylo možné původní modely FXX-K nechat přestavět, od píky postavených jich bylo pramálo. Právě dražený rekordman jedním z těchto originálních kusů byl, a navíc s ním jeho majitel nikdy nejel.
Ano, čtete správně, auto bylo vydraženo s nájezdem pouhých 95 kilometrů, které s ním najezdili pouze technici Ferrari na okruhu ve Fioranu. Napřed 80 kilometrů před prodejem, poté 15 kilometrů po nedávném servisním zásahu. Dražil se v podstatě nový vůz, akorát vyrobený před sedmi lety. A jelikož je sedadlo řidiče vyráběno na míru, prodával se dokonce bez sedadla. Dosavadní aukční rekord překonal taktéž bezmála o 2 miliony eur s konečnou částkou 6.980.000 eur (170 milionů korun).
Výrobců v aukci bylo více
Nedražila se jen Ferrari, skvělých výsledků dosáhla také vozidla jiných značek. Mezi ty nejdražší patřil francouzský Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe z roku 1938. Nádherné stříbrné kupé s ladnými tvary se prodalo za 6.755.000 eur (164 milionů korun).
Talbot-Lago T150C SS Teardrop s karoserií Figoni and Falaschi zve k usednutí na lavicové sedadlo a volant na pravé straně. |
Dnes si svět supersportů bez značky Lamborghini mnozí z nás neumějí představit, ale každý někdy začínal. Model Miura pro značku znamenal opravdu hodně, není tedy divu, že je dnes ze sběratelského pohledu velmi oblíbený. Mnohými je miura považována za jedno z nejkrásnějších aut vůbec, ve verzi SV bylo navíc vyrobeno pouze 150 kusů. Tento konkrétní z roku 1971 v kanárkově žluté barvě Giallo Fly se vydražil za 3.380.000 eur (82 milionů korun).
Pokud by vám dříve zmiňovaný Talbot-Lago přišel drahý, přibližně za třetinovou cenu 2.255.000 eur (55 milionů korun) zní ikonické Bugatti Type 57C Atalante stejného roku výroby jako výhodná koupě. A přeci jen se vydražila i další Ferrari, například starší sourozenec rekordního FXX-K Evo postavený na základech modelu Enzo se prodal za bezmála 4,5 milionu eur (110 milionů korun), jen mírně zaostávajících za lednovým rekordem aukce Mecum na Floridě. Jediný exemplář vyrobený ve žluté barvě tam dosáhl prodejní ceny o necelý milion vyšší. Na rekordních 5,3 milionu eur (129 milionů korun) z ledna sice v Paříži FXX-K nedosáhlo, ale dřívější rekordy porazilo s přehledem.
Na rekordy pro Itálii nedosáhlo pouze Ferrari. Výjimečný model Lancia Stratos Celeste HF Stradale z roku 1975 se po bouřlivé dražbě prodal za 815.000 eur (20 milionů korun), pro tento model nový světový aukční rekord. Jen o něco levnější byl třetí vyrobený kus limitovaného Ferrari 512 TR Speciale z roku 1994. V nádherném sytě vínovém metalickém laku dosáhl na rekordní cenu 747.500 eur (18,2 milionů korun).
Další závodní vůz z Maranella, tentokrát jeden z pouhých 52 exemplářů Ferrari 458 GTE vyrobených společností Michelotto S.p.A. Byl dodán japonskému týmu Taisan, který s ním vyhrál sérii ACO Asian Le Mans v roce 2013 a skončil osmý ve své třídě na čtyřiadvaceti hodinovce Le Mans v roce 2014. Nyní se stal prvním modelem 458 GTE prodaným na veřejné aukci, a to za 1.130.000 eur (27,5 milionů korun).
Pořadatelé aukce ji označili za velký úspěch a vyzdvihli sílu a diverzitu evropského trhu se sběratelskými vozidly. A jelikož všech 66 prodaných exemplářů by vydalo na knihu, připravili jsme vám tabulku s deseti nejdražšími auty z pařížské aukce.
Deset nejdražších vydražených aut na Rétromobile 2026
Rok výroby
Model
Cena
1984
Ferrari 288 GTO
9.117.500 €
2018
Ferrari FXX K Evo
6.980.000 €
1938
Talbot-Lago T150-C-SS
6.755.000 €
2008
Ferrari FXX Evo
4.448.750 €
1971
Lamborghini Miura P400 SV
3.380.000 €
2021
Ferrari Monza SP1
2.480.000 €
1938
Bugatti Type 57C Atalante
2.255.000 €
1963
Ferrari 250 GT Lusso
1.242.500 €
2013
Ferrari 458 GTE
1.130.000 €
1966
Shelby 427 Cobra
1.062.500 €
Zdroje: Christies, Rétromobile, Mecum, Ferrari