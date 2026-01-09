Na Slovensku bude platit zákaz alkoholu i pro spolujezdce!
Nový rok přináší zásadní změny v dopravních pravidlech a jedna z nich překvapí i ty, kteří nesedí za volantem. Slovensko připravuje novelu zákona, která zavádí nulovou toleranci alkoholu pro spolujezdce. Nikoli však automaticky pro všechny.
Slovenská vláda schválila novelu zákona o silničním provozu, která rozšiřuje zákaz alkoholu také na osoby, které sice neřídí, ale mohou svým chováním přímo ovlivnit bezpečnost jízdy. Zákon zatím čeká na schválení parlamentem, jeho účinnost je však plánována na květen 2026.
Typicky půjde o motocykly, čtyřkolky nebo vícemístná jízdní kola. Právě u těchto dopravních prostředků může i drobný pohyb spolujezdce znamenat zvýšené riziko nehody. Statistiky dlouhodobě ukazují, že nehody motocyklů a čtyřkolek mívají častěji vážné až fatální následky, zejména pokud je někdo z účastníků pod vlivem alkoholu.
Hlavní pravidla, která novela přináší:
- Zákaz alkoholu pro spolujezdce na motocyklech, čtyřkolkách a vícemístných kolech
- Právo policie kontrolovat střízlivost i u těchto spolujezdců
- Pokuty v řádu desítek až stovek eur při porušení zákazu
- Opatření má platit od 1. května 2026
Na rozdíl od prvotních obav nejde o plošný zákaz pro všechny cestující. Alkohol zůstane i nadále povolený například pro spolujezdce v osobních automobilech. Nová pravidla se zaměřují výhradně na vozidla, kde hmotnost, pohyb nebo reakce spolujezdce mohou zásadně ovlivnit stabilitu a ovladatelnost.
Důležitou novinkou je také rozšíření pravomocí policie. Ta bude moci u vybraných spolujezdců provádět dechové zkoušky podobně jako u řidičů. Pokud kontrola odhalí alkohol, bude se jednat o přestupek se sankcí, která se může vyšplhat až na několik stovek eur.
Změna zapadá do širší snahy státu o nulovou toleranci alkoholu a drog v silničním provozu. Policie už dnes upozorňuje na rostoucí počet případů, kdy se účastníci dopravy – nejen řidiči – pohybují po silnicích pod vlivem návykových látek. Novela má za cíl tyto trendy zvrátit a zvýšit bezpečnost především v městských oblastech s vyšším výskytem motocyklů a na venkově, kde jsou čtyřkolky běžnou součástí provozu.
Pro běžné cestující v autech se zatím nic nemění. Alkohol u spolujezdců v osobních vozech zůstává povolen, a to i během jízdy. Nadále však platí absolutní zákaz jakéhokoli zasahování do řízení nebo ovládání vozidla – bez ohledu na to, zda má spolujezdec v krvi alkohol, či nikoli.
Od roku 2026 na Slovensku ponesou větší odpovědnost i ti, kteří sice nesedí za volantem, ale svou přítomností mohou ovlivnit, zda cesta bude bezpečná.
Zdroje: Aktuality.sk, MV SR