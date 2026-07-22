Na Slovensku už dostanete řidičák jen s dokončenou základkou. Důvody jsou neprůstřelné
Bez dokončené základní školy už na slovenské silnice neusednete. Tamní vláda schválila novinku, která do autoškol nepustí nikoho bez vysvědčení z deváté třídy. Má jít o bič na záškoláky i pojistku proti negramotným řidičům. Patří podobný filtr i na české silnice?
Na Slovensku se výrazně mění pravidla pro všechny uchazeče o řidičské oprávnění skupiny B. Podle čerstvé novely silničního zákona budou muset žadatelé při přihlašování do autoškoly předložit neprůstřelný důkaz o svém vzdělání. Slovenský parlament již novelu schválil a v praxi začnou novinky platit od 1. září 2026.
Nový zákon vyžaduje získání minimálně takzvaného nižšího středního vzdělání, což v řeči školského zákona znamená úspěšné absolvování základní školy.
Lidé, kteří ze školy odešli předčasně, například v sedmé či osmé třídě po dosažení věku šestnácti let, mají sice povinnou docházku završenou, ale školu reálně nedokončili. V autoškole tak nově narazí přímo u přepážky. Budoucí slovenští řidiči se budou muset prokázat buď vysvědčením z deváté třídy, potvrzením o studiu na střední či vysoké škole, nebo rovnou závěrečným diplomem.
Motivace ke vzdělání a bezpečnost
Co stát k tomuto neobvyklému kroku vedlo? Důvody jsou podle slovenského ministerstva vnitra i samotných instruktorů dva a oba mají značnou váhu. Prvním je sociální motivace. Získání řidičského průkazu je pro většinu mladých lidí obrovským lákadlem a symbolem dospělosti. Pro děti ze sociálně znevýhodněných nebo marginalizovaných komunit má být novinka silným hnacím motorem, který je přiměje základní školu doopravdy dokončit a neodcházet z ní předčasně.
Druhý důvod je čistě praktický a týká se bezpečnosti provozu. Instruktoři z autoškol dlouhodobě upozorňovali na znepokojivý trend: do kurzů se stále častěji hlásili lidé, kteří měli obrovské problémy s gramotností. Pokud uchazeč v testu horko těžko slabikuje a nerozumí psanému textu, těžko lze očekávat, že v krizové situaci na silnici dokáže během zlomku vteřiny správně vyhodnotit dopravní značení nebo textovou výstrahu na světelné tabuli.
Vzdělávací cenzus však není jedinou revolucí, která slovenské autoškoly čeká. Zákonodárci se rozhodli od základu překopat i samotný systém výuky. Dosavadní praxe, kdy se teoretická výuka v učebnách běžně prolínala s prvním kroucením volantem na cvičišti či v městském provozu, končí.
Nejdřív test, pak až volant
Nově bude systém striktně oddělený. Uchazeč bude muset nejprve kompletně odchodit teoretickou část a úspěšně složit státní teoretickou zkoušku. Teprve ve chvíli, kdy má v kapse potvrzení o zvládnutí pravidel, dostane zelenou k praktickým jízdám. Cílem je zamezit tomu, aby v reálném provozu seděli za volantem lidé, kteří neznají ani základní teoretická pravidla.
Na jedné straně stojí zastánci názoru, že řízení auta není ústavní právo, ale výsada spojená s obrovskou odpovědností, k níž určitá míra gramotnosti a schopnosti zpracovávat informace prostě patří. Na straně druhé se ozývají hlasy varující před prohlubováním sociálních rozdílů – bez řidičského průkazu se totiž dnes řada lidí jen stěží uplatní na trhu práce, zejména v regionálních profesích.
Slovensko každopádně našlo odvahu k tomuto legislativnímu kroku a česká odborná i laická veřejnost bude výsledky nového systému sledovat s velkou zvědavostí.
Zdroje: tnlive.sk, Zákon o cestnej premávke SR