Na sportovce si jen hraje. Nissan Leaf dostal verzi Nismo, zapomněli ale na výkon
Divize Nismo si vzala do parády elektrický crossover Leaf a dopřála mu výraznější vzhled i úpravy podvozku. Výkon motoru však zůstal zcela beze změn. Jízdní zážitek jako Hyundai Ioniq 5 N asi nepřinese, v domácím Japonsku si však zájemce pravděpodobně najde. A jinde ho zatím nekoupíme.
Automobilka Nissan se dříve zavázala k rozšíření modelové řady sportovně zaměřených variant Nismo ze stávajících pěti modelů na dvojnásobek a uvedení nového modelu tak není překvapením. Ovšem zrovna elektromobil Leaf? Že by se Nissan pokusil nabídnout konkurenta pro Hyundai Ioniq 5 N?
Sportovní doplňky to tak trochu naznačují; na jeho mírně rozšířené karoserii se objevují typické červené doplňky „Arterial Magma“ ve spodní části vozu a několik znáčků Nismo. Specifické jsou také 19" disky kol značky Enkei obuté do lepivých pneumatik Michelin Pilot Sport 5 v rozměru 235/45 R19.
Zajímavé je, že leaf ve své vrcholné verzi dostal v zadní části základní světlomety. Jeho záď tak podobně jako ioniq 6 N postrádá lampy na víku zavazadelníku. Leaf to však vynahrazuje rozměrným spoilerem typu ducktail. Všechny tyto změny prý pozitivně ovlivňují přítlak i aerodynamiku, aniž by zvyšovaly odpor vzduchu. Konkrétní hodnoty ale automobilka neuvádí.
Leaf Nismo ale není jen o kosmetice, Nissan udělal také nějaké hardwarové změny. Najdeme je především na podvozku, na který inženýři instalovali tlumiče s technologií „swing valve“, která pomáhá redukovat prvotní náklon v zatáčce. K tomu přidali lepší pružiny i stabilizátory a přepracované uložení. Sportovní mód nabídne ještě o něco rychlejší reakci na plynový pedál.
Co ovšem inženýři nechali standardní, je elektromotor. Stále má maximálně 170 kW (321 k) a 355 Nm točivého momentu. To u téměř 4,5 metru dlouhého crossoveru s hmotností 1900 kg nezní jako ideální recept pro vůz z dílen Nismo. Automobilka ale v tiskové zprávě trvá na tom, že díky zmíněným změnám se auto chová jako mnohem lehčí a menší vůz.
Jeden elektrický model Nismo už tu v minulosti byl – Nissan Ariya Nismo. Neumožňoval však kontrolovat míru rekuperace. Tuto chybu leaf napravuje a pod volantem najdeme pádla pro její nastavení. U první úrovně Nissan oproti standardnímu leafu snížil minimální míru rekuperace a u ostatních tří úrovní ji pro změnu zvýšil. To by mělo mít pozitivní vliv na požitek z jízdy.
V interiéru zaujmou velmi sportovně tvarovaná přední sedadla Recaro s červenými bočnicemi (dostupná za příplatek v přepočtu 50 tisíc korun). V téměř dvoutunovém elektrickém crossoveru působí téměř komicky. Volant je potažen materiálem TailorFit, syntetickou kůží s vysokou odolností a hmatovým vjemem podobným kůži nappa. Dvanáctá hodina je označena červeně a celý interiér je prošíván červenou nití.
Volant je na fotografiích na špatné straně, jelikož zatím je model Leaf Nismo prodáván pouze na území domácího Japonska. Zatím není jasné, na jaké další trhy se dostane, zatím připadá v úvahu spíše americký trh než ten evropský. Ovšem jako stylovka by tu mohl mít šanci nějaké zákazníky zaujmout, nebo ne?
|Model
|Leaf LR (EU)
|B7 Nismo (Recaro)
|B5 Nismo
|Délka
|4264 mm
|4415 mm
|Šířka
|1809 mm
|1810 mm
|Výška
|1570 mm
1550 mm/1565 mm se systémem ProPILOT2.0
|Hmotnost
|1937 kg
|1920 kg (1900 kg)
|1820 kg
|Výkon
|160 kW (214 k)/355 Nm
|130 kW (174 k)/345 Nm
|Kapacita baterie
|76 kWh
|52 kWh
Zdroje: Nissan, Motor1