Na svět se dere nový velmi úsporný hybridní pohon. A nestojí za ním žádná automobilka
Aramco je saúdskoarabská státní ropná společnost a zároveň jeden z největších ropných konglomerátů na světě. Nedávno prezentovala plod vlastního vývoje - velmi úsporný hybridní pohon.
Zcela nový motor je pozoruhodný už jen tím, že za jeho vývojem nestojí žádná velká automobilka. Naopak od ropné společnosti bychom něco takového ani nečekali. Za celým projektem stojí společnost Aramco Americas sídlící v městě automobilů, v Detroitu. Právě zde nedávno představila dosavadní plod svého vývoje, prototyp spalovacího motoru DHE (Dedicated Hybrid Engine).
Jak už název napovídá, jedná se o hybridní agregát. Jeho základem je řadový tříválec o objemu 1,6 litru se dvěma ventily na válec. Smyslem vývoje bylo, aby byl motor co možná konstrukčně nejjednodušší. Zároveň ale společnost Aramco uvádí celkovou účinnost motoru 41 až 42 procent, což je na hranici současných technických možností a dále ruku v ruce s tím spotřebu paliva nižší až o 35 procent v porovnání s jinými podobnými motory.
Coby hybrid je pohon vyřešen velmi zajímavě, a sice tak, že na každý z konců klikové hřídele je upevněn elektromotor. Elektromotory mohou plnit roli podpory pro spalovací motor při jízdě v paralelním hybridním režimu, nebo v generátorovém režimu napájet trakční baterii, případně přímo externí elektromotory, které by mohly být kupříkladu v kolech. Spalovací motor ve druhém případě plnil roli prodlužovače dojezdu (extenderu).
Koncept je od začátku řešen jako hybridní, což je rozdíl v porovnání s některými konstrukcemi, kde se původně samostatný spalovací motor páruje s hybridem, byť s technickými úpravami. Dle Aramca jsou jednotkové výrobní náklady na motor přibližně o 25 procent nižší v porovnání se současnými hybridními pohony.
Aramco na novém motoru spolupracuje s francouzskou firmou Pipo Moteurs, přičemž nápad takový pohon vyvíjet přišel v době lockdownu při covidu. Na vývoji se údajně podílel pouze tříčlenný tým inženýrů a techniků. Výrobce plánuje agregát nabídnout automobilkám. Zda ale již nějaká projevila zájem, zatím není známo.
Zdroj: Auto Bild