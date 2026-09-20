Na trh míří další vodíkový vůz. Toyota nacpala palivové články do Hiluxu
Zatímco většina automobilek přechází na baterie, Toyota stále věří i vodíku. Po Mirai a vodíkovém Crownu se chystá také vodíkový pick-up Hilux. Vyvinut byl v Evropě a už za dva roky bude dostupný i v showroomech.
V létě 2024 jsme se zúčastnili v Británii testování prototypů vodíkové Toyoty Hilux. Automobilka ji tehdy prezentovala jako jednu z možností pro budoucnost, ale tehdy ještě s ne stoprocentně potvrzenou sériovou výrobou. Na tu ale opravdu dojde, Toyota totiž potvrdila, že devátá generace hiluxu se po spalovací a elektrické variantě dostane na trh i s palivovými články. Mimochodem vývoj této varianty dostala na starost právě britská pobočka Toyoty, zatímco na elektrické pracoval tým v Thajsku.
Na výrobu dojde až v roce 2028 a rozeznatelná bude už na první pohled. Jediný zveřejněný teaser novinky totiž ukazuje odlišný světelný podpis, než mají dosavadní verze. Jak moc se bude lišit technika od prototypu, nevíme, ale měla by být v podstatě totožná. Toyota zatím potvrdila dojezd přes 400 kilometrů, prototypy měly elektromotor o výkonu kolem 134 kW a 300 Nm točivého momentu.
Tedy nijak úchvatné údaje, což ale platí i o elektrické verzi. Ta má výkon 144 kW a dojezd jen 257 kilometrů. Navíc může tahat jen 1,6tunové přívěsy, vodíková slibuje až 2,5 tuny. Zásadní výhodou je zde samozřejmě rychlost doplnění energie. Zatímco elektrický Hilux si na nabíječce do 80 % postojí 32 minut, plná nádrž vodíku se stihne doplnit v ideálních podmínkách do pěti minut.
Právě ideální podmínky budou hlavní bariérou masivnějšího rozšíření vodíkového hiluxu. Počet vodíkových plniček je stále minimální a u nás dnes jsou veřejně dostupné asi tři. To se navíc dynamicky mění, protože některé jsou schopné nefungovat i celé měsíce. Odpovídají tomu i prodeje Toyoty Mirai a Hyundai Nexo, jediných dvou osobních vodíkových vozů v Evropě. Ročně se jich udají jen stovky kusů.
Toyota Hilux bude vůbec prvním vodíkovým pick-upem v prodeji a mezi užitkovými vozy se vodíkovému pohonu dávají větší naděje. Toyota si údajně dělala průzkum mezi potenciálními zájemci, než se rozhodla vodíkový Hilux uvést. Podobně jako elektrická varianta nebude rozhodně konkurovat dieselovému hiluxu, ale bude určena pro velmi specifická použití.
Při prezentaci prototypu v Británii jsme s hiluxem jezdili v testovacím lomu společnosti JCB. Ta vyrábí těžkou techniku a vodíku velmi věří. Už dnes nabízí bagry, rypadla a podobné stroje se spalovacími motory na vodík a nabídne třeba i mobilní vodíkovou plničku, použitelnou na odlehlých pracovištích. Jako doplnění flotily pro podobně moderní lomy či staveniště by tedy vodíkový hilux dával smysl.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota