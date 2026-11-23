Na trhu je chvíli a už má modernizaci. Leapmotor B05 přechází na 800 V
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V Evropě jsme zvyklí na životní cyklus automobilů, který zahrnuje modernizaci po třech až čtyřech letech. To se začíná měnit v době elektrické a ještě více, když dojde na čínské automobilky, jak ukazuje nový Leapmotor B05.
Čínská rychlost vývoje se netýká jen toho, jak rychle dokáží auto dostat na trh, ale také jak rychle jej pak dokáží průběžně modernizovat. Není výjimkou, že se první facelifty dostávají na trh ani ne rok od uvedení a některé vozy mohou po dvou letech na trhu mít za sebou tři modernizace. V Číně kvůli tomu dokonce někteří majitelé protestovali, protože jejich nedávno koupené auto se velmi rychle stalo morálně zastaralým.
Teď se do něčeho podobného pouští Leapmotor s novým modelem Lafa 5, který u nás známe jako B05. Ten se v Číně začal prodávat koncem loňského roku, letos se dostal do Evropy a od léta je i v Česku. Na jeho domácím trhu se právě objevila modernizovaná verze, která se oficiálně představí příští týden na autosalonu v Kuang-čou, už teď je ale v předprodeji.
Není to drobná modernizace, protože auto při ní přechází ze 400V architektury na 800 voltů. To samozřejmě znamená vyšší nabíjecí výkon. I když Leapmotor zatím neřekl konkrétní číslo, z 30 do 80 % se ale má dostat za 16 minut. Nová je i 69,7kWh baterie LFP, která nahrazuje dřívější 67kWh pack. S tím by auto mělo dojet až 640 kilometrů podle čínského cyklu CLTC. Elektromotor, který pohání zadní kola, posílil ze 160 kW na 185 kW.
Modernizací prošel také interiér, kterému nyní dominuje velký 17,3palcový centrální displej infotainmentu doplněný o pokročilý head-up displej s rozšířenou realitou s virtuální úhlopříčkou 50 palců. O vyšší komfort posádky se stará dvojice předních sedadel s funkcí, kterou Číňané rádi nazývají „zero-gravity“, s ergonomickým polohováním a nový audiosystém se čtrnácti reproduktory. Důležitou technickou novinkou je také nasazení tlumičů s frekvenčně selektivním tlumením, které jsou nyní standardem pro všechny výbavové stupně.
Modernizovaná verze se jistě časem dostane i do Evropy, na potvrzení si ale ještě musíme počkat. Leapmotor B05 se prodává v Česku ve dvou variantách. Základ s 56,2 kWh a 160kW elektromotorem začíná na ceně 640.000 Kč, verze se stejným výkonem, ale větší baterií o kapacitě 67,1 kWh je minimálně za 680.000 Kč.
Ve stejný den, kdy byl zahájen předprodej novinky, se automobilka Leapmotor stala prvním čínským elektromobilním startupem, který dosáhl hranice dvou milionů vyrobených vozidel. Jubilejním kusem se stal padesátitisící exemplář vrcholného modelu D19. Měsíční prodeje značky navíc již několik měsíců v řadě překračují hranici 100.000 prodaných aut, což Leapmotor řadí mezi čtyři největší světové a tři nejúspěšnější čínské výrobce elektrifikovaných vozů.
Zdroj: Leapmotor, zdroj foto a video: Leapmotor