Na úřad kvůli převodu auta? Brzy minulost. Další významný posun, řekl Martin Kupka
Vláda schválila návrh na převody vozidel on-line bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst.
Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelu nyní projedná Sněmovna.
Novela umožní vlastníkům a provozovatelům vozidel vyřizovat žádosti a oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy. Při elektronickém podání si budou moci nové osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, vyzvednout ve výdejním boxu či na výdejním místě, stejně jako lze od loňského července vyzvedávat řidičské průkazy, případně i nadále na úřadě. Starý doklad nebude nutné odevzdávat, jeho likvidaci bude muset zajistit sám držitel. Ministerstvo uvedlo, že loni se v Česku uskutečnilo 1,223 milionu převodů vozidel.
Vlastníci si budou moci při prodeji, vyřazení nebo ekologické likvidaci vozu ponechat registrační značku pro jiné své vozidlo, případně ji až na šest měsíců rezervovat. Novela dále rozšiřuje okruh úkonů, které bude možné vyřídit automatizovaně bez úředníka, například žádost o třetí registrační značku pro nosič jízdních kol. Loni jich úřady evidovaly 57.715. Automaticky registr vyřadí pohřešovaná či odcizená nebo ekologicky likvidovaná vozidla.
Nynější kabinet jen navazuje na plány a kroky zahájené v minulém volebním období a dokončuje započatý projekt, řekl dnes novinářům k předloze předseda opoziční ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. „Tohle je další významný posun k tomu, aby Česká republika fungovala lépe," uvedl.
Návrh zároveň zavádí automatické vyřazování dlouhodobě nepojízdných vozidel, která déle než pět let nemají platnou technickou prohlídku ani povinné ručení. Dočasné vyřazení vozidla z provozu i jeho opětovné uvedení do provozu má být možné vyřídit elektronicky bez odevzdání registračních značek či dokladů. Takové sezonní vyřazení z provozu využívají například motocyklisté nebo majitelé veteránů. Novela dále upravuje poskytování údajů o vozidlech on-line včetně plánovaného zpřístupnění fotografií z technických prohlídek a stanovuje postup při náhradním vyznačení identifikačního čísla VIN.
Část změn začne platit letos v listopadu, změny v registraci většinou od 1. července 2027 a některá ustanovení v roce 2028.
Zdroj: ČTK