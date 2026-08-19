Na vlastní oči: Letošní Barumka byla plná překvapení. Není to jen závod, je to životní styl
Jubilejní 55. ročník nejprestižnější české motoristické soutěže vyhrál nadějný jezdec Adam Březík. Akce jsme se zúčastnili osobně a sbírali pro vás atmosféru, informace i pohledy do zákulisí dealerských týmů Škoda.
Podnik Barum Czech Rally Zlín jakožto nejslavnější český závod patří k vrcholům české sezony. Ze 116 přihlášených posádek letos nenastoupila celá desítka, včetně momentálního lídra žebříčku Dominika Stříteského. Ten se bohužel stále zotavuje z červencové nehody na Rallye Polska. Rozhovor s ním pro vás připravujeme.
Barumka, jak se akci obecně přezdívá, není jen další závod v šampionátu. Jde o akci s mnoha specifiky: její bodové ohodnocení se násobí 1,5násobkem, je velmi rychlá a povrch se na erzetách extrémně často střídá. Jde tak o akci, na které mají zejména zahraniční jezdci a nováčci velký problém stačit zkušeným. Kromě toho jde ale také o kulturní událost, která hýbe nejen Zlínem, ale i celou Českou republikou.
Ve čtvrtek 13. srpna proběhla technická přejímka a v pátek 14. srpna vše vypuklo. Po volném tréninku následovala kvalifikace, shakedown a slavnostní zahájení akce. Vše začalo diváckou Super RZ přímo v centru Zlína už v 17 hodin, my jsme se připojili až na pomyslný hřeb večera v podobě první erzety “velké” Barum Czech Rally Zlín.
Již při cestě do VIP Škoda zóny bylo jasné, že akce láká nejen skalní fanoušky celého šampionátu z tuzemska i zahraničí, ale také mnoho mladých. Kromě toho jsme kolem dráhy narazili na překvapivě velké množství lidí, kteří “se zkrátka přišli podívat”, a jinak se o motorsport ani automobily příliš nezajímají, jak nám prozradilo několik náhodně dotázaných.
Škoda na Barum Czech Rally Zlín 2026 |
Po příchodu na místo jsme se teprve octli mezi skalními fanoušky, kteří si nenechali líbit jakkoli narušený výhled na trasu, která v tomto úseku vedla po místním autobusovém nádraží. Nebylo člověka, který by na svém chytrém telefonu nesledoval aktuální časy jezdců a s tím související průběžné pořadí. Ti největší fajnšmekři stíhali sledovat také živé vysílání, díky kterému viděli větší část trati.
Ta totiž ani v diváckých zónách nepřekypuje velkými obrazovkami, na kterých by bylo aktuální dění vidět ze všech stran, ale člověk spíše sleduje rychlý průjezd jednotlivých aut vybranou sekcí a následně má chvíli na diskuzi s přísedícími, než se zpoza zatáčky vynoří vůz další posádky. To už ale matadoři soutěží rallye jistě vědí.
První noční etapu ovládl Andrea Mabellini navigovaný Virginií Lenzi. Tato posádka sedlá vůz Lancia Ypsilon Rally 2 HF Integrale, se kterým se ikonická italská značka letos vrátila do rallye a na němž plánuje odstartovat svůj návrat i mezi sériovými vozy.
Přehlídka schopností
Sobotní ráno oblibu rallye ve Zlíně znovu potvrdilo, jelikož před uzavřeným parkovištěm u obchodního domu čekali fanoušci na jezdce a nechali si podepisovat různé předměty a suvenýry. A to dokonce už kolem sedmé ráno.
Ve druhé erzetě dominoval Mikołaj Marczyk navigovaný Szymonem Gospodarczykem, kteří sedlají vůz Škoda Fabia RS Rally2. Z celkových 12,51 km letošní druhé erzety jsme pozorovali úsek s dobrým a jednotným asfaltem přímo na návsi v Pohořelicích. Nejedna posádka se zde nechala zmást a odbočila do slepého místa o pár metrů před správnou odbočkou.
Následně jsme se přesunuli na legendární erzetu Bunč. Ta je velmi náročná a také divácky oblíbená, a i při cestě na parkoviště je jasné proč. Na úzké silnici se povrchy mění jako na běžícím pásu. Pár desítek metrů hezkého asfaltu střídá rozbitý úsek, hned v zápětí se přidávají hrboly od kořenů prorůstajících pod silnicí.
Za horizontem už čeká polovina silnice s novým asfaltem a polovina téměř šotolinového povrchu. “Je složité nastavit auto tak, aby s ním byl na Barumce jezdec spokojený, takže ho pak často něco překvapí,” vysvětluje nám bývalý navigátor Jana Kopeckého a Romana Kresty Petr Starý, proč je Barumka tak náročná.
Přímo u lesního penzionu Bunč posádky zpomalují a musejí si poradit s krátkou šotolinovou šikanou, jejíž povrch si někteří pochvalují: „Čistý průjezd, byl jsem příliš opatrný na štěrku, bylo tam více gripu, než jsem čekal,” komentoval v cíli například Andrea Mabellini. Jiné posádky mají opačný názor: „Bylo to složité, také s těmi sloupky. Přilnavost na štěrku byla opravdu nízká. Opravdu náročná RZ,” vyjádřil se Polák Jakub Matulka.
Petr Starý nám vysvětluje, že cenný čas se snáz ztratí v rychlém úseku než na šikaně podobné této. I zde se však snadno přijde o cenný čas. Nejedna posádka při výjezdu z šotolinové sekce posunula balík sena vymezující trasu a dvě posádky na rychlostní zkoušce Bunč měly bohužel nehodu.
Po nehodě irské posádky Citroënu C3 Rally2 se startovním číslem 7 byla nakonec erzeta zcela zrušena. Při přesunu na další erzetu Petr Starý také upřesňuje neznalým, co se po zrušení erzety děje s časy posádek, které neměly možnost erzetu projet.
Dle FIA je tzv. přidělený náhradní čas(anglicky notional time) fiktivní čas, který ředitel rallye nebo sportovní komisaři udělí posádce v průběhu rychlostní zkoušky (RZ) v situacích, kdy posádka nemohla RZ řádně dokončit z vnějších důvodů nezaviněných její chybou. Záleží tak na zdravém úsudku, neexistují žádná konkrétní pravidla.
Trnitá cesta
Ani Troják se letos neobešel bez zklamání, a kupodivu za něj nemohl divácky atraktivní skok, na kterém se příliš horliví řidiči mohou při dopadu snadno připravit o chladič. Tentokrát však tuto etapu postihla zcela nevídaná situace, která z boje o titul připravila rekordmana soutěže a úřadujícího mistra šampionátu Jana Kopeckého.
Škoda na Barum Czech Rally Zlín 2026 |
Co se stalo, jsme se ho zeptali v servisu: „Stalo se to, že jsme měli strašně velkou smůlu,” začal s nadsázkou Kopecký. Auto prý fungovalo úžasně, ale za jedním z horizontů následovala část trasy, na které posádku potkal defekt pravého předního kola a při brzdění se také ozvala strašná rána.
Navigátor usoudil, že to pravděpodobně byla lyžina, a tak pokračovali, vyměnili kolo, ale auto se i poté chovalo divně, doplnil Kopecký. Zhruba 2 km před cílem šlápl na brzdu a nic.
Co se tedy stalo? Pravděpodobně se od pravého předního kola odrazil kámen do levého zadního, kde se zaklínil mezi brzdový třmen, následně prorazil disk a celý kotouč vychýlil. Ten se poté dokonce zlomil a přeřízl brzdovou trubku.
Něco podobného se Kopeckému za dlouhou kariéru prý ještě nestalo a je to velká škoda, ale do jisté míry snad i štěstí. Celá situace se totiž podle některých zdrojů měla stát na pátý rychlostní stupeň, tedy v relativně velké rychlosti.
Při rozhovoru s médii na sobě Kopecký nedával znát zklamání a bylo vidět, že za svou kariéru již podobných emočně náročných situací zažil vícero. V sobotním servisu se ochotně věnoval fanouškům a zklamání bylo vidět spíše na zbytku týmu. I takové momenty však k rallye zkrátka patří.
Servisní rutina i špičkové zázemí
Od stanu týmu Agrotec Škoda Rally Team a Jana Kopeckého se přesouváme do stanu Samohýl Škoda Team. Mezitímco se mechanici společnosti Kresta Racing před příjezdem v té době vedoucího Adama Březíka do servisní zóny připravují jednotlivé náhradní díly, kapaliny a potřebné náčiní, zvětšuje se i dav lidí v okolí stanu.
Po příjezdu posádky do stanu mechanici ihned obklopují auto, zvedají jej na heverech a začínají s potřebnou kontrolou. Neuběhlo ani čtvrt hodiny od příjezdu závodní fabie do servisu a už jsou vyměněny tlumiče, dokončují se brzdy a výměna oleje... na rallye není čas ztrácet čas. Množství přihlížejících stále roste. V pozadí stanu se odehrává fascinující kalkul s výběrem náhradních kol, aby ta správná zbyla na nedělní erzety.
Následně se přesouváme k týmu Auto Podbabská Škoda Team, jehož technické zázemí zajišťuje stáj Orsák Rally Sport. Jde o největší českou stáj, která má aktuálně šest závodních vozů Škoda Fabia, nebo jak sami s odkazem na přezdívku tuzemské značky rádi říkají, mají slepic “plný kurník”.
Stojí také za projektem Dominika Stříteského, který kvůli zmíněné nehodě na letošní Barum Rallye Zlín nenastoupil. Jak ale říká manažer stáje Jaroslav Orsák, jeden závod z mistrovství se škrtá, takže si škrtnou Barumku. Tím sice bohužel přijdou o zmíněný 1,5násobek bodů, ale díky skvělým výkonům Dominika v předešlých závodech mají stále šanci na vítězství celé soutěže.
Rozhodne se na Pačejově, kam by měl Dominik vyrazit s novým autem. To již ve stanu stojí a Jaroslav Orsák na něm přihlížejícím vysvětluje bezpečnostní prvky vozu Škoda Fabia RS Rally2, které přispěly k minimalizaci následků zmiňované nehody. Jde o nové auto, jelikož po takové nehodě není možné (ani povolené) původní auto opravit.
Pro představu síly nárazu, černá skříňka v autě ukázala přetížení ohromných 23G, což by i při přibližně třetinové toleranci odchýlení stále znamenalo 15G. Pro představu, vojenští piloti stíhaček krátkodobě snášejí 9G až 10G, 15G je již za hranicí tréninku. Posádka navíc náraz nečekala, jelikož osudný strom se skrýval za křovím a nebyl vůbec vidět. Sílu nárazu může přiblížit také fakt, že motor se posunul až pod hranu palubní desky v prostoru pro posádku.
Po nárazu jsou z některých dostupných videí vidět také plameny v motorovém prostoru, což Orsák vysvětluje tím, že na horké výfukové svody a turbodmychadlo vystříklo trochu benzínu při deformaci natlakované palivové soustavy. Ovšem při nárazu vůz automaticky odpojuje přívod paliva, a tak se plameny nerozšířily.
Samotná karoserie i další bezpečnostní opatření vozu jsou dnes na špičkové úrovni. „Když jsem ještě závodil s Mitsubishi, tak se do sériových karoserií dával rám. Dnes už jde o přímý vývoj rallye speciálu, bezpečnost je na úplně jiné úrovni,” dodává Orsák, který sám v minulosti slavil několik nemalých úspěchů s vozy Mitsubishi Lancer Evolution VII a IX.
Původní auto se sice již na erzety nepodívá, ovšem některé díly ještě použít jdou. To se hodí, jelikož jednotlivé díly samozřejmě něco stojí - samotný motor přibližně 55.000 € (1,33 milionu korun) a převodovka 40.000 € (necelý milion korun). Naštěstí tým má v podstatě vše skladem a nebude tak vázán dodací lhůtou automobilky.
Kromě motoru a karoserie (jediné dvě části vozu, které není možné měnit) vozí totiž všechny náhradní díly vždy s sebou v úžasném dvoupatrovém návěsu. My jsme měli exkluzivní možnost nahlédnout do jeho útrob. Jedná se momentálně o nejmodernější zázemí mezi českými týmy a Orsák Rally Sport má takové návěsy dokonce dva (a v záloze ještě jeden starší).
Spodní patro má na výšku 2 metry, takže je možné se uvnitř pohybovat zcela bez omezení. V přední části se nachází malá kancelář, zajímavější je však zbytek vybavení. To díky partnerství se společností Milwaukee zahrnuje kromě špičkového nářadí také pojízdné úložné bedny, ve kterých je možné náhradní díly přesunout i na erzety, na které je zakázán vjezd vozidlům s hmotností více než 3,5 tuny. Jednoduše se bedny s díly převezou do dodávky a je vyřešeno. Jednoduché, efektivní, praktické.
Přestože je soutěž v plném proudu, uvnitř návěsu je vše perfektně uklizené a seřazené, včetně všemožných šroubů, podložek, nýtů a dalšího spojovacího materiálu, který je příkladně roztříděn v šuplících. Je tu v podstatě vše ke stavbě dalšího auta. Zbývá ale ještě horní patro návěsu, kam nás vyveze hydraulické zadní čelo.
Jeho hlavním úkolem je plnit funkci plošiny, která do horní části přívěsu zvedá závodní vozy. Kromě náhradních dílů (zejména těch objemnějších) se sem vejdou dvě Škody Fabia RS Rally2 a výška prostoru 160 cm stačí i na šotolinovou variantu závodní fabie. Z továrny tento návěs vyjíždí v trochu jiné konfiguraci, tým Orsák si jej však sám upravuje pro své potřeby.
Týden bez rohlíků
Nedělní ráno jsme strávili ještě na deváté erzetě Semetín, kde jsme se bohužel setkali s neukázněnými (zejména zahraničními) fanoušky, přestože trať i místa pro přesun byla vyznačena zřetelně a pořadatelé byli na trati přítomni.
V této chvíli vedl stále Adam Březík a kolem bezpečnostní pásky mezi fanoušky zaznívaly úsměvné poznámky, jako že teď týden nebudou rohlíky. Adam Březík totiž mimo závodní kariéru pracuje v rodinné pekárně.
Přes výlet mimo trať si své vedení nakonec udržel až do finiše a s celkovým časem 1:57:13.5 porazil ve skupině RC2 svého továrního kolegu Fina Teemu Suninena o 8,3 sekundy. Dominanci domácího vozu Škoda Fabia RS Rally2 narušila na prvních 7 místech skupiny pouze třetí posádka Andrea Mabellini a Virginia Lenzi s vozem Lancia Ypsilon Rally 2 HF Integrale.
Osmý skončil Filip Mareš s vozem Toyota GR Yaris Rally2, devátý pak Rakušan Simon Wagner s vozem Hyundai i20 N Rally2 a první desítku uzavřel legendární Václav Pech s vozem Citroën C3 Rally2, jehož průjezdy kolem fanoušků doprovázely po celou dobu soutěže ohromné ovace, potlesk, hlasitý křik a nadšení.
Nic se však nemůže vyrovnat pozornosti, které se zaslouženě dočkali vítězný Adam Březík a jeho navigátor Zdeněk jun. Bělák po příjezdu do cíle. Dav fanoušků, fotografů, médií a přátel obklopil vítěznou fabii takovým způsobem, že ji brzy nebylo ani vidět.
„Celou sezónu jsme jeli skvěle, až na Rally Bohemia, kde jsme měli velkou havárii. Celý rok jsem na nastavení nic neměnil, o to se staral Roman a já jsem jen řídil. Rychlostní zkoušky znám opravdu dobře. Bydlím v Pindule poblíž cíle a snažil jsem se udržet tempo, aniž bych se díval na ostatní jezdce,“ sdělil Březík v jednom z rozhovorů pro ERC.
Přestože počasí bylo příznivé po celou dobu trvání Barumky, po vyhlášení vítězů skupiny RC2 se přece jen trochu rozpršelo. Ani to však nevyhnalo fanoušky od pódia a s radostí sledovali také následující posádky, které Barumku úspěšně dokončily. Skvělé bylo také pozorovat, jak někteří diváci sbírají konfety do pytlů, chytají balonky a udržují Zlín čistý. Z celé této akce zkrátka čišelo nadšení a hrdost, kterou jinde nezažijete.
Zdroj: Autorský text | Foto/video: auto.cz/Jiří Landa, Škoda Motorsport