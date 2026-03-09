Nad limuzínou Audi A8 se stahují mračna. V Německu už novou neobjednáte
Obliba luxusních sedanů v Evropě dlouhodobě klesá. Nyní to vypadá, že si trend našel svou další oběť v řadách těch nejlepších.
Zatímco dva hlavní konkurenti z velké trojky německých luxusních sedanů stále modernizují (Mercedes-Benz třídy S prošel faceliftem nedávno a u BMW řady 7 facelift očekáváme v dohledné době), Lexus minulý rok oznámil konec své vlajkové lodi v podobě modelu LS. Novou Audi A8 jste v Německu mohli naposledy objednat 18. února.
Ani v českém konfigurátoru luxusní model značky již nenajdete, a přestože oficiální ukončení výroby zatím Audi neoznámilo, pravděpodobně přijde brzy. Podle slov mluvčího Audi Marcela Bestleho pro zahraniční web víme, že to závisí na stavu zásob a dalších faktorech.
Momentální generace s označením D5 byla na trhu od roku 2017, tedy už minimálně o dva roky přesluhovala typický generační cyklus luxusních limuzín ve svém segmentu. V roce 2021 se sice dočkala rozsáhlejšího faceliftu, ten však neměl dostatečný vliv na prodejní čísla. Nepomohla ani prodloužená luxusní varianta Horch pro čínský trh.
Koncept Grandsphere v roce 2023 sliboval představení plně elektrického nástupce modelu A8 již v roce následujícím. „Grandsphere je velmi konkrétní ukázkou. Není příliš vzdálen tomu, co bude produkčním vozem. Není to 1:1, ale velmi blízko,“ ujišťoval tehdy designový šéf Audi Marc Lichte. Po plně elektrické A8 se však slehla zem.
„V budoucnu sdělím další podrobnosti o možném nástupci,“ odpověděl serveru Motor1 mluvčí Audi na dotaz, zda automobilka plánuje nástupce. Pokud by však nová generace byla blízko, je nepravděpodobné, že by se nikomu nepodařilo zachytit maskované prototypy testovacích vozů. Nový model A8 tak zřejmě není otázkou blízké budoucnosti, pokud se jej vůbec dočkáme.
Audi se již dříve nechalo slyšet, že pro možného nástupce generace D5 hledá vhodnou platformu, jelikož tu stávající již nelze přizpůsobit zpřísňujícím se emisním limitům. Dřívější zprávy také naznačují nejistotu, která panuje ohledně rozhodnutí, s jakým pohonem novou Audi A8 vyvinout.
Mercedes-Benz plánuje už v roce 2029 představit novou třídu S se spalovacím, hybridním i plně elektrickým pohonným ústrojím. Řadu 7 momentálně BMW nabízí ve formě spalovací i plně elektrické, pouze výstřední Genesis spoléhá výhradně na spalovací jednotky. Jakým směrem by měla jít Audi?
Nyní se soustředí na vývoj vrcholného modelu SUV v podobě gigantického modelu Q9. Ten využije spalovací agregát a do jisté míry by mohl A8 nahradit. Otázkou je, zda by zároveň nemohl poskytnout platformu PPC k vývoji další generace modelu A8 se spalovacím motorem. Zda se takového modelu dočkáme, nebo bude další obětí celosvětové popularity vozidel SUV, ukáže čas.
Pokud však nyní chcete pořídit luxusní sedan u koncernu Volkswagen Group, budete si muset připlatit a objednat u Bentley model Flying Spur.
Zdroj: Motor1