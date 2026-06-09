Nadšenci do 90. let na českých silnicích se sešli u Kolína. Byli jsme u toho!
Projekt 90s CZECH ROADS mapuje dlouhodobě dění na českých silnicích v 90. letech minulého století. Počet jeho příznivců každoročně přibývá a projekt se těší oblibě také mezi mladými.
Resort Vigvam znovu přivítal příznivce 90. let na českých silnicích. O hudební doprovod z vinylů se starali DJ Tekláč a DJ Sound Around a spousta účastníků dorazilo nejen dobovými vozy, ale také v dobovém oblečení. Nebyla nouze ani o dobová rádia a uvnitř vigvamu mohli účastníci soutěžit v turnaji herního titulu Ridge Racer na PS1.
Objevily se i opravdové rarity, jako například Innocenti Elba, tedy dvojník brazilského Fiatu Elba. Že vám to stále nic neříká? V podstatě šlo o Fiat Uno ve verzi kombi (pod značkou Fiat se model prodával jako Duna Weekend). Na sraz dorazil také FSO Polonez 1.5 GLE s polskou registrací z 90. let, která je výjimečná bílým textem na černém podkladu.
IX. Setkání přátel 90s CZECH ROADS |
Přijeli s ním účastníci až z Polska, pravidelně se setkání účastní také skupinka nadšenců ze slovenské Prievidze. Letos přijeli v sestavě Subaru Impreza, Lexus IS200 a Audi TT 1.8T quattro. Především však do Kolína dorazili lidé ze všech koutů Česka.
Velmi populární Renault Twingo první generace se sešel v četném počtu barev a kusů, a není se čemu divit – představuje levné a spolehlivé auto, které v hezkém stavu ocení kromě majitelů také okolí. Díky tomu, že sraz je určen příznivcům projektu a není striktně zaměřený jen na auta z 90. let, je opravdu výjimečný i na evropské poměry.
Dorazit totiž může úplně každý a bez rozdílu. Díky tomu jsme tak mohli obdivovat například křiklavě žlutý Ford Mondeo první generace s předními světlomety Morette, oblíbeným tuningovým prvkem své doby. Na sraz již tradičně dorazilo velké množství Mazdy MX-5 ve všech generacích a nouze nebyla ani o modely mnichovského BMW.
Přeživší s okresními SPZ
Pozornosti zde neuniknou ani dříve zcela běžné vozy, které z našich silnic pomalu mizí. Dle mého to nejlépe vyjadřuje trio Peugeotů 307 tří různých barev, které se stále pyšní státní poznávací značkou s okresní registrací. Tyto „přeživší“ ostatně ještě více stmelují komunitu kolem projektu, jelikož představují vymírající kus historie.
IX. Setkání přátel 90s CZECH ROADS |
Auta s dochovanými „okreskami“ nebo alespoň „bezpruhy“, jak zúčastnění označují tabulky registračních značek bez modrého unijního pruhu, jsou v rámci komunity nejcennější.
Členové facebookové skupiny „90s CZECH ROADS - úlovky z cest“ ta zajímavější auta fotí a sdílí mezi sebou, zatímco hlavní stránka na sociálních sítích a web projektu se zabývají dobovými fotografiemi a příběhy majitelů a pamětníků.
Historie, která láká mladé
Zaměření je především na auta, která na cestách ani tehdy nebyla zrovna běžná, což se projevilo i mezi účastníky letošního (historicky již devátého) srazu. I když tu a tam šlo narazit na vozy tuzemské výroby, převážně se jednalo o zahraniční produkci.
Na srazu se objevilo například více kusů Audi 80 B3 s dochovanými okresními SPZ. A co je spojovalo? Většina z nich byla jako nová prodána ve Švýcarsku. Příběhy a historie se k autům pojí jako mravenci k medu a díky projektům, jako je 90s CZECH ROADS, je pravděpodobné, že na tuto dobu nezapomene ani mladá generace.
Nachomýtl jsem se také k rozhovoru tvůrce projektu Patricia Malundo s trojicí mladých účastníků, kterým ještě ani nestihl zaschnout řidičák. Projekt sledují již delší dobu a kromě stylového Favoritu dorazili také dobově oblečení, s dobovou kempovací výbavou a zejména za doprovodu dnes již méně známé hudby – samozřejmě pouštěné z kazet.
Z reakce zakladatele projektu bylo vidět, že přesně tyto momenty pro něj hodně znamenají. Mladí lidé, kterým není lhostejná moderní historie a kteří se o ni aktivně zajímají. „Vždyť o tom to přece je,“ říkají účastníci na téma sdružování ve stylu 90. let, poznávání nových lidí se stejným zájmem a objevování nové (staré) hudby.
Nestihli jste? Máte další šanci
Pokud vás téma zajímá a jste smutní, že jste sraz zmeškali, mám pro vás dobré zprávy. Letos se totiž stejně zaměřený sraz bude konat ještě na konci srpna, tedy v sobotu 22. 8. od 11:00 znovu u Kolína v Resortu Vigvam.
A pokud byste sraz nestihli, chystá Patricio knihu mapující automobilovou kulturu v Česku na přelomu 20. a 21. století. „Připravovaná kniha bude obsahovat ty nejlepší příběhy a témata, které jsem v rámci svého bádání objevil, a mnoho zajímavostí, které jsem dosud nepublikoval online,“ říká zakladatel projektu Patricio Malundo.
Exkluzivně pro čtenáře Auto.cz prozrazuje také další detaily: „Na knize se mnou spolupracovalo jedenáct pamětníků, jejichž vzpomínky poskytují základ kapitol. Děj většiny příběhů se samozřejmě odehrává v 90. letech, ale pokud chceme pochopit jednotlivé postavy a situace, je nutno nahlédnout i do předrevolučních časů a milénia.“
„Kapitoly se točí okolo tří hlavních témat: ojetiny a tuning, prodej nových aut, luxusní auta a supersporty. Kniha se bude jmenovat Divoké automobilové devadesátky a kromě příběhů bude obsahovat i stovky unikátních dobových fotografií ze soukromých archivů. Dílo vyjde letos na podzim.“ Ještě předtím se však potkáme na srpnovém srazu ve Vigvamu. My si sraz ani knihu určitě nenecháme ujít.
Zdroje: Autorský článek, Sociální sítě @90sczechroads