Nákladní Mini, elektrická limuzína a skákající auta? Letošní apríl opět nezklamal
Žertování automobilek k prvnímu dubnu patří. Letos je aktivita na sociálních sítích slabší, vtipné nápady však zejména obchodním zastoupením automobilek rozhodně nechybí.
V některých letech se žertům automobilek nedá na prvního apríla uniknout, letos jsme si masového zapojení nevšimli. Mercedes-Benz si vybral poslední březen pro představení modernizovaných SUV, automobilka Hyundai dokonce chystá přímo 1. dubna představit zcela nový klíčový pick-up pro americký trh.
Žerty jsou tak v rukou především marketingových pracovníků jednotlivých obchodních zastoupení. Ani ta česká nelení a přinášejí zajímavé nápady. České zastoupení automobilky Kia představilo model EV6 GT Limo, který stírá kompromisy mezi rychlostí a luxusem. „První čistě elektrická high-performance limuzína na platformě E-GMP (...) vás přenese na další jednání dřív, než dopijete kávu,“ píše se v příspěvku.
Prodlouženou verzi modelu připravilo také korejské zastoupení automobilky Hyundai. To přišlo s ještě vtipnější implementací luxusní limuzíny, jelikož jako základ posloužil model Casper (v Evropě známý jako Inster). Prodloužená verze nejmenšího vozu, který je navíc i ve své běžné variantě virálně úspěšný, to je dobrý počin.
Ve videu byla vyobrazena také dvoubarevná verze a šestimístné uspořádání interiéru (s šesti dveřmi, které v exteriéru neexistují). U aprílových žertů se však nepovedené AI úpravy asi dají prominout. O něco lépe využil AI výrobce elektroniky Samsung, který dnes představil Samsung Car v rámci slevové kampaně na své produkty.
Ná-skok díky technice
Inspiraci u čínského elektrického supersportu YangWang U9, který umí „přeskakovat výmoly“, hledalo vícero automobilek. Revoluci pro české řidiče v podobě systému Hop-Assist™ představilo české zastoupení Audi. Příplatková výbava je prý dostupná pouze dnes a obchodní zastoupení garantuje, že se vám při skoku nerozlije ani káva v držáku.
Stejného základu využila také automobilka Leapmotor, respektive její britské zastoupení. To představilo tzv. „Leap mode“ (režim skoku) dostupný na všech modelech C10. Slovní hříčky jsou s aprílovými žertíky pevně spjaty.
Na děravé silnice myslelo také Suzuki, ale místo jejich přeskakování funkce Pothole Protector řidiče pouze upozorní na přístrojové desce výraznou grafikou. Tento vtípek je ale trochu nešťastný, protože trochu poukazuje na fakt, že je Suzuki levnou automobilkou, která o takových funkcích musí jen vtipkovat, zatímco skenování povrchu cesty již auta luxusnějších značek umí několik dekád.
Dokonce i české zastoupení Suzuki přišlo s humorným využitím technologie, o kterou se už několik výrobců v minulosti více či méně úspěšně pokusilo. Od roku 2030 prý bude dostupné celoplošné solární lakování karoserie modelu e-Vitara, aby měl delší dojezd.
Očividný apríl
Další trochu nešťastný výběr marketingové komunikace postihl také automobilku Ford, která vtipkovala o umístění mikrovlnky do předního zavazadelníku modelu Mach-E. Přitom teprve nedávno bylo oznámeno jeho vyřazení ze základní výbavy a zavedení nemalého příplatku. Za tu cenu by ohřívat krocana vlastně i mohl umět.
Australské zastoupení značky Suzuki vymyslelo inovativní řešení pro terénní model Jimny. Mezi přední a zadní dveře pětidveřového modelu totiž přidala flexibilní kloub. Díky tomu má nulový poloměr otáčení a plnou trakci na jakémkoli povrchu. Jimny FLEXL prý převrátí svět vozů s pohonem všech kol naruby.
Filipínské zastoupení Toyoty ukázalo tajný projekt divize GR s dvanáctiválcovým motorem 1GZ-FE. Zcela nový GR Coaster nabídne sedadla s výrazným bočním vedením a kontrastním červeným prošíváním. Má jich opravdu hodně, protože se jedná o autobus.
Neumíte parkovat? Nevadí
Nejednomu řidiči by se hodilo, kdyby moderní auta svými rozměry nerostla rychleji než parkovací místa. Velmi dobře to znají ve Francii, kde se běžně nárazníky používají místo parkovacích senzorů.
Citroën proto představil technologii Invisible Parking™, která zmenší vůz o 50 %, aby se vešel i tam, kde ostatní dávno vzdali naději. České zastoupení dodává, že systém nabízí režim Ultra Praha, ve kterém se auto dokáže smrsknout až na velikost větší ledničky.
Znovu to luxusnější značka umí o něco lépe, aneb Mercedes-Benz ČR kromě seriózního představení modernizovaného GLE a GLS představil také zmenšovací technologii, která funguje mnohem lépe než ta od Citroënu. Auto vám zmenší do podoby modelu v měřítku 1:43.
Co chtějí naznačit?
Česká zastoupení automobilek BMW a Mini se inspirovaly u problémů s elektronikou. Doufáme jen, že tím nechtěli naznačit reálné problémy. U Mini šlo pouze o ztrátu WiFi signálu, která sloužila jako výzva k projížďce s vozem Mini na čerstvém vzduchu.
BMW připravilo o něco děsivější apríl, když informovalo o nekontrolovaném chování personálního asistenta, který dává pokyny z vlastní vůle. Než přijde aktualizace, doporučuje BMW asistenta poslouchat. Vyzývá totiž k cestě domů přes Nürburgring.
Centrála vs. zastoupení
Zatímco české Mini vyzývá k jízdě na čerstvém vzduchu, samotná automobilka představila model s karoserií pick-up, zvýšeným sáním, předním bezpečnostním rámem a dalšími vychytávkami. MINI Bushman se přes zájem některých komentujících ve výrobě neobjeví.
To samé můžeme předpokládat o aprílovém žertíku britského zastoupení automobilky Škoda Auto, která uvedla příslušenství v podobě hadice určené k mytí psích tlapek po návratu z procházky. Vztahuje to k opakovaným oceněním modelů Škoda mezi auty vhodnými pro majitele domácích mazlíčků. Taková ocenění jsou opravdu reálná a pocházejí od prestižních britských magazínů.
Reálné je také nebezpečí blížících se Velikonoc v podobě výskytu svátečních řidičů na silnicích a ještě hůře řidičů, kteří nerespektují plošný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu. Na to upozorňuje automobilka Škoda v tuzemsku kampaní „Neřídím na plech“.
„Škoda je již od 30 let nejprodávanější značkou na českém trhu a my si dobře uvědomujeme i odpovědnost, která s tím souvisí (...) podporujeme iniciativy za nulovou toleranci alkoholu za volantem,“ zmiňuje Nikola Parrák, vedoucí marketingu Škoda Auto pro český trh.
Zdroje: sociální sítě a webové stránky automobilek (Facebook, Instagram a TikTok)