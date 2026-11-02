Náledí i vichřice pod kontrolou: Jak vybrat meteostanici, která vás připraví na cestu
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Znáte ten ranní shon: spěcháte do práce, vyběhnete před dům a zjistíte, že auto je zamrzlé pod silnou vrstvou ledovky, na příjezdové cestě to klouže a vy naberete patnáct minut zpoždění. Spoléhat se na celostátní předpověď v telefonu bývá pro řidiče zrádné. Teplota v krajském městě může být nad nulou, ale na vašem dvorku nebo u neprotopené garáže už dávno mrzne.
Podle expertů na bezpečnost silničního provozu z platformy BESIP bývají nejnebezpečnější situace spojeny s takzvaným černým náledím a přechodem teplot kolem bodu mrazu: „Černé náledí vzniká velmi rychle při vysoké vlhkosti vzduchu a teplotách mezi +2 °C a -2 °C. Pro řidiče je na vozovce téměř neviditelné. Přesná znalost lokální vlhkosti, rosného bodu a teploty přímo u vašeho auta je klíčová pro včasné rozhodnutí, zda vyrazit dříve, zvolit opatrnější styl jízdy nebo vyměnit motorku za auto.“
Meteorologové navíc připomínají, že pro řidiče karavanů, aut se střešním boxem nebo motorkáře jsou kritické údaje o poryvech větru. Chytrá domácí meteostanice od značky Sencor vám přinese přesná data o počasí přímo z vaší příjezdové cesty.
Který ze 4 modelů je ideální pro motoristy?
Výběr stanice přizpůsobte tomu, zda chcete data sledovat z mobilu během snídaně, hlídat teplotu v garáži samostatným čidlem, nebo stanici propojit s automatickým otevíráním garážových vrat a topením.
- 1. Nejlepší volba pro řidiče s garáží i chytrou domácností: Chcete stanici propojit s aplikací Smart Home, sledovat větrné poryvy a mít v balení i samostatné čidlo do garáže? Volte vlajkovou loď Sencor SWS 16600 SH.
- 2. Komplexní přehled v mobilu včetně UV záření: Chcete před cestou na mobilu zkontrolovat srážky, vítr, UV index pro jízdu a teplotu u auta? Zvolte Sencor SWS 10500.
- 3. Dvě místa pod kontrolou (garáž + dvůr) přes Wi-Fi: Hledáte přehlednou Wi-Fi stanici s doplňkovým TH čidlem do neprotopené garáže v základu? Sáhněte po Sencor SWS 9898 WiFi.
- 4. Pro motorkáře a kabriolety bez nutnosti Wi-Fi: Chcete špičková švýcarská čidla SENSIRION, měření indexu teplotní zátěže (WBGT) a UV záření bez propojování s internetem? Vyberte si Sencor SWS 9500.
Detailní přehled modelů pro motoristy a cestovatele
1. Špička pro chytrou garáž a auto: Sencor SWS 16600 SH
Tato profesionální meteostanice (orientační cena 5 999 Kč) disponuje 7,8" TRUE BLACK displejem, venkovním senzorem 7v1 a samostatným TH čidlem v balení.
- Přínos pro řidiče: Díky kompatibilitě s ekosystémy Sencor HOME, Tuya i Smart Life můžete nastavit automatické scénáře. Pokud čidlo v garáži zaznamená pokles teploty k 0 °C, může automaticky zapnout přímotop pro temperování. Při silném větru vás stanice včas varuje, abyste do střešního boxu neukládali rozměrný náklad.
- Měřené hodnoty: Teplota, vlhkost, barometrický tlak, rychlost a směr větru, srážky, UV index, intenzita svitu.
2. Kompletní meteo centrum s aplikací: Sencor SWS 10500
Oblíbená Wi-Fi stanice za 3 499 Kč s TRUE BLACK LCD displejem (14,5 cm) a venkovním senzorem 7v1 osazeným švýcarskými čidly SENSIRION.
- Přínos pro řidiče: V aplikaci na mobilu vidíte ještě před ustáním z postele přesnou venkovní teplotu a rosný bod u vašeho auta. Pokud stanice hlásí vysokou vlhkost a mráz, víte s předstihem, že bude nutné oškrábat okna nebo zapnout nezávislé topení. Data odesílá i na celosvětový server Weather Underground.
- Měřené hodnoty: Měří kompletní venkovní i vnitřní parametry včetně nárazového větru a výstrahy před náledím.
3. Dvojitá kontrola na dvorku i v garáži: Sencor SWS 9898 WiFi
Dostupný Wi-Fi model za 3 499 Kč s 5,4" barevným LCD displejem, venkovním senzorem 5v1 a přídavným TH čidlem v balení.
- Přínos pro řidiče: Venkovní senzor umístíte k parkovacímu stání a přídavné TH čidlo dáte do garáže nebo dílny. Ráno na jednom displeji vidíte, zda vám mrzne auto venku i zda v garáži nedochází ke kondenzaci vlhkosti, která podporuje korozivní procesy na podvozku.
- Funkce: Umožňuje sledování dat v mobilních aplikacích a disponuje historickými statistikami srážek a větru.
4. Ochrana pro motorkáře a kabriolety: Sencor SWS 9500
Samostatně fungující stanice za 2 999 Kč s TRUE BLACK displejem (14,5 cm) a masivním senzorem 8v1 se švýcarskými snímači SENSIRION.
- Přínos pro řidiče a motorkáře: Unikátností tohoto modelu je měření WBGT indexu (teplotní zátěž organismu) a UV záření. Pro motorkáře a řidiče kabrioletů jde o skvělého průvodce – přesně vyhodnotí, zda není na dlouhou jízdu na přímém slunci příliš vysoké riziko úpalu a dehydratace.
- Funkce: Pracuje zcela autonomně bez připojení k internetu, s vysokou přesností měření v desetinách stupně.
Rychlé srovnání parametrů pro řidiče
Parametr
SWS 16600 SH
SWS 10500
SWS 9898 WiFi
SWS 9500
Orientační cena
5 999 Kč
3 499 Kč
3 499 Kč
2 999 Kč
Přídavné TH čidlo v balení
Ano (ideální do garáže)
Ne (lze dokoupit)
Ano (ideální do garáže)
Ne
Typ venkovního čidla
Senzor 7v1
Senzor 7v1 (SENSIRION)
Senzor 5v1
Senzor 8v1 (SENSIRION)
Smart Home integrace
Ano (Tuya / Sencor HOME)
Ne (pouze výstupy WU)
Ne (pouze výstupy WU)
Ne (samostatná)
Měření poryvů větru
Ano
Ano
Ano
Ano
Měření UV a WBGT indexu
Ano
Ano
Ne
Ano (UV + WBGT)
Hlavní výhody (Pro koho ANO):
- Ochrana před ranním překvapením: Akustické i vizuální výstrahy vás včas upozorní na pokles teploty pod bod mrazu, náledí nebo silný nárazový vítr.
- Kontrola garáže proti korozi: Sledováním vlhkosti v garáži předejdete stavu, kdy mokré auto z zimní břečky stojí v teplém a nevětraném prostoru, což extrémně urychluje korozivní procesy.
- Švýcarská přesnost SENSIRION: Čidla garantují přesnost měření i při prudkém ranním poklesu teplot.
Limity (Pro koho NE):
- Umístění venkovního senzoru: Aby byly údaje o větru a srážkách přesné, senzor musí být namontován na volném prostranství (např. na sloupku u příjezdové cesty nebo na střeše garáže), ne přímo na rozpálené zdi domu.
- Lithiové baterie v zimě: Do venkovního senzoru pro zimní provoz v mrazech vždy vkládejte lithiové AA baterie, které neztrácejí napětí ani při -20 °C.
Praktický tip pro řidiče: Jak předejít korozi auta v garáži?
Mnoho řidičů dělá chybu, že v zimě zajede s autem obaleným sněhem a solí do nevětrané garáže. Sníh roztaje, vlhkost v garáži vyletí na 90 % a sůl začne poškozovat podvozek. Pokud do garáže umístíte přídavné TH čidlo (které mají v balení stanice SWS 16600 SH a SWS 9898 WiFi), budete přesně vědět, kdy je potřeba garáž vyvětrat nebo zapnout odvlhčovač.