Napůl elektrická dodávka, vibrující kola a nesmysly v dopravním značení. Nový Svět motorů už zítra!

Ford Tourneo Custom
Marek Bednář
Sedmý díl televizního Světa motorů na vás čeká už ve čtvrtek 16. Dubna ve 20:30 na Nova Action. Co v něm uvidíte?

Sedmý jarní Svět motorů vykopne Michal Dokoupil, který otestuje dodávku plnou sedaček se dvouapůllitrovým motorem – Ford Tourneo Custom s plug-in hybridním pohonem. Pokud nevíte, která z nich to je, protože Ford má v názvech dodávek guláš, jde o ekvivalent Volkswagenu Caravelle.

Martin Vaculík poté zavítá do servisu, kde bude řešit vibrace vozu. Vibrace, které může způsobovat taková drobnost, jako nevyvážená kola, totiž můžou způsobit vážné a drahé problémy.

O třetí reportáž se postaral Martin Karlík, náš mistr na hledání záludností v provozu. Ve své reportáži se tentokrát zaměřil na nesmysly v dopravním značení a probral je s dopravním inženýrem.

V předposledním vstupu se Markéta Volfová bude věnovat herci a moderátorovi Vaškovi Matějovskému, kterého jsme posadili do našeho závodního simulátoru. Jak si vedl?

Konečně, silná elektrická čtyřkolka od Opelu. Jirka Pražák se důkladně podíval na zoubek novému elektrickému grandlandu v jeho nejvýkonnější a nejlépe vybavené variantě. Co se mu na něm nejvíc líbilo a co ho naopak štvalo, zjistíte už zítra, ve čtvrtek 16. dubna ve 20:30 na Nova Action.

Doporučeno

Články z jiných titulů