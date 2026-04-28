Narovnejte se! Auta vás budou napomínat jako ve škole, o zdravá záda však nejde
Auto bylo odjakživa symbolem svobody, ale tato romantická představa se definitivně rozplývá v pípání senzorů. Bez napomenutí teď už nezůstanou ani kulatá záda.
Od léta 2026 musí být každé nově registrované auto v Evropské unii vybaveno systémem, který vás varuje při ztrátě pozornosti. Je to přímý důsledek nových evropských bezpečnostních pravidel.
Zatímco starší systémy jen líně sledovaly, jestli nechtěně nevybočujete z pruhu nebo jak moc cukáte volantem, nová generace technologií jde mnohem dál – pomocí infračervených senzorů se vám dívá přímo do tváře a nespustí z vás oči.
Maličká Toyota Aygo X je prvním autem, ve kterém jsem zažil nekompromisní rozkaz „Narovnejte se“. Něco takového jsem jinak slyšel jen ve školní lavici. Dokážu pochopit systémy sledování bělosti řidiče, ale hodnocení samotného posezu za volantem mě už docela šokovalo.
Proč auto řeší záda?
Příkaz k narovnání zad, který dokáže naštvat, má striktně matematický základ. Kamera (DMS) umístěná na sloupku řízení využívá infračervené spektrum k mapování klíčových bodů obličeje – očí, nosu a brady. Na základě těchto dat vytváří v reálném čase 3D model hlavy řidiče.
Problém nastává ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě geometrické shody mezi tímto modelem a ideální „bezpečnou“ polohou. Podle prováděcího nařízení EU 2023/2590 je systém povinen zasáhnout, pokud se hlava řidiče vychýlí vertikálně o více než 30 stupňů po dobu delší než 3 sekundy.
Malý poplach na palubě však spustí i mnohem menší podněty. V praxi stačí právě typický uvolněný posez – mírné sesunutí v pánvi a lehké předklonění hlavy – a algoritmus vyhodnotí situaci jako kolaps nebo ztrátu kontroly. Výzva „Narovnejte se!“ je tak v podstatě pokusem AI znovu vás mít v poloze, kde dokáže dále validovat.
Funkční vězení
Obhajobou tohoto rozkazu je také kalibrace pasivní bezpečnosti. Moderní vozidla jsou navržena pro vzpřímený posed. Pokud sedíte v ležérní poloze, hrozí při aktivaci airbagu vážné zranění nebo podklouznutí pod pásem (tzv. submarining). Senzory tedy fakticky vynucují polohu, která maximalizuje účinnost airbagů a dalších prvků.
Jenže technická realita často pokulhává za optimismem zákonodárců. Zejména u menších vozů s omezeným výpočetním výkonem používají systémy poměrně rigidní software. Mnohdy nerozlišují například mezi tím, že se díváte na průměrnou spotřebu, a tím, že usínáte.
Systémy dokonce vyžadují i správnou polohu rukou na volantu. Držíte volant „na idiota“, tedy v horní části okolo pozice 12 hodin? Dost možná jste si rukou zakryli kameru a systém okamžitě zahlásí chybu detekce obličeje.
Často opačný efekt
Fenomén citlivých asistentů však způsobuje nebezpečný efekt zvaný únava z varování (alert fatigue). Namísto toho, aby se řidič plně soustředil na provoz, začne podvědomě hrát hru s kamerou. Upravuje svůj posed nikoliv podle pohodlí nebo aktuálního výhledu, ale podle toho, aby auto „přestalo pípat“.
Tím se z řízení stává monitorované pracoviště, kde je každé odchýlení od normy penalizováno. A k hluboké nepozornosti často vede i samotné pípání a grafické symboly na palubním počítači, protože řidič v dobré víře luští, co se autu zrovna nezamlouvá.
Legislativa GSR II navíc vyžaduje, aby byly tyto systémy primárně zapnuté. To znamená, že i když vás výzvy k narovnání zad dohánějí k šílenství, minimálně po každém nastartování je máte zpět. I snaha systém obejít (například přelepením kamery) končí patovou situací – auto identifikuje blokaci senzoru a preventivně deaktivuje i další systémy, jako je adaptivní tempomat nebo vedení v pruzích.
Méně buzerace, více kontextu
Současný stav, kdy nás auta sekýrují jako přísní tělocvikáři, je dán technologickým nesouladem mezi ambicí EU a dozrávajícími algoritmy. Nadějí je nová metodika Euro NCAP 2026, která začne penalizovat systémy s vysokou mírou falešně pozitivních varování a naopak bonifikovat tzv. inteligentní potlačení varování (Intelligent Warning Suppression).
Výrobci budou nuceni integrovat data z DMS s kontextem okolí. Pokud fúze dat z GPS, čtení dopravních značek a radarů potvrdí, že se vůz nachází v nepřehledné křižovatce nebo v místě s hustým výskytem chodců, algoritmus ADDW dočasně rozšíří toleranční zóny pro odklon hlavy.
Systém zkrátka pochopí, že váš odlišný úhel pohledu není známkou únavy, ale aktivním skenováním rizik v mrtvých úhlech. Stejně tak by měla být plošně implementována jemněji odstupňovaná odezva, která nahradí okamžitý akustický poplach nenápadným vizuálním symbolem na head-up displeji.
Do té doby však zůstává vzpřímený posed jedinou cestou, jak dosáhnout příměří s umělou inteligencí, která zatím nezná jemné nuance lidského chování. Svoboda za novým volantem v roce 2026 zkrátka vyžaduje, abyste seděli v pozoru a v přesně definovaném geometrickém rámci. V opačném případě vás auto nepustí ani na konec ulice, aniž by vám připomnělo, že jste pro něj chybujícím elementem.
Zdroje: Euro NCAP, Toyota Safety Sense, Volvo Cars, Smart Eye, Neonode