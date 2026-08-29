Narozeniny Škody 742: Stodvacítce je padesát!
Všichni ji známe. Ze silnic, vzpomínek, filmů a samozřejmě ze Světa motorů. Stodvacítka, interně známá jako typová řada Škoda 742, právě slaví půlstoletí od premiéry.
V osmdesátkách motorizovala celé Československo, v devadesátkách byla pro mnoho domácností každodenním sluhou a ze silnic nezmizela dodnes. Změnila se jen skupina jejích provozovatelů – vedle starších venkovanů už ji v roce 2026 provozují jen nadšenci a recesisté. Ale oslovuje i některé velmi mladé motoristy, kteří s ní v karavanách vyrážejí na dlouhé výlety po Evropě.
Zároveň ale ceny těchto socialistických fosilií s hezkým zevnějškem a z hlediska spolehlivosti nevypočitatelnou technikou stoupají do výšin, na jaké nemají nárok. Spekulanti a nereálně uvažující prodávající totiž trh se starými českými ojetinami zdevastovali, s čímž jim ochotně „pomohli“ i mnozí vykukové s nabídkou náhradních dílů. V inzerci tak najdete třeba předražené přední blatníky nebo zadní svítilny nikoliv s cedulkou „pro lidovou Škodu 105 S“, ale „pro vzácné kupé Rapid 135“.
Premiéra v září 1976
Novinka Š 742 se poprvé předvedla veřejnosti 15. září 1976. Původní stopětky a stodvacítky se následně v různých modifikacích vyráběly v letech 1976 až 1990, tedy čtrnáct let. Tak dlouhou dobu produkce poté už žádná škodovka nepřekonala. Dva modely ji ale vyrovnaly: čtrnácti let produkce dosáhl favorit spolu s modernizací na felicii v letech 1987 až 2001. A poté ještě první novodobé vydání octavie, jehož výroba byla zahájena přesně před třiceti lety a ukončena jako Octavia Tour v roce 2010.