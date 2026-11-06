Nástupce Hyundai i30 očima nezávislého grafika: Hatchbacky v Evropě nevymírají
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Budoucnost Hyundai i30 je opředená otazníky. To neznamená, že bychom nemohli přemýšlet nad tím, jak by mohla vypadat.
Když Kia představila a následně uvedla na trh model K4 jako nástupce hatchbacku Ceed, dalo se předpokládat, že se ve stejném duchu ponese i nástupce Hyundai i30. Ten byl s ceedem technicky spřízněný a letos kroutí desátý rok na trhu, takže je na nástupce nejvyšší čas.
Přesněji, byl by – kdyby automobilka Hyundai letos v červnu neoznámila, že i30 v obou svých dnes prodávaných karosářských variantách, tedy hatchback a kombi, skončí bez přímého nástupce. Důvod? Jak vyplývá ze slov Xaviera Martineta, šéfa evropské divize značky, se na něm totiž nedá vydělat dost peněz.
Označení „přímý nástupce“ jsme ale použili schválně. Konec i30 v jeho současné formě sice potvrdilo i české zastoupení Hyundai, nějaký nástupce však přeci jen přijde. Měl by být větší, místo nižší střední třídy, tedy segmentu C, by měl stát na pomezí segmentů C a D.
Jak by mohl s trochou představivosti vypadat, zpracoval grafik Honza Lušovský. Pracoval na něm více jako na nástupci modelu i30 než větším autě, a tak ho založil na Kie K4. Úplně stejná jsou však jen okna po C-sloupek, zbytek je odlišný – a pojatý v soudobém stylu automobilky Hyundai s motivem čtyř teček (písmeno H v morseovce) a designovým jazykem Art of Steel.
Zda bude nástupce i30 vypadat nějak podobně, nebo naopak úplně jinak, je zatím ve hvězdách – ilustrace v galerii nejsou opravdu ničím jiným než ilustracemi. Nápadem, jak by mohl vypadat, z hlavy grafika zajímajícího se o auta. Zbývá jen otázka – líbí se vám? Změnili byste něco?
Zdroj foto: Jan Lušovský