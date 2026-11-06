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Nástupce Hyundai i30 očima nezávislého grafika: Hatchbacky v Evropě nevymírají

Nástupce Hyundai i30

Nástupce Hyundai i30 Zdroj: Jan Lušovský

Nástupce Hyundai i30
Nástupce Hyundai i30
Nástupce Hyundai i30
Nástupce Hyundai i30
Nástupce Hyundai i30
Hyundai i30 N Line
Hyundai i30 N Line
Hyundai i30 N Line
14 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
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Budoucnost Hyundai i30 je opředená otazníky. To neznamená, že bychom nemohli přemýšlet nad tím, jak by mohla vypadat.

Když Kia představila a následně uvedla na trh model K4 jako nástupce hatchbacku Ceed, dalo se předpokládat, že se ve stejném duchu ponese i nástupce Hyundai i30. Ten byl s ceedem technicky spřízněný a letos kroutí desátý rok na trhu, takže je na nástupce nejvyšší čas.

Přesněji, byl by – kdyby automobilka Hyundai letos v červnu neoznámila, že i30 v obou svých dnes prodávaných karosářských variantách, tedy hatchback a kombi, skončí bez přímého nástupce. Důvod? Jak vyplývá ze slov Xaviera Martineta, šéfa evropské divize značky, se na něm totiž nedá vydělat dost peněz.

Označení „přímý nástupce“ jsme ale použili schválně. Konec i30 v jeho současné formě sice potvrdilo i české zastoupení Hyundai, nějaký nástupce však přeci jen přijde. Měl by být větší, místo nižší střední třídy, tedy segmentu C, by měl stát na pomezí segmentů C a D.

Jak by mohl s trochou představivosti vypadat, zpracoval grafik Honza Lušovský. Pracoval na něm více jako na nástupci modelu i30 než větším autě, a tak ho založil na Kie K4. Úplně stejná jsou však jen okna po C-sloupek, zbytek je odlišný – a pojatý v soudobém stylu automobilky Hyundai s motivem čtyř teček (písmeno H v morseovce) a designovým jazykem Art of Steel.

Zda bude nástupce i30 vypadat nějak podobně, nebo naopak úplně jinak, je zatím ve hvězdách – ilustrace v galerii nejsou opravdu ničím jiným než ilustracemi. Nápadem, jak by mohl vypadat, z hlavy grafika zajímajícího se o auta. Zbývá jen otázka – líbí se vám? Změnili byste něco?

Anketa
Jak se vám ilustrace nástupce Hyundai i30 líbí?
Perfektní, měli by to rovnou začít vyrábět
Ujde to, současné hyundaie ale nejsou můj šálek čaje
Změnil/a bych více věcí, rozepíšu se v komentáři
Nepodstatné, i30 nebude škoda
Celkově 17 hlasů

Video placeholder
Hyundai i30 kombi N Line Premium FL2 zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Zdroj foto: Jan Lušovský

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