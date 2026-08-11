Nástupce Volkswagenu Touareg se dočkal modernizace. Pod kapotou hřmí známé srdce
Volkswagen uvádí na americký trh druhou generaci stylového SUV Atlas Cross Sport, která přináší sportovnější design a modernější technologie. O jeho pohon se stará nejvýkonnější verze osvědčeného dvoulitrového motoru EA888 TSI s turbodmychadlem s proměnnou geometrií.
Zatímco evropský trh dostal v roce 2018 třetí generaci oblíbeného modelu Touareg, jeho pomalé prodeje za oceánem donutily Volkswagen přijít s něčím novým. Proto se na americkém trhu tehdy objevil model Atlas, velké rodinné SUV se třemi řadami sedadel, ale za nižší cenu oproti luxusnějšímu touaregu a s jinou technikou – na platformě MQB s motorem vpředu napříč.
Model měl u Američanů úspěch, jeho rozměry však znamenaly, že po touaregu zůstala propastná díra k menšímu modelu Tiguan. A právě tu zaplnil v roce 2020 model nazvaný Atlas Cross Sport, což je krkolomný název pro vůz designově příbuzný plnohodnotnému atlasu.
Je však výrazně kratší, má pouze dvě řady sedadel a praktické tvary mění za stále oblíbenější svažující se záď. Nyní se dočkal druhé generace, která připomíná evropský T-Roc, jen zvětšený na 120 %. Příď si i tentokrát vypůjčuje z atlasu a třebaže je oproti němu menší o 14 cm, pořád to není drobek – s délkou 4968 mm je o necelých 10 cm delší než evropský touareg.
Designér William Lee zodpovědný za exteriér nového modelu říká: „Díky nízké kabině a krátkému zadnímu převisu má vůz opravdu sportovní postoj. Jak proporce, tak použití lišt v barvě karoserie povyšují jeho vzhled do prémiové třídy.“ Tomu pomáhají také nové světlomety na obou koncích vozu, které jej řadí mezi moderní Volkswageny. Nechybí ani osvětlená loga značky.
Jakkoli více fluidní tvary nových Volkswagenů k dobrodružně vyhlížejícímu modelu Atlas příliš nesedí, sportovnějším proporcím modelu Atlas Cross Sport naopak velmi sluší. Dynamická a ostrá linie se táhne podél horní části boků karoserie a nahrazuje tak výrazné prolisy rovnoběžné s lemy blatníků, které byly typické pro první generace obou modelů.
Volkswagen Atlas Cross Sport |
Uvnitř není rozdílů tolik. Interiéru samozřejmě dominuje obrovský centrální displej o úhlopříčce 15" (pouze v základní výbavě si musí vystačit s 12,9", který je ve většině evropské nabídky značky maximem, ve vrcholném modelu ID.7 je naopak 15" standardem). Všechny modely jsou ale vybaveny konfigurovatelným přístrojovým štítem Digital Cockpit Pro o úhlopříčce 10,25".
Uprostřed středové konzole najdeme nový ovladač Driver Experience známý například z nového T-Rocu. Slouží k ovládání hlasitosti audiosystému, jízdních režimů a funkce Atmospheres. Nový Atlas Cross Sport také umožňuje souběžné nabíjení dvou mobilních telefonů díky vylepšenému bezdrátovému nabíjení Qi2 a k dispozici je celkem pět portů USB-C.
Volkswagen Atlas Cross Sport |
Mezi nové standardní prvky výbavy patří elektricky ovládané zadní dveře s funkcí Easy Open, zadní sluneční clony, automaticky stmívatelné zrcátko na straně řidiče, dvojité osvětlení zavazadlového prostoru a přední i zadní parkovací senzory. Základní verze modelu Atlas Cross Sport je vybavena audiosystémem s 9 reproduktory, zatímco v nejvyšší výbavě je k dispozici prémiový audiosystém Harman Kardon se 14 reproduktory.
Zejména na dlouhých trasách potěší řidiče vylepšené ergonomické sedadlo nastavitelné ve 12 směrech a se zdokonalenou bederní opěrkou s nastavením do 4 směrů. Vyšší výbavy přidávají nastavitelnou oporu stehen a vylepšenou funkci masáže na celém opěradle pro řidiče i spolujezdce. K dispozici je i rozměrné panoramatické střešní okno.
Nový model Atlas Cross Sport 2027 je postaven na vylepšené platformě MQB Evo a zachovává si prostorný interiér – zejména velkorysý zavazadlový prostor a prostor pro nohy na zadních sedadlech. Pod kapotou využívá nejmodernější verzi čtyřválcového motoru EA888 TSI s označením evo5, který je zároveň nejvýkonnější motorizací, která kdy v tomto modelu byla k dispozici.
Turbodmychadlem přeplňovaný zážehový dvoulitr s přímým vstřikováním je v podstatě zcela nový motor využívající turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek. V modelu Atlas Cross Sport dosahuje výkonu 282 koní a 351 Nm točivého momentu, přesto by měl být úspornější než dosavadní varianta.
Pro spořivé zákazníky plánuje Volkswagen uvést také hybridní variantu, na tu si však bude potřeba počkat minimálně do poloviny životního cyklu modelu, který pravděpodobně přijde až za tři, možná čtyři roky. Stávající motorizace je spárována s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem předních nebo volitelně také všech kol 4Motion. Tažná kapacita je přibližně 2,25 tuny.
Neobejde se bez předplatného
Předplacené služby jsou v moderních vozidlech evergreenem, který ze zákazníků dokáže dostat peníze i po zaplacení kupní ceny vozu, aniž by s autem bylo něco špatně. Nový Volkswagen Atlas Cross Sport prémiové služby alespoň sjednocuje do jednoho balíčku „In-Vehicle Premium“, což přinese větší pohodlí.
Jeho součástí je navigace s dopravními daty v reálném čase, hlasová asistence zahrnující generativní umělou inteligenci, přístup k více než 30.000 radiostanicím a milionu podcastů, funkce Wi-Fi hotspotu s možností připojení až čtyř zařízení, nebo funkce AirConsole. Díky ní je možné infotainment používat jako herní platformu (pokud vozidlo stojí).
Vylepšeny byly samozřejmě také bezpečnostní a asistenční funkce, přibyl nový středový airbag vpředu (celkový počet je ale pouhých 7 airbagů) a vylepšení se dočkaly také asistenční technologie IQ.Drive. Funkce Travel Assist nově umožňuje kromě poloautomatizovaného řízení s rukama na volantu také řidičem iniciovanou změnu jízdního pruhu.
Stejně jako u minulé generace se neplánuje import do Evropy, ovšem protože i u nás auta pořád rostou, musíme se zeptat. Myslíte si, že by měl takový model šanci uspět i v Evropě? Napište nám to do komentářů.
Zdroj: Volkswagen USA