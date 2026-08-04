Nástupce Volva EX40 se blíží. Za méně peněz nabídne více prostoru a nové jméno
Čistě elektrickou variantu spalovacího SUV Volvo XC40 by brzy měl nahradit zcela nový model. Využít by měl stejnou platformu SPA3 jako zbrusu nové Volvo EX60, což by mělo mít pozitivní vliv na cenu modelu.
Při pohledu do konfigurátoru automobilky Volvo se člověk musí napřed zamyslet, jestli je opravdu v roce 2026. Totiž model EX40 sice v nabídce najdeme teprve dva roky, pod jménem XC40 Recharge byl ale dostupný už od roku 2020 a spalovací varianta modelu XC40 se představila už v září roku 2017.
Vedle zbrusu nového modelu EX60 tak vypadá trochu jako zapomenuté dítko, což v populárním segmentu prémiových C-SUV není zcela žádoucí. Zahraniční zdroje nyní naznačují, že se tato situace brzy změní. Dostupné informace poukazují na příchod modelu EX50 postaveného na platformě SPA3, který by měl archaickou EX40 nahradit.
Jak již naznačuje název, mělo by jít o rozměrově větší model, přesto však důvěrné zdroje prozradily serveru Automotive News, že by měl být s cenou pod 50.000 dolarů (přibližně milion korun) výrazně levnější než stávající EX40. Ta na českém trhu aktuálně startuje na částce 1.218.500 Kč a slibuje dojezd 477 km.
To znamená, že auto na téměř dekádu starém základě je dražší než zcela nový Mercedes-Benz GLA i letos modernizované Audi Q4. BMW iX1 bylo sice představeno už v roce 2022, ale podobné parametry jako EX40 nabízí přibližně o 200 tisíc levněji.
Podle magazínu Automotive News by se nový model měl od podzimu roku 2027 vyrábět v novém závodě společnosti ve slovenských Košicích. Značka údajně počítá s prodejem 10.000 kusů ve Spojených státech již v prvním roce, což by z modelu udělalo jeden z nejprodávanějších vozů značky na americkém trhu. Dle zmíněného serveru je ale možné, že Volvo upřednostní výrobu pro evropský trh, na kterém očekává velký zájem.
Detailů o chystaném automobilu zatím není mnoho, ví se zatím jen, že bude delší a vyšší než model EX40, ale to není u nových vozidel nic neobvyklého. Díky platformě SPA3 se také můžeme těšit na 800V elektrickou architekturu a v souvislosti s tím i rychlejší nabíjení. Zahraniční publikace však při pokusu zjistit o modelu více informací neuspěly.
Mluvčí společnosti Volvo Thomas McIntyre Schultz se odmítl vyjádřit, na dotaz serveru CarScoops však odpověděl slovy: „Volvo bude i nadále investovat do rozšiřování naší nabídky elektromobilů.“
Kromě zastarávající čistě elektrické varianty EX40 server CarScoops dále poukázal na chystanou modernizaci spalovacího modelu XC40, jejíž prototypy se špionážním fotografům podařilo zachytit v polovině června ve Španělsku. Z fotografií jsou patrné drobné změny v přední i zadní části, klíčovou změnou by však měl být velký centrální displej v interiéru. Podobných změn se při dřívější modernizaci dočkaly také větší spalovací modely XC60 a XC90.
Zdroj: Automotive News, CarScoops, Car & Driver