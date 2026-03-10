Naviják v nárazníku? Minulost! Jeep má lepší řešení
Kdo jiný by měl přinášet zajímavé inovace než automobilka, jejíž jméno se stalo pro označení terénních vozidel synonymem. „Džíp“ sice vyrábí také městské modely, ani s nimi se však terénu bát nemusíte. Elektrická platforma navíc dovoluje zajímavá řešení.
Jeep s modelem Wrangler dobyl trh s terénními vozy. Oficiálně se představil až v roce 1986 na autosalonu v Chicagu, ovšem jeho prvopočátky sahají v historii mnohem hlouběji. Hned v roce 1945 se model Willys MB pod označením CJ stal prvním masově vyráběným vozem s pohonem 4x4 na světě.
V moderní historii Wrangler dlouho ovládal segment dobrodružných terénních vozů pro volný čas, jelikož konkurence nenabízela ani polovinu vychytávek, které si díky svému jménu a historii mohl dovolit právě wrangler. Přírodu na dosah ruky nabízel díky sundavací pevné či plátěné střeše a odnímatelným bočním dveřím dlouho jako jediný.
Skutečná konkurence přišla až s návratem modelu Ford Bronco, který staví na stejném receptu – odnímatelné dveře (dokonce bez rámu oken a zrcátek), výborné terénní schopnosti, odnímatelná střecha, krátká i dlouhá varianta, a hlavně povedený retro vzhled, který si okamžitě našel přízeň u zákazníků.
Jeep Wrangler je přes novou konkurenci stále populární, což nelze říci o jeho plug-in hybridní variantě 4xe. Tu Stellantis nedávno stáhl z prodeje. Z části se tím připravoval na příchod zcela nového wrangleru budoucnosti – plně elektrického modelu Recon. Právě ten by mohl využít své elektrické platformy pro implementaci inovativního řešení navijáku.
Model sice stojí na platformě STLA Large, která znamená samonosnou karoserii a elektromotory odděleně na přední a zadní nápravě, ale zachovává si vychytávky wrangleru například v podobě odnímatelných dveří. Terénu se přes svou konstrukci vůbec nebojí.
Skrytý pod kapotou
Jeep si už v roce 2024 patentoval zajímavé technické řešení navijáku. Ten běžně najdete na předním nárazníku, většinou pevnostním, který je těžký sám o sobě. Všechna tato hmotnost je daleko před přední nápravou, což má negativní vliv na jízdní vlastnosti, aerodynamiku a při nevhodném umístění navijáku i na samotnou průchodnost terénem či výhled z vozu.
Zároveň je celý systém vystaven náporu přírodních vlivů, bláta, větví a podobných nástrah cest mimo civilizaci. Výhodou takového umístění je samozřejmě jednoduchá dostupnost, když už je naviják potřeba využít. Jeep však u svých elektrických modelů zřejmě nepřemýšlel jen nad maximalizací zisku, nýbrž se snažil inovovat a zachovat svou terénní DNA.
Jednou z nesporných výhod elektrické platformy je její možné uzpůsobení tak, aby motorový prostor mohl být využit například pro přední zavazadelník. Právě zde se skrývá kreativní řešení Jeepu pro naviják. Patentoval si umístění pod kapotou, kde se může namontovat na podélné nosníky přední části karoserie a rozložit tak i relativně velkou sílu.
Toto řešení nabízí hned několik výhod. Aerodynamika je pro elektromobily klíčová, a když jste Jeep, který potřebuje zákazníkům nabídnout maskulární a hranatý design, každá trocha do mlýna se počítá. Přemístění neaerodynamického navijáku pod kapotu určitě nějaký kilometr k dobru u celkového dojezdu přidá.
V patentovaném řešení navíc není potřeba pro použití kapotu otevírat, snadný přístup zajišťuje malý otvor v přední části. Lano je vedeno tak, aby se hladce odvíjelo a zároveň bylo chráněno od nákladu, který se v předním zavazadelníku může nacházet. Celý systém je tím také chráněný před vlivy vnějšího prostředí.
Nabízí se použití patentovaného řešení v modelu Recon, jehož představení je za rohem, avšak automobilkou zatím oficiálně potvrzeno nebylo. Patenty mohly být registrovány jen pro ochranu zajímavého nápadu, nejsou zárukou, že dané řešení bude v sériové výrobě využito. Jeho nabídkou by však Jeep mohl přesvědčit své zákazníky o tom, že ani elektrický Recon se terénu nezalekne.