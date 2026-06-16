Návrat dobrodruha. Nové Audi A6 Allroad se drží osvědčeného receptu
Přizvednuté Audi A6 se odhaluje s macatými boky, šestiválcovou naftou a poprvé ve své historii i s plug-in hybridním pohonem. Vzduchový podvozek a klasický hřídelový pohon všech kol jsou samozřejmostí.
Německá automobilka Audi vrací do své nabídky model třídy, kterou ostatní prémioví výrobci postupně opustili. Jde o zvýšené kombíky, s nimiž v moderní době kdysi začalo Volvo se Subaru, nejznámější se však stal právě produkt ingolstadtské značky s názvem A6 allroad quattro. Tato verze se vyrábí od generace C5 a při loňském příchodu generace C9 se zatím neukázala – až dosud.
Nejdůležitější změnou oproti běžné A6 Avant je zvýšený podvozek, a to nijak málo – o 34 milimetrů. V extrému je možné podvozek zvednout o dalších 15 mm v režimu Offroad a o 20 mm v režimu Offroad+. Rozsah nastavení světlé výšky je 55 mm, tedy o 25 mm víc než u avantu, který může také být vybaven vzduchovým podvozkem.
Režimy pro jízdu mimo asfalt jsou kromě zvýšení světlé výšky spojeny také s úpravou nastavení jízdních asistentů. V Offroadu+ umožňuje kontrola trakce určitý prokluz kol pro lepší trakci na štěrku, písku nebo sněhu. Také se jinak, agresivněji chová elektronická simulace samosvorného diferenciálu a vektorování točivého momentu. A konečně, dvouspojková převodovka S tronic řadí ve vyšších otáčkách.
Na silnici je k dispozici komfortní režim, vyvážený režim a mód Dynamic, které podvozek snižuje o 20 milimetrů pro vyšší stabilitu. Při dálničních rychlostech nad 120 km/h se podvozek automaticky snižuje o 20 mm ve všech režimech kvůli snížení odporu vzduchu.
Ovladatelnost dále podporuje progresivní řízení s tužším uložením a optimalizovaný systém natáčení všech kol. V nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí až o 5 stupňů v opačném směru než přední, což zkracuje průměr otáčení o jeden metr. Ve středních a vyšších rychlostech se zadní kola natáčejí až o 2 stupně ve stejném směru jako přední, což zvyšuje stabilitu např. při změně jízdního pruhu na dálnici.
Karoserie je také o 11 cm širší – není to překlep, opravdu jedenáct centimetrů – a dostala ochranné plastové obložení, specifickou masku chladiče, upravené nasávací otvory, ochranné kryty podvozku, boční prahy, zadní difuzor a střešní ližiny. Litá kola jsou nabízena v rozměrech 19, 20 a 21 palců.
Vnější osvětlení zajišťují světlomety s technologií Matrix LED, které navíc obsahují mikro-LED modul schopný promítat na vozovku naváděcí linie nebo varování před kluzkým povrchem. Umožňují volbu mezi osmi digitálními podpisy denního svícení a zadních obrysovek. Ty mají technologii OLED a komunikují s okolím za účelem zvýšení bezpečnosti. Např. když zapnete dvojblinkry, obrysovky zobrazí výstražné trojúhelníky.
Uvnitř tři displeje
Interiér nepřekvapí – jde o kokpit známý z běžné A6. To znamená panoramatické duo displejů Audi MMI, které integruje 11,9" přístrojový štít Audi virtual cockpit a 14,5" dotykovou obrazovku multimediálního systému. Spolujezdec může mít k dispozici vlastní volitelný displej o úhlopříčce 10,9".
Pohodlí posádky zajišťuje důsledná zvuková izolace, čtyřzónová automatická klimatizace, sledování kvality vzduchu, stmívatelné panoramatické střešní okno a sedadla s vyhříváním, ventilací a masážní funkcí. Ta zadní jsou polohovatelná, čímž také lze drobně upravit objem zavazadelníku. Ten ale není kdovíjak obří – základ je 466 litrů u konvenční verze a 404 litrů u plug-in hybridu. V maximu je to 1497, resp. 1423 l.
Plug-in hybrid je k dispozici poprvé v historii tohoto modelu. Kombinuje zážehový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 252 koní s elektromotorem o výkonu 143 koní, což poskytuje celkový systémový výkon 367 koní a točivý moment 500 Nm.
Trakční akumulátor s celkovou kapacitou 25,9 kWh (využitelná kapacita je 20,7 kWh) umožňuje čistě elektrický dojezd až 95 km podle metodiky WLTP. Nabíjení střídavým proudem je podporováno do výkonu 11 kW, přičemž plné nabití trvá přibližně dvě a půl hodiny. Hybridní management nabízí režimy EV a hybrid, vícestupňovou rekuperaci při brzdění a nastavení cílové úrovně nabití přes rozhraní MMI.
Pro příznivce naftových motorů je připraven třílitrový vznětový šestiválec o výkonu 299 koní a točivém momentu 580 Nm. Prostý elektrifikace samozřejmě není, řečí Audi jde o mild hybrid plus. To znamená, že kromě startér-generátoru a elektrického kompresoru pro zrychlení odezvy motoru na plynový pedál má také 24k elektromotor, který dokáže vozem pomalu hýbat např. při manévrování na parkovišti. Tuto techniku má i běžná A6, ovšem allroad k ní dostal zvýšenou maximální hmotnost přívěsu – 2500 kg, tedy o 400 kg víc než A6 Avant se stejnou motorizací.
Nové Audi A6 Allroad bude možné objednávat ve druhé polovině června 2026. U autorizovaných prodejců značky se první automobily objeví během letošního podzimu. Český ceník zatím není na světě, pro Německo byla základní cena stanovena na 77.250 eur, tedy 1,87 milionu korun.
A6 allroad podle Rouvena Mohra, technického ředitele Audi, „ctí jasnou filozofii: nabídnout vůz, který poskytuje naprosté pohodlí v každodenním provozu, ale jakmile sjedete do náročnějších podmínek, naplno předvede, co v terénu umí“. „A6 allroad představuje ideálního parťáka pro všechny, kteří nechtějí svou volnost zdlouhavě plánovat, ale chtějí zkrátka jen sednout za volant a vyrazit na cesty,“ dodal Mohr.
zdroj info, foto, videa: Audi