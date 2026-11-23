Návrat slavného jména i ethosu: Ferrari 296 Challenge Stradale se obejde bez elektrifikace
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Ferrari představilo hned dvě nové varianty modelu 296. Oba vozy jsou určené primárně na závodní okruh, s variantou „Stradale“ však zákazníci mohou i na silnici. Modely 296 Challenge Evo a Stradale spoléhají výhradně na turbodmychadly přeplňovanou V6, hybridní systém byl odstraněn pro dosažení nižší hmotnosti.
Stejně jako před 23 lety u legendárního modelu 360 Challenge Stradale se model 296 dočkal po verzích GTB, Spider, Speciale a Speciale Spider také derivátu závodního vozu, který může na silnice. Verze Challenge Stradale byla vyvinuta společně s novou verzí čistě okruhového speciálu Challenge Evo, takže kromě mnohých dílů karoserie sdílí také techniku.
„Piccolo V12“, jak se přezdívá motoru V6 s úhlem řad válců 120° a dvěma turbodmychadly v konfiguraci „hot-V“, se totiž v případě 296 Challenge Stradale obejde bez hybridní asistence. Optimalizací plnicího tlaku a časování vačkových hřídelí byla zlepšena odezva ve spodním spektru otáček, maximum je 8500 ot./min. Maximálního výkonu 670 koní dosahuje vůz o pět set otáček dříve, maxima točivého momentu 740 Nm dosahuje již při 6250 ot./min. Závodní vůz Challenge Evo má o 30 koní víc.
Ferrari 296 Challenge Stradale |
Dvouspojková převodovka F1 se u silniční varianty dočkala odlehčených komponent a dvojího ducha – ve vysokých otáčkách se blíží modelu 296 Challenge Evo s časy řazení kolem 170 ms, v nízkých a středních otáčkách má naopak působit plynule a usnadnit běžnou jízdu. Stejný přístup byl využit také při kalibraci brzdového pedálu, který díky kratšímu zdvihu při vysokých úrovních zpomalení přináší sportovnější pocit a snadnější dávkování brzdné síly. Speciální chladicí systém kompenzuje absenci rekuperačního brzdění.
Díky suché hmotnosti pouze 1330 kg zrychlí 296 Challenge Stradale z nuly na sto kilometrů v hodině o desetinu sekundy rychleji než standardní 296 GTB. Novinka sice kvůli absenci hybridního systému ztrácí 140 koní, je ale také o 140 kg lehčí. Dle měření EU by tak měla vážit pod 1,6 tuny. Že výkon není vše, dokazuje novinka také na okruhu. V domácím Fioranu je s časem 1:18,500 o 2,5 sekundy rychlejší než standardní varianta GTB a dokonce o půl sekundy rychlejší než vrcholné 296 Speciale či model SF90 s výkonem přes 1000 koní.
Okruhový speciál na silnice
Model 296 Challenge Stradale tomu kromě hmotnosti vděčí také četným aerodynamickým změnám. Při rychlosti 250 km/h vytváří přítlak 617 kg, o 72 % více než standardní 296 GTB. Ve srovnání s ním se o 7 % zvýšila také maximální boční dynamika a o 34 % celková stabilita. Míra náklonu karoserie se snížila o celých 68 %. Vděčí za to poloaktivním tlumičům, specifickému nastavení podvozku a také pružinám s přibližně dvojnásobnou tuhostí oproti předchozím modelům.
Ty jsou dokonce tak tuhé, že bylo potřeba využít také sériově zapojenou pomocnou pružinu, která tu hlavní udržuje na místě v momentě, kdy je tlumič maximálně vysunut. Zároveň zabraňuje chvění v momentě, kdy se hlavní pružina během fáze odskoku odlehčí. Zmíněné konstrukční řešení je přímo odvozené od závodní varianty 296 Challenge Evo. Dostatek trakce silničnímu vozu zajišťují speciálně vyvinuté pneumatiky Pirelli P Zero R a P Zero Trofeo RS. Technologie Pirelli Color Edition umožňuje přizpůsobení barvy pneumatik pomocí společně vulkanizovaných vložek.
Důraz byl kladen také na zvukovou kulisu. Standardní výfukový systém přebírá dvojité koncovky závodního vozu a disponuje širším potrubím, které dle Ferrari „zvýrazňuje vyšší frekvence charakteristického zvuku šestiválce“. Systém „hot tube“ zachycuje tlakové vlny ještě před dodatečnou úpravou výfukových plynů a přenáší je do kabiny.
Volitelně je k dispozici také výfukový systém navržený přímo pro jízdu na okruhu, který je montován skrz oficiální síť prodejců a jeho instalace nemá vliv na tovární záruku. Správně by s ním však majitelé neměli vyjet na silnici, jelikož postrádá prvky potřebné pro homologaci k provozu. Vůz na to upozorní zvukovým signálem po nastartování.
Vzhledem k absenci hybridního systému bylo nutné specificky vyvinout některé komponenty včetně mechanického kompresoru klimatizace a systému Belt Starter Generator (BSG), který plní funkci alternátoru a startéru. Dnes poměrně běžný systém je u silničního vozu Ferrari naprostou novinkou. Kromě hardwarových změn došlo k úpravě systémů řízení jízdní dynamiky, která závisí na zvoleném jízdním režimu ovladačem Manettino.
V Maranellu ale mysleli také na použitelnost vozu při cestě na trať či při jiných mimookruhových aktivitách. Ve výbavě tak nechybí adaptivní tempomat, Matrix LED světlomety, přední a zadní parkovací kamera nebo kamera umístěná na čelním skle. Nechybí bohužel ani plejáda dnes povinných asistenčních funkcí včetně sledování únavy či udržování v jízdním pruhu.
Záleží na zákazníkovi
Model 296 Challenge Stradale se snaží v nejvyšší možné míře zachovat identitu plnohodnotného závodního vozu. Na pohled jsou si vozy velmi podobné, přestože u silniční varianty se vešel malý zavazadlový prostor do přední i zadní části vozu a samozřejmě byly splněny také homologační požadavky silničních vozidel.
Jednoduché a přitom agresivní linie přední části jsou doplněny širokým karbonovým splitterem a aerodynamickými křidélky po stranách. Zadní části dominuje pevné křídlo a již zmíněné dvě kulaté koncovky výfuku. Kolem nich se nachází černá kovová mřížka, skrz kterou jsou vidět některé technické komponenty v zadní části vozu. Je také designovým odkazem na model 360 CS.
Uvnitř novinka standardně vychází z uspořádání modelu 296 GTB, drobné změny však nastaly. Přepracovaný středový tunel je vyroben z uhlíkových vláken a má záměrně minimalistický design: vpředu je volič převodovky, držák na nápoje a bezdrátová nabíječka. Loketní opěrka i odkládací přihrádka chybí. Z karbonu jsou vyhotoveny také jednodílné panely dveří bez loketní opěrky i úložných přihrádek. Na přání je možné zvolit ještě extrémnější verzi kokpitu zbavenou velké části nepotřebného obložení a koberců ve spodní části.
Důraz je kladen také na nepřeberné možnosti individualizace, v nabídce tak nechybí například sedadla s trubkovou konstrukcí z uhlíkových vláken převzatá z modelu SF90 XX Stradale, čalounění několika barevnými odstíny alcantary, karbonové disky kol, karbonové doplňky, barevné akcenty zvýrazňující aerodynamické prvky či speciální lakování se zakázkovou grafikou střechy i dalších částí karoserie.
Vůbec nejzajímavější je ale cena a dostupnost vozu. Dle dostupných informací bude novinka výrazně levnější než vrcholný model 296 Speciale s hybridním pohonným systémem. V Itálii model 296 CS začíná na částce 291.000 eur (lehce nad 7 milionů korun), zatímco vrcholné 296 Speciale vyjde minimálně na 405.000 eur (bezmála 10 milionů korun).
Překvapivě by navíc produkce modelu 296 CS neměla být omezena časově ani počtem vyrobených kusů. Na model se také vztahuje sedmiletý rozšířený program údržby, který zahrnuje pravidelný servis v intervalu 1 rok či 20.000 najetých kilometrů.
|Motorizace
|2992 cm³ V6 (120°) turbo, suchá skříň
|Max. výkon
|670 hp při 8000 ot./min
|Max. točivý moment
|740 Nm při 6250 ot./min
|Převodovka
|Dvouzápadková F1, 8 stupňů
|Maximální rychlost
|>300 km/h
|Zrychlení (0-100/200 km/h)
|2,8/7,9 s
|Brzdná dráha 200-0 km/h
|101 m
|Suchá hmotnost (volitelná výbava)
|1330 kg
|Suchá hmotnost/výkon
|1,98 kg/k
|Rozložení hmotnosti (vpředu/vzadu)
|41,5/58,5 %
|Rozměr pneumatik
|245/35 R20 vpředu
305/35 R20 vzadu
|Rozměr brzdových kotoučů CCM
|398 x 38 mm vpředu
380 x 34 mm vzadu
|Rozměr karoserie (d × š × v)
|4678 × 2039 × 1301 mm
|Rozvor
|2600 mm
|Rozchod kol (vpředu/vzadu)
|1678/1654 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|67 l vpředu + 88 l vzadu
|Objem palivové nádrže
|64,5 l
|Spotřeba dle WLTP
|V procesu homologace
|Cena (odhad)
|7.100.000 Kč
Zdroj: Ferrari