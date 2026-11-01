Návštěva CFMOTO: S větrem o závod
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Mezi výrobci motocyklů aktuálně není žádná značka, která by se rozvíjela tak dynamicky jako CFMOTO. I proto jsme přijali pozvání do její čínské centrály, abychom se podívali, jak to dělají.
Ještě před deseti lety nikdo v Evropě netušil, že nějaká značka CFMOTO existuje. Její příběh odstartovala malá dílna na motocykly založená v roce 1989 v čínském městě Hangzhou. Koncem devadesátek představila první městský skútr, v roce 2005 první pracovní čtyřkolku a v roce 2020 postavila novu továrnu, kde se vyrábí i KTM. Nyní do skupiny patří tři značky (CFMOTO, Goes, Zeeho), má pět továren po celém světě, ročně jí rostou tržby asi o 35 % a plánuje vyrábět čtyři miliony motorek a čtyřkolek ročně.
V prodejích jednostopých motocyklů je u nás dvojkou a v první desítce ji najdete v třiceti zemích světa. Mezi pracovními čtyřkolkami a UTV je v Česku jasnou jedničkou a stejná pozice jí patří v 35 zemích světa.
Ve velkém stylu
A to už je důvod se o úspěchy a plány do budoucna podělit s novináři z celého světa na první globální konferenci. V moderním areálu nás vítá řada motorek a čtyřkolek. Některé stroje vidíme poprvé, protože se ani do Evropy nedovážejí. Škoda je to zejména u skútrů – moderně střižený SC-F i retro Aura vypadají pěkně. Jenže v útrobách jim bije stopadesátkový motor, na který bohužel v Evropě nestačí řidičák na auto. Už se těšíme, až dostanou stopětadvacítky. Také kapotovaná pětistovka SR vypadá hezky, stejně jako 750SR-S v atriu hlavní budovy.
Jenže ani na nich se u nás nesvezeme. Hned vedle si ale všímáme něčeho nevšedního. Cruiser CL-C 450 nemá nožní řadicí páčku a nad blokem motoru svítí nápis AMT. Půjde o první model s automatem, u nějž lze volit rychlosti i páčkami na řídítkách. Nová je také čtyřkolka CFMOTO Gladiator C6, tedy nejsilnější jednoválcová verze nastupující čtvrté generace. Škoda jen, že zástupci CFMOTO byli v případě informací o novinkách hodně zdrženliví a nic neprozradili. Odkázali nás na blížící se veletrh motocyklů Eicma 2026, jehož brány se otevřou třetího listopadu.
„Být globální pro nás neznamená jen to, kde prodáváme, ale především to, jak fungujeme. Nyní vůbec poprvé odhalujeme naše výrobní kapacity, technologie, závodní kořeny a všechny schopnosti, které to vše propojují. Chceme, aby lidé na různých trzích pochopili, že ačkoli naše kořeny sahají do Číny, naše ambice i okruh konkurentů jsou globální,“ říká hned na úvod Ferdinand Klauser, generální ředitel centra pro řízení značky CFMOTO.
Vzletný úvod
Do budoucna chce CFMOTO rozvíjet povědomí o značce, které by měly podpořit sportovní úspěchy nebo autentický a nezaměnitelný design motorek. Další růst má zajistit i vývoj nových technologií. Takže je prvním motocyklovým výrobcem, který nabízí bezdrátové CarPlay, je mezi prvními, již podporují Google Maps, zvládá digitální klíč technologií NFC, u čtyřkolek zavedlo elektronické řazení tlačítky a pro adaptivní tempomat využívá údajů z radaru a kamery.
Zajímavější pro nás ale byla návštěva oddělení, do kterých se ještě žádný novinář nedostal, například centrálního institutu pro výzkum a vývoj (R&D). V boxech podél dlouhé chodby tam například technici na monitorech sledují chování motorů při určitých otáčkách nebo materiálů při zátěži. Konečný stroj je totiž postaven na společném vývoji softwaru, integraci všech systémů nebo simulaci a fyzickém testování jednotlivých komponent. Rozhodně zajímavá byla i návštěva laboratoře zaměřené na hluk, vibrace a chvění (tzv. NVH – Noise, Vibration and Harshness), kde inženýři analyzují a optimalizují tyto parametry s cílem zlepšit jízdní vlastnosti, komfort a celkovou kvalitu jízdy.
Preciznost se také odráží ve výrobě, kde například všechny motory procházejí podrobnou kontrolou a před zabudováním do motocyklu jsou nejprve nastartovány na stolici. Automatizace výrobní linky motocyklů je vysoká, i když většinu operací musí provádět montér. A víte například, že čtyřkolky sjedou z výrobní linky kompletní, aby se vyzkoušela jejich funkčnost, a až potom se jim sundají kola a sníží podvozek, aby se vešly do přepravních beden?
Třešničky na konec
Nejprve se ale musí motocykl či čtyřkolka vyvinout, na čemž pracuje i Institut průmyslového designu CFMOTO (CFID). Ten koordinuje designérské kapacity napříč Čínou, Evropou a Severní Amerikou. A tady na nás čekaly nejen nákresy a vysvětlení postupů od prvotní myšlenky až po konečný stroj, ale také dva koncepty, které v nejbližší době uvidíme i na silnicích. Prvním je cruiser CFMOTO 550CL-C, takže je jasné, že aktuální řada dostane motor o větším objemu. Vedle téměř sériového provedení tu stojí i hliněný model. Stejným, tedy hliněným procesem prošla i čtyřkolka Goes 700 Concept. A jelikož právě design má být jedním z důležitých prvků sebeurčení značky CFMOTO, představí se v příštím roce nová designová filozofie s podtitulkem „Forma následuje vítr“ (Form Follows the Wind).
Zlatým hřebem je však prototyp supersportu V4 SR-RR. Díky výkonu 210 koní, hmotnosti 180 kg, propracované aerodynamice, adaptivnímu podvozku a pokročilým elektronickým systémům mu naměřili rychlost 315,82 km/h. Oficiálně je tak nejrychlejším v Číně vyrobeným motocyklem.
Na závodní dráze
Pro zviditelnění značky je dobrý motosport. I proto se CFMOTO stalo od roku 2024 hlavním partnerem závodní stáje Aspar Team v šampionátech Moto2 a Moto3 v rámci MotoGP. Hned v první debutové sezoně 2024 zaznamenala tato aliance obrovský úspěch, když jezdec David Alonso získal mistrovský titul v Moto3 a tým vybojoval takzvanou trojkorunu (titul jezdce, týmů i konstruktérů). Letos si už s předstihem titul v Moto3 zajistil Maximo Quiles, a tak CFMOTO pošilhává i po nejprestižnější kategorii MotoGP. Jenže cesta do královské třídy je i podle šéfky CFMOTO Motorsports Samanthy Liu výrazně složitější a náročnější. Potřebné zkušenosti ale může získat i v seriálu WorldWCR (FIM Women’s Circuit Racing World Championship), který se jezdí v rámci superbiků WSBK. Model 675SR-R se totiž od sezony 2027 stane oficiálním jednotným motocyklem tohoto mistrovství světa žen v okruhových závodech.
Zdroj: Svět motorů