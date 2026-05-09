Navštívili jsme autosalon Auto China 2026: Kombíky, roboti a staré zvyky
Pokud dnes chceme vidět budoucnost automobilového průmyslu, musíme se vydat daleko na východ. Největší automobilová výstava se letos koná v Pekingu a ukazuje, jaké jsou nové trendy.
Automobilové výstavy na západě jsou v úpadku, a tak pokud chcete vidět opravdu pořádnou autoshow, musíte na východ. Ta největší na světě se dnes koná v Číně, střídavě v Šanghaji a Pekingu. Letos přišla řada na čínské hlavní město, kam jsme se vydali i my. Auto China 2026 je tak velké, že se koná ve dvou sousedících areálech na 380 000 m2. Ukázalo se zde 1451 aut, z čehož 181 modelů mělo světové premiéry, a k tomu se předvedlo i 71 konceptů. Během prvních dvou dnů tu proběhlo přes 200 tiskových konferencí, v průměru jedna každých 5 minut. Ačkoliv zde už prim hrály čínské značky, objevila se i spousta těch západních a mnohé novinky v Pekingu vystavené se objeví i na našich cestách.
V Pekingu bylo také možné vysledovat zajímavé trendy. Nás zaujalo, že se zjevně do módy vrací kombíky, které zde ukázaly zejména čínské značky. Ještě přesněji zde kombíky do módy přicházejí, protože čínské značky až na pár výjimek tyto vozy dosud ignorovaly. Dnes jsou ale brány jako stylovější a praktičtější alternativa k sedanům a vrhají se do nich zejména místní prémiovější značky.
Další trend už tak pozitivní není, čínské automobilky se opět zacyklily ve vzájemném kopírování. Nejpopulárnějšími vzory pro kopie jsou dnes Porsche Taycan a Panamera a Range Rover spolu s Land Roverem Defender. Na stáncích jsme narazili na spoustu aut, která si u této čtveřice vzala více než zjevnou inspiraci. Celkově proti předchozímu roku opět trochu ubylo na odvaze tím, jak menší automobilky krachují a ty velké se nevrhají do žádných velkých pokusů.