Navštívili jsme francouzskou továrnu Citroënu. Ve staré hale ukrývá ryzí modernu
Málokteré odvětví je poznamenáno globalizací tak, jako automobily. I tak typicky francouzská značka jako Citroën dnes vyrábí více modelů ve Španělsku než doma ve Francii. Jak vzniká nová C5 Aircross v historické továrně v Rennes, jsme se podívali přímo na místě.
Automobilka Citroën je jeden z hlavních symbolů francouzského automobilového průmyslu. To něco znamená, protože zrovna Francie dala světu spoustu technických inovací a Citroën byl často u toho. Bohužel to většinu času zároveň neznamenalo finanční úspěch a poslední krach automobilku dostal pod křídla koncernu PSA.
Z toho je dnes Stellantis a Citroën dnes vyrábí převážně levnější SUV, a to většinou mimo Francii. Nová C3 a C3 Aircross se vyrábí v Trnavě, C4 a C4 X v Madridu, C5 X v čínském Čcheng-tu, ami v marocké Kenitře a berlingo ve španělském Vigu. Přímo ve Francii zůstaly dodávky Space Tourer a Jumpy, které vyrábí bývalý Sevel ve francouzském Lieu-Saint-Amand.
Vyloženě osobní Citroën se ve Francii vyrábí už jen jeden, druhá generace C5 Aircross. Ten vyjíždí z továrny v Rennes v Bretani, kterou Citroën postavil v roce 1961. Jako první zde vznikal malý model Ami 6, později se přidala také Dyane nebo GS. Po odkoupení Citroënu Peugeotem se zde i nadále vyráběly pouze citroëny, včetně legendárních modelů BX, XM nebo Xsara, což bylo porušeno až v roce 2004.
Tehdy továrna vyrobila desetimiliontý vůz, ale také zde začal vznikat Peugeot 407, který byl o pár let později doplněn o větší 607. Následující roky se zde vyráběly vozy obou značek, poslední peugeot zde ale vnikl v roce 2024 a dnes už se zde vyrábí pouze Citroën C5 Aircross. Právě na jeho výrobu jsem se jel do Rennes podívat na pozvání automobilky.
Zamířili jsme sem z Paříže rychlovlakem TGV, který má s továrnou také spojitost. Rozsáhlý areál, který automobilka dnes není schopná celý využít, dnes totiž hostí také firmu renovující vagony TGV, na čemž se podílejí i zaměstnanci automobilky. V roce 2008 měla ostatně továrna rozlohu přes 700.000 m2, od té doby musel být areál zmenšen odprodejem částí jiným firmám.
Bez kladiva a 3D tisku to nejde
Továrna na jížním okraji Rennes vyrábí auta opravdu kompletně od základu. Vše začíná obřími hydraulickými lisy, které tvarují základní strukturální prvky auta – podlahové platformy, bočnice, střechy, kapoty a dveře. Vytvarované plechy se přesouvají do svařovny, která je dnes už téměř stoprocentně automatizovaná. Stovky robotů zde s milimetrovou přesností bodově svařují, nýtují a lepí jednotlivé výlisky k sobě, zatímco do všech stran létají jisrky. Ačkoliv tedy samotná hala ukazuje dekády starý původ, výroba je zcela moderní. Lidé se objevují až v pozdějších fázích výroby, kde jim ale stále roboti pomáhají.
Už zde jde poznat, jestli bude mít auto spalovací motor nebo elektrický pohon. Elektrická varianta má totiž vyztužené prahy a rovnou podlahu. Baterie zde mají vlastní oddělení hned vedle hlavní linky, zatím se zde kompletují jen ty od BYD, které využívá C5 Aircross s menší baterií o kapacitě 73,7 kWh. Zaujaly mě dvěma výraznými „výfuky“ po stranách, které zamezí natlakování v případě nechtěné chemické reakce článků. Od podzimu zde budou vznikat také větší baterie od Samsungu pro verzi Long Range s kapacitou 97 kWh.
Po celé ploše jezdí autonomní vozítka, která přesně na čas dováží komponenty k jednotlivým stanicícm. Na podlaze mají vodící pruhy a když dochází energie, samy se nabijí na bezdrátové nabíječce. Přímo na výrobní lince je také malá budka s nápisem Kaizen 3D, kde jsou 3D tiskárny od českého výrobce Průša Research. Tisknou si tu zlepšováky pro výrobu C5 Aircross, třeba kontrolní šablony pro zámky kufrů, za zlomek ceny proti původním postupům.
Na konci linky je podrobná kvalita kontroly, kde auto projde i rychlým testem v dešťové komoře. V ní na něj proudí obdoba silné bouře. V další se vyzkouší asistenční systémy a další funkce a auto také projede osvětleným tunelem, kde vyjde najevo každá nerovnost na karosérii. Úplný konec linky je ale jako za starých časů. Člověk s kladivem v ruce vyzkouší jak doléhají dveře a když se mu nelíbí, jak zní, pár údery do mechanismu zámku jej srovná do ideálního stavu.
Odsud auto vyjede ven na parkoviště, náhodně vybraných asi 15 kusů denně ale dostane zabrat na testovacím polygonu. Ten jsme si projeli také a jsou zde i úseky simulující takovou běžnou rozbitou českou silnici. Taky mě zaujaly do trávy a mechu zarůstající jen pár let staré kousky Peugeotu 5008 a Citroënu C5 Aircross na parkovišti vedle, kde se testuje autonomní parkování. Testovací řidiči se ale s hotovými auty podívají i mimo brány továrny a najedou takto až několik set kilometrů.
Spolupráce s další čínou
Jak nám řekl šéf českého Citroënu, v současné době se kapacita továrny využívá asi ze čtvrtiny. Jestli se zde v dohledné době začnou vyrábět i jiné modely Stellantisu, nikdo nepotvrdil a nejspíše to nikdo doopravdy ani neví. Přesně v den mé návštěvy se ale potvrdila jiná zpráva, o které se už dříve spekulovalo.
Stellantis s Dongfengem podepsal memorandum o vytvoření společného evropského podniku, kde bude mít Stellantis majoritní podíl 51 % a Dongfeng 49 %. Tento nový podnik bude mít na starosti prodej, distribuci, nákup a inženýring pro prémiovou značku Voyah. Jde tedy o velmi podobnou dohodu, jakou už má Stellantis s automobilkou Leapmotor. V té ale Stellantis také koupil 20 % podíl.
S Dongfengem už má Stellantis dlouhodobou spolupráci na čínském trhu. Společný podnik Dongfeng Peugeot-Citroën tam byl založen už v roce 1992 a dodnes produkuje vozy značek Peugeot, Citroën a Hedmos. Dongfeng měl dlouhou dobu podíl ve výši až 13 %, kterého se ale před zrodem současného Stellantisu zbavil.
Klíčovým bodem nové dohody je, že se mají modely Voyahu vyrábět právě v továrně v Rennes. Opět tedy jde o podobnou situaci jako s Leapmotorem, jehož modely budou nově vznikat ve španelské továrně Stellantisu v Zaragoze. Prozatím se zde počítá s výrobou jednoho modelu Voyahu, o který konkrétně půjde, však nebylo potvrzeno.
Stellantis jej bude nabízet na „vybraných trzích“ primárně západní a severní Evropy. Vozy Voyah se prodávají i u nás, kde je za ně zodpovědný slovenský importér Plastonic. Na novou dohodu jsem se Plastonicu ptal, odpovědí mi však bylo, že zatím nebylo nic dohodnuto.
Investici do přestavby továrny a linek (odhadovanou na zhruba 1,3 miliardy dolarů) bude z velké části financovat Dongfeng. Na oplátku využije nejmodernější halu v areálu (označovanou jako Body 3), která byla dříve nevyužitá, a nainstaluje tam svou vlastní výrobní linku pro elektromobily a hybridy. Díky tomu obejde nutnost platit vysoká dodatečná clá, která jsou pro Voyah 20,7 % navíc ke standardním 10 %.
Kromě Rennes jsme navštívili i pařížskou centrálu Stellantis Motorsport, kde mají své sídlo týmy Citroën Racing, DS Performance, Opel Motorsport, Peugeot Sport a Lancia Corse HF. Pod hlavičkou Citroënu se zde chystají formule E a také zákaznické rallye vozy, o kterých ale musí Citroën kvůli emisím CO2 před médii mlčet. Naše návštěva se tak zaměřovala pouze na elektrické formule.
Vyvíjí se zde převodovky, výkonová elektronika a software pro novou, čtvrtou generaci formule, zbytek je standardizovaný. Během naší návštěvy se na testovací stolici zkoušel nový elektromotor, podobně jako běžný spalovací motor. Testující zde má u stolu upevněný volant z formule, proti testování spalováku je tu ale mnohem větší ticho. A také si zde staví nový sofistikovaný simulátor, který simuluje i pohyb na třech osách a na plátna kolem tři projektory promítají trasu získanou přímo FIA. Jen nám zde bohužel zakázali fotit.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: autor a Citroën, zdroj videa: Citroën