Nebaví vás řídit, ale chcete vlastnit auto? Tensor ukázal ve Velké Británii řešení pro Evropu
Americký startup Tensor ukázal svůj model Robocar na summitu ve Velké Británii. Slibuje uvést na trh první privátně vlastněný vůz schopný plně autonomní jízdy čtvrté úrovně. Podaří se mu v Evropě uspět a přesvědčit zákonodárce?
Vývoj autonomní dopravy je jako na horské dráze, a zatímco některé větší automobilky opouštějí třetí úroveň autonomního řízení (naposledy BMW u řady 7) ve prospěch úrovně 2+, jiné pracují na uvedení vozidel schopných plně autonomní jízdy čtvrté úrovně. Zatím se však jedná především o tzv. „robotaxi“, kde takové využití dává docela smysl.
Již v létě loňského roku jsme psali o americkém startupu Tensor, který v té době představil vozidlo schopné plně autonomní jízdy, avšak určené přímo pro koncového zákazníka. „Tohle není auto v tom smyslu, jak ho známe. Je to osobní pomocník, který vás přepravuje,“ popisovala tehdy Amy Luca, marketingová ředitelka společnosti Tensor.
Přestože byl vůz navržený pro autonomii úrovně SAE L4 a může za definovaných podmínek fungovat zcela bez zásahu řidiče, převzít kontrolu lze kdykoli prostřednictvím sklopného volantu. Ten se v autonomním režimu schovává za posuvný displej infotainmentu.
Společnost Tensor spustila první testování již minulý rok v Dubaji, primárně však míří do Evropy. V Dánsku jedná se společností GreenMobility, která je největším skandinávským provozovatelem sdílených elektromobilů. Společnosti společně diskutují o možném nákupu až dvou tisíc autonomních vozidel/agentů.
Když se řekne privátně vlastněný plně autonomní vůz, asi si většina z nás představí, že bude sloužit například k převozu dětí do školy, odveze vás na jednání, nákup, výlet nebo večer z hospody. Podnikavější osoby však už určitě vymýšlejí, jak by se auto dalo využít, když nevozí svého majitele.
Proto Tensor jedná se společností Lyft. Pokud by totiž jeho autonomní vozy měly možnost být umístěny na platformu nabízející spolujízdu, mohli by majitelé svými auty přijít ke slušnému přivýdělku, aniž by museli ve voze trávit svůj čas. I když buďme upřímní, v takovém nasazení už pomalu mizí hranice mezi privátně vlastněným roboautem a běžným robotaxi.
Společnost Tensor nyní na 5. ročníku konference European AV Summit ve Velké Británii oficiálně představila svůj model Tensor Robocar. Pokračuje tak ve snaze ukázat, že je vůz připravený k sériové výrobě a schválení provozu na evropských komunikacích.
Díky zmíněnému sklopnému volantu, který byl vyvinutý ve spolupráci se společností Autoliv, navíc nabízí řidiči volbu. Prostřednictvím integrace adaptivních bezpečnostních systémů, které podporují manuální i plně autonomní provoz, Tensor zajišťuje flexibilitu řídit nebo být řízen. To by mohlo usnadnit proces schvalování způsobilosti provozu na evropských cestách, i kdyby měl autonomní režim být zatím omezený.
Dalším velkým hráčem v sektoru je automobilka Tesla, která již službu svého Robotaxi spustila. Využívá k tomu model Y, do budoucna však plánuje uvést model Cybercab vyvinutý pro plně autonomní taxislužbu. Ten by už neměl mít volant ani pedály (i když prototypy zatím obojí mají), ovšem data pro jeho provoz sbírají již současné modely. Ze stejného důvodu by také Tensor uvítal brzké nasazení svého modelu Robocar do ostrého provozu.
„Prezentace společnosti Tensor na European AV Summit představovala jedinečnou příležitost předvést vozidlo úrovně 4 připravené k sériové výrobě tvůrcům politik, pojišťovnám a průmyslovým partnerům, kteří utvářejí budoucnost autonomních vozidel v Evropě,“ uvedl Jay Xiao, generální ředitel společnosti Tensor.
Podpora Velké Británie je klíčová, jelikož země zaujímá pozici průkopníka trhu autonomních vozidel a právě AV Summit slouží jako přední evropské fórum pro diskusi o politice v oblasti autonomních vozidel. První významné vystoupení společnosti Tensor zde sloužilo jako základ pro diskusi o bezpečnosti a spolupráci v rámci odvětví.
Summit svedl dohromady klíčové partnery pro zodpovědné zavedení osobního vlastnictví vozidel s autonomním řízením úrovně SAE L4 po celém světě. Jsou mezi nimi regulátoři, pojišťovny, výzkumní pracovníci, výrobci, dodavatelé, ale také třeba urbanisté. Čeho všeho společnost Tensor dosáhla, se snad již brzy dozvíme. Chtěli byste auto, které by vás odvezlo kdykoliv a kamkoliv, aniž byste museli sedět za volantem?
Zdroje: PrNewsWire, Tensor