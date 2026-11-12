Nechcete čekat na nový iPhone? Kupte si Nissan Qashqai nebo X-Trail a dostanete ho zadarmo
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Nissan připravil na závěr roku nabídku pro zákazníky, kteří si objednají skladový Qashqai nebo X-Trail. K vozu mohou získat iPhone 18 Pro zdarma, nebo dát přednost slevě z kupní ceny či zvýhodněným zimním kompletům.
Nejnovější generace telefonů značky Apple vyvolá každý rok velký rozruch. Velké poptávky a omezené dostupnosti využilo české zastoupení značky Nissan, které svým zákazníkům nabízí mobilní telefon iPhone 18 Pro s cenou od 34.990 Kč zcela zdarma.
Samozřejmě nestačí přijít k prodejci a hezky poprosit, nabídka se vztahuje na závazné objednávky modelů Nissan Qashqai a Nissan X-Trail ze skladových zásob autorizovaných prodejců nebo centrálního skladu. Využít ji mohou soukromí zákazníci, živnostníci i firmy. Příznivci jiné značky mobilních telefonů mají možnost zvolit jiný bonus – kromě 50% slevy na sadu zimních kol také slevu 20.000 Kč včetně DPH z kupní ceny vozu.
Zmíněné tři výhody mezi sebou není možné kombinovat. Nissan ale zároveň nabízí výrazné cenové zvýhodnění nově konfigurovaných oblíbených crossoverů a SUV. Zmíněné modely Qashqai a X-Trail jsou v případě nové konfigurace dostupné se zvýhodněním až 190.000 Kč, menší Nissan Juke až 180.000 Kč. U všech tří modelů mohou zákazníci využít financování s úrokovou sazbou 3,99 % p. a.
Elektromobily Nissan Micra a zcela nový Nissan Leaf ve spolupráci se společností E.ON nabízejí hned několik výhod, díky kterým je přechod na elektromobilitu snazší. Pro veřejné dobíjení je připravena karta E.ON Drive s kreditem 15.000 Kč. Zájemci o domácí dobíjení mohou zvolit wallbox Vestel Smart se zásuvkou v hodnotě 21.900 Kč, případně příspěvek ve stejné výši na dražší variantu. Využít lze také hrazenou studii proveditelnosti v hodnotě 3990 Kč. Samotná instalace není součástí benefitu.
Nabídku pro živnostníky a firmy doplňuje Nissan Interstar Business Edition s cenou od 629.900 Kč bez DPH. Užitkový model tak rozšiřuje možnosti zákazníků, kteří na konci roku plánují pořízení nebo obnovu svého pracovního vozu.
Akce „Jeden vůz, bonus podle vlastního výběru“ probíhá od 9. listopadu do 31. prosince 2026, případně do dřívějšího odvolání nebo vyprodání zásob vozů či telefonů.
Zdroj: Nissan ČR